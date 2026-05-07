สะกดทุกสายตา! ‘สกาย-นานิ’ โชว์ศักยภาพบทบาทใหม่ ในซีรีส์ “WU อู” แฟนๆ ทึ่งพัฒนาการแสดงขั้นสุด กับงาน “WU : The Fate Begins”

สมการรอคอย! สำหรับซีรีส์เรื่อง "WU อู" นำแสดงโดยสองหนุ่มเพื่อนซี้ “สกาย วงศ์รวี นทีธร” และ “นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” ที่สร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่ออกสตาร์ทด้วยยอดชม Trailer ทะลุ 10.2 ล้านครั้ง ในทุกช่องทางออนไลน์ของ “GMMTV” พร้อมทะยานติด “อันดับ 1” บน X ทั้งในไทยและอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ล่าสุด “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ได้จัดงาน “WU : The Fate Begins” เพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสเรื่องราวสุดเข้มข้นก่อนใคร โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะงานนี้สองหนุ่มขนพลังงานบวกมามอบให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม จนทำเอาคนดูประทับใจ ได้เห็นถึงพัฒนาการและเรื่องราวสุดเข้มข้นผ่านซีรีส์ที่น่าค้นหาในทุกนาที และยังได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังที่ทำเอาอมยิ้มตลอดทั้งงาน จากด้วยผู้กำกับฯ มากฝีมือ “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์” ที่มาร่วมชมตอนแรกไปพร้อมกัน เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.30 น. CentralwOrld PULSE Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา
เริ่มต้นด้วยโชว์พิเศษครั้งแรกกับเพลงประกอบซีรีส์ “ฟ้าสั่ง” (Destiny) จาก 3 หนุ่มเสียงดี “FLIO” ประกอบด้วย “หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ, ฟอร์ด อรัญญ์ อัศวสืบสกุล, ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง” ที่มาช่วยสร้างบรรยากาศต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานอย่างสมจริงพร้อมพลังเต็มร้อย จากนั้นส่งไม้ต่อให้ ‘สกาย’ ที่ขอโชว์พลังเสียงสะกดอารมณ์ในเพลง “ภาพสุดท้าย” (Last Twilight) สร้างแรงดึงดูดไปทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนจะเร่งระดับความร้อนแรงด้วย ‘นานิ’ กับเพลง “ด้านชา” (Numb) ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ดังลั่นสนั่นหวั่นไหว จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ที่ร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ได้เชิญสองนักแสดงนำและผู้กำกับฯ มากฝีมือ “พี่วา” ร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังการทำงานที่กว่าจะออกมาเป็นซีรีส์คุณภาพขนาดนี้ ทั้งคู่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาที่ใช้ในเรื่อง ไปจนถึงการฝึกซ้อมคิวบู๊ที่เข้มข้นและสมจริง ซึ่งความทุ่มเททั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงบทบาทได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากนี้คนดูยังได้เติมเต็มความสุขด้วยช่วงเวลาพิเศษที่เผยให้เห็นโมเมนต์สุดพิเศษของเพื่อนซี้คู่นี้ กับการอิมโพรไวส์ที่โชว์ไหวพริบและความเข้าขาขั้นสุด จนกลายเป็นซีนสะกดใจที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟนๆ ได้อย่างอบอวลตลอดทั้งงาน
ก่อนจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญกับการชมตอนแรกไปพร้อมกัน ซึ่งแฟนๆ ต่างส่งเสียงเชียร์และลุ้นระทึกไปกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในเรื่อง ทำให้บรรยากาศภายในงานสนุกสนานและมีสีสันเป็นทวีคูณ เพราะทุกฉากทุกตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเต็มไปด้วยความเข้มข้นน่าค้นหาและโปรดักชั่นที่อลังการ แล้วปิดท้ายด้วยของขวัญสุดพิเศษกับเพลง “ไม่ใช่บังเอิญ” (Destined) ที่สองหนุ่มอวดพลังเสียงสุดเท่และสื่อความหมายดีๆ ถึงแฟนๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวขอบคุณและฝากให้ทุกคนคอยติดตามการเดินทางของตัวละคร ในซีรีส์ "WU อู" ต่อจากนี้ว่าจะมีความเข้มข้นขนาดไหน
ติดตามกันได้ในซีรีส์ “WU อู” ทุกวันอังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่ VIU เวลา 21:30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV #WUTheSeries #GMMTV