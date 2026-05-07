เตรียมโดนตกซ้ำอีกครั้ง! “จินนี่–เจน่า” เสิร์ฟความหวานเก็บทุกโมเมนต์ลง PHOTOBOOK คู่สุดละมุน ซื้อวันนี้…อาจได้สบตาใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ใน Fansign แบบฟินเกินต้าน

ทำเอาแฟนๆใจละลายกันทั้งโซเชียล เมื่อสองสาวคู่หวาน “จินนี่ ณัฐณิชา ประทีปนาฏศิริ” และ “เจน่า แองเจลิน่า สตีเวนส์” คู่จิ้นเคมีแรงจากซีรีส์ GL กระแสปัง “พิษรัก (Poisonous Love)” จาก North Star Entertainment เตรียมส่งต่อทุกความรู้สึกผ่าน PHOTOBOOK เล่มแรก “Every Moment with Ginny Jayna” ที่รวบรวมทุกโมเมนต์สุดพิเศษ ทั้งรอยยิ้ม สายตา ความอบอุ่น และเคมีที่แฟน ๆ หลงรักเอาไว้แบบเต็มอิ่ม
เรียกได้ว่าเป็น PHOTOBOOK ที่ไม่ได้มีแค่ภาพสวย แต่เต็มไปด้วยความทรงจำและความรู้สึกที่ทั้ง “จินนี่–เจน่า” ตั้งใจส่งต่อให้แฟนๆ ได้เก็บไว้ใกล้หัวใจ ยิ่งเห็นภาพตัวอย่างที่ปล่อยออกมา ก็ยิ่งทำเอาแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ละมุนเกินต้าน” จนอยากรีบพรีออเดอร์เก็บทันที
และความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้น! เพราะทุกการสั่งซื้อ PHOTOBOOK ยังมีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม Fansign “Every Moment with GINNY JAYNA” วันที่ 28 มิถุนายน 2569 ที่จะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับทั้งสองสาวแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
โดย Top Spender 30 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ไซน์คู่พร้อมกันแบบใกล้ชิดนานถึง 1 นาที 30 วินาที ส่วน Lucky Fansign อีก 270 ท่าน ก็มีสิทธิ์ได้เจอ ได้สบตา และรับลายเซ็นจาก “จินนี่–เจน่า” แบบฟินเต็มหัวใจ งานนี้ยิ่งซื้อ ยิ่งเพิ่มโอกาส เพราะ 1 เล่ม = 1 สิทธิ์ลุ้นทันที บอกเลยว่าใครเป็นแฟนตัวจริงของ “GinnyJayna” ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะนี่ไม่ใช่แค่ PHOTOBOOK แต่คือ “Every Moment” ที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดสองสาวมากกว่าที่เคย
PHOTOBOOK l Every Moment with “Ginny Jayna” ราคา 1,990 บาท
Pre-Order : วันนี้ – 3 มิถุนายน 2569 เวลา 20.00 น.
Thailand : https://kazzmarket.com/
Foreigners : https://worldwide.kazzmarket.com/
#EveryMomentwithGinnyJayna #GinJay #NorthStarEntertainment