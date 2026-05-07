“ดูมันดิ” สร้างแลนด์ความสุข ทุ่มทุนสูงกว่า 70 ล้านบาท เต็มอิ่ม DMD LAND 3 : THE FINAL LAND “LAND OF FUSION” CONCERT ระเบิดความสนุกมาราธอนกว่า 7 ชั่วโมง

ยิ่งใหญ่และอลังการสมกับค่าย ‘ดูมันดิ’ ที่บอสใหญ่อย่าง “อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา” ทุ่มเนรมิตอิมแพ็ค อารีน่า 2 วันเต็ม สร้างแลนด์ยกทีมนักแสดงในค่ายถึง 39 คน มาส่งต่อความสนุกในคอนเสิร์ต ‘DMD LAND 3 : THE FINAL LAND “LAND OF FUSION” CONCERT’ ที่บูสต์เอเนอจี้ร่วมเสิร์ฟความมันส์ นำโดย ซี พฤกษ์ พานิช, ป๊อบปี้ รัชพงศ์ อโนมกิติ, แม้ก กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, ปาร์ค ภาณุภัทร อโนมกิติ, มาร์ค สรณ์ธรรศ บัวงาม, จิมมี่ กานต์ กฤษณะพันธ์, ทอมมี่ สิทธิโชค เผือกพูลผล, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, ณฐ ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์, เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ, เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์, ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย, ยิม ปริญญากรณ์ ขันสวะ, เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง, โทมัส ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, ก้อง ก้องภพ จิโรจน์มนตรี, เติ้ล มติมันท์ ศรีบุญเรือง, เฟิร์สวัน วรรณกร เรืองรัตน์, ตี๋ตี๋ วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ, เจ็ม กันตพัฒน์ เตวิชพัฒนพงศ์, ลาเต้ ธนรรถชล จันทร์เเก้วอมร, ป๋อ ศุภการ จิรโชติกุล, อู่อู๋ ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล, เซฟ วรพงษ์ วาเลาะ, เจเจ รัชพล พรพินิต, โอม ธนกฤต เจียมจรรยา, คิม พงศธร สิทธิพันธ์, แพท จิรชาติ บุษปวนิช, ริวจิน ทินภัทร ทัศนีย์ไตรเทพ, ปัง พิรุฬห์วัตน์ พรมรัตน์, นอร์ท ชัชพล ประณตพงศ์, พอร์ช ศิฑา กาญจนอลงกรณ, ฟีฟ่า ธนัช โอสายไทย, คอปเปอร์ ภูริวัจน์ โชติรัตนศักดิ์, อ๊อตโต้ สรนันท์ สุขสวัสดิ์, ภูผา สิรภพ มูลสาร, เวฟ ธนภัทร ตันสกุล และ พีท ชณันวิชญ์ รุ่งสิริประเสริฐ สนุกเต็มอิ่มถึง 2 วัน ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมกับการทุ่มทุนทุกด้านรวมถึงโปรดักชันมูลค่าสูงกว่า 70 ล้านบาทเพื่อให้สมกับการเป็น The Final Land
คอนเสิร์ตใหญ่ประจำค่าย ‘ดูมันดิ’ ที่ทำใหญ่ ทำถึง ทำให้เป็นฟีลงานคอนเสิร์ตมาราธอนที่ครบทุกอารมณ์ โชว์ต่อเนื่องถึงกว่า 7 ชั่วโมง เปิดเวทีด้วยบีทมันส์ ๆ รวมศิลปินทั้งค่ายในเพลง ‘Turn down for what’ ต่อเนื่องให้ได้เช็คชื่อศิลปินในแต่ละ GEN ทำให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของค่าย ‘ดูมันดิ’ ที่สร้างศิลปินมากถึง 39 คนจาก 5 GEN ผ่านโชว์เพลง ‘Bad Angels’ ที่ส่งให้อินเนอร์มาเต็ม และเพิ่มดาเมจความเท่ขึ้นไปอีกในเพลง ‘Blinding Light’
สนุกกันต่อกับพาร์ทที่ชวนให้ตื่นเต้นทุกโชว์ ทั้งการเปิดตัวสุดลึกลับบนจานบินที่ลงจอดบนเวทีของ ‘นุนิว’ ที่ฟาดไม่ยั้งในเพลง ‘FXCK UP THE WORLD’ มันส์กันต่อกับบอยกรุ๊ป ‘DEXX’ ที่สมาชิกอย่าง ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ - เจมส์ – ติวเตอร์ - ยิม - อู่อู๋’ มิกซ์ 3 เพลง ทั้ง ‘Clang Clang’ รวมถึง ‘TOKYO DRIFT’ และ ‘Drip’ มาโชว์จนแฟน ๆ แทบจะหยุดหายใจกับความเท่ของทั้ง 6 หนุ่ม ต่อเนื่องกันด้วยซิกแพคแน่น ๆ และสเต็ปแดนซ์เบา ๆ จาก ‘ป๊อบปี้’ ที่มากับเพลง ‘Umbrella’ ส่วน ‘ปาร์ค’ เต้นสุดมันส์ในเพลง ‘Gentleman’ ให้สมกับเป็นคู่พี่น้องสายฮา ด้าน ‘มาร์ค’ ก็งัดสกิลแดนซ์ออกมาโชว์เพลง ‘Banana’ ส่วนเรื่องความเท่ต้องยกให้ ‘จิมมี่’ ที่เล่นกีตาร์ในเพลง ‘About You’ กระแทกใจกันไปอีกด้วยเพลง ‘ไม่ให้ไป’ จาก ‘ทอมมี่’
ชวนยิ้มไปตลอดทั้งโชว์ที่ ‘ลาเต้ - คิม’ ออกมาพร้อมรถฮาเล่ย์ แถมโปรยความน่ารักทั่วเวทีในเพลง ‘สัญญากาสะลอง’ และเพลง ‘มาHUG(ฮัก)กันมั้ย’ ด้าน ‘เน็ต - เจเจ’ เสิร์ฟเพลง 2 แนว ทั้งเต้นและร้องกับเพลง ‘ตะลึง’ ที่ทำเอาตะลึงไปกับท่าเต้นจริง ๆ ต่อด้วยเพลง ‘ก่อน’ ที่ช่วยส่งอารมณ์ให้กันในเพลงได้เป็นอย่างดี ส่วน ‘ริวจิน – แพทจิ’ ก็ทำให้กรี๊ดกันทั้งฮอลล์ไปกับเพลง ‘BF’ และเพลง ‘สมดุลรัก (Balance)’ ที่เต็มไปด้วยความ Cute เท่สุด ๆ ต้องยกให้ ‘แม้ก’ ที่สวมบทเป็นดีเจชวนมันส์กับเพลง ‘My Humps’ ที่มี ‘ณฐ’ โชว์ลีลาแดนซ์อยู่กลางเวที และต่อเนื่องความสนุกไปกับเพลง ‘Go’ ที่ ‘แม้ก’ ไม่พลาดลงมาเต้นด้วยกัน แซ่บสุดจนละสายตาไปกับทุกท่วงท่าไม่ได้สำหรับโชว์ของ ‘โอม’ ที่มาในเพลง ‘Crazy in Love’ เต้นเก่งไม่แพ้ใครต้องคู่ของ ‘ติวเตอร์ - ยิม’ ที่มาทั้งสายเท่และสายอ้อนในเพลง ‘KITTY SWAG’ และ ‘หนูอยากได้’ ส่วน ‘อู่อู๋ - เซฟ’ เรียกเสียงกรี๊ดตั้งแต่ต้นโชว์ด้วยการปรากฏตัวบนม้าสีแดง แถมยังทำให้ประทับใจไปอีกกับการร้องเพลงภาษาจีนในเพลง ‘Stacks from All Sides’ และมาโดดกันต่อกับเพลง ‘โหลยโท่ย (Poor Boy)’ ด้าน ‘เจมส์’ เสิร์ฟเพลง ‘LIKE JENNIE’ ในเวอร์ชันทำเอาเวทีไฟลุก ขณะที่ ‘เติ้ล – เฟิร์สวัน’ โชว์สกิลการร้องในเพลง ‘ไหนว่าจะไม่หลอกกัน’ และโชว์เอวสุดพริ้วที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มกับเพลง ‘Señorita’ คืนกำไรให้แฟน ๆ สุด ๆ เพราะ ‘โทมัส – ก้อง’ มาแบบสุดเท่ในเพลง ‘No Doubt’ และเปลี่ยนโหมดมาสนุกกับเพลง ‘โสดกะปริบกะปรอย’ เปิดตัวได้อลังการมากกับการนั่งบนเสลี่ยงของ ‘น้ำปิง’ ส่วน ‘เก่ง’ ก็ดาเมจแรงไม่แพ้กัน ก่อนจะควงกันมาร้องเพลง ‘Bangkok City’ และให้สมกับเป็นหนุ่มเหนือทั้งคู่เลยชวนกันอู้กำเมืองในเพลง ‘อู้บ่จ้าง’ ที่ยกตลาดขึ้นมาเป็นพร็อพบนเวที นอกจากโชว์ที่มีความเป็นไทยชัดเจนแล้ว ทั้งคู่ยังใส่ชุดผ้าไทยที่ออกแบบและตกแต่งได้อย่างทันสมัยอีกด้วย ก่อนจะส่งท้ายโชว์ด้วยเพลง ‘อยากได้ยินเสียงหัวใจ’ สีสันบนเวทีเติมด้วยความสดใสของ ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ’ ที่เต้นสุดแข็งแรงในเพลง ‘BOW WOW’ และ เพิ่มดีกรีความร้องแรงด้วย ‘Killin It Girl’
กรี๊ดสนั่นฮอลล์กับการเปิดตัว ‘ซี – นุนิว’ ที่เต็มไปด้วยเสียงทรงพลังของนุนิว และมาพร้อมกับเพลง ‘Power’ ต่อเนื่องด้วยเพลง ‘Level Up’ และสับสวิซต์ได้แบบสุดขั้วกับโชว์เพลง ‘เชพบ๊ะ’ ที่ท่อนฮุคไม่ทำให้ผิดหวังด้วยลีลาเอวสุดเด้งที่ทั้งคู่ใส่ไม่ยั้ง
สนุกกันต่อกับความน่ารักของ DMD GEN 5 อย่าง ‘ปัง – ภูผา – คอปเปอร์ – ฟีฟ่า – นอร์ท – อ๊อตโต้ – พีท – เวฟ – พอร์ช’ ที่มาในเพลง ‘ตกหลุมรัก’ ต่อด้วย DMD GEN 4 ‘ป๋อ - อู่อู๋ – เซฟ – เจเจ – โอม – คิม – แพทจิ – ริวจิน’ ที่เต้นได้ทั้งน่ารักและสุดซนในเพลง ‘หัวไหล่ตูด’ ส่งต่อให้ DMD GEN 3 ‘เก่ง – น้ำปิง – โทมัส - ก้อง – เติ้ล - เฟิร์สวัน - ตี๋ตี๋ - เจ็ม - ลาเต้’ มาโชว์สเต็ปกับเพลง ‘จังหวะหัวใจ’ พร้อมคอสตูมที่สีสันสดใส เบรกด้วยดาเมจที่มาแรงจาก DMD GEN 2 อย่าง ‘นุนิว - ณฐ – เน็ต – เจมส์ – ติวเตอร์ - ยิม’ ที่มาในเพลง ‘Supernova’ และ ‘Fantastic Baby’ ถึงเวลารุ่นพี่ DMD GEN 1 ‘ซี – มาร์ค - แม้ก – ป๊อปปี้ - ปาร์ค - ทอมมี่ - จิมมี่’ ที่มาเหนือด้วยชุดสีเจ็บจี๊ดและโชว์ความกวนโอ๊ยกัน
เต็มบาร์ในเพลง ‘DONG’
ฟินไปอีกกับโชว์สุดพิเศษสำหรับงานนี้ ชวนซึ้งไปกับเพลง ‘อยากให้รู้ว่ารักเธอ’ และ ‘รักแรกพบ’ ที่ ‘เติ้ล – เจเจ – ป๋อ – แพทจิ พีท – ติวเตอร์’ ร่วมกันร้อง ประสานพลังเสียงสะกดได้ทั้งฮอลล์กับ ‘นุนิว - เฟิร์สวัน’ ที่มาในเพลง ‘You Were Beautiful’ แทบซึมไปกับเพลงเศร้าอย่าง ‘กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ’ ที่ ‘ทอมมี่ - เก่ง’
มาปล่อยอารมณ์บนเวที โชว์ที่ทำไฟลุกทั้งเวทีกับการระเบิดความมันส์ของ ‘มาร์ค – ยิม – อู่อู๋ – ฟีฟ่า – อ๊อตโต้ - ภูผา’ ในเพลง ‘LOW’ สุดโจ๊ะไปกับโชว์ของ ‘ป๊อปปี้ – จิมมี่ - เฟิร์สวัน – ก้อง – ตี๋ตี๋ – ปัง – นอร์ท – พอร์ช – เวฟ’ ที่เลือกเพลง ‘ยกมือขึ้น’ และ ‘ธาตุทองซาวด์’ มาทำให้ทั้งฮอลล์ได้ครึกครื้น เปลี่ยนโหมดไปกับ ‘ซี – แม้ก – มาร์ค – ป๊อปปี้ – ปาร์ค – เน็ต – โทมัส -ลาเต้ - อู่อู๋ – ภูผา’ ที่แหวกอกโชว์กล้าม พร้อมกับการเต้นสุดเซ็กซี่ในเพลง ‘The Hills’ อีกหนึ่งโชว์ที่กรี๊ดสนั่นฮอลล์กับ ‘พีท – ฟีฟ่า’ GEN 5 ที่แท็กทีมมาพร้อม DMD Trainee อย่าง ‘ลีออน – มาธีส’ ด้วยสเต็ปเป๊ะและ Movement สุดเริ่ดในเพลง ‘Jopping’ และ ‘Overdrive’ จนแฟน ๆ เทใจให้กับออร่าที่เฉิดฉายบนเวที เสียงกรี๊ดกระหึ่มขึ้นอีกเมื่อ ‘นุนิว – น้ำปิง – ก้อง – คิม – โอม – เซฟ – เจมส์ - อ๊อตโต้’ มาในชุดแดงแรงฤทธิ์ ชวนกันส่ายเอวร่ายมนต์ในเพลง ‘Ohh La La’ และ ‘จินนี่จ๋า’ การรวมวงแบบเฉพาะกิจพิเศษในงานนี้เท่านั้น กับโชว์การเล่นดนตรีที่แต่ละคนมาพร้อมเครื่องดนตรีคู่ใจ ทั้ง ‘จิมมี่ - ริวจิน’ ที่เล่นกีตาร์ ส่วน ‘เจ็ม’ ประจำตำแหน่งเล่นเบส และ ‘ณฐ - คอปเปอร์’ เล่นเปียโนไฟฟ้า สร้างจังหวะเสียงกลองจากฝีมือของ ‘เน็ต’ และ ‘ทอมมี่ - เติ้ล’ รับตำแหน่ง นักร้องในโชว์เพลง ‘ใจเย็น’ ที่ปิดท้ายโชว์พาร์ทนี้ได้สมบูรณ์แบบ ได้เห็นทั้งความสมาร์ทและความสามารถที่รอบด้านของศิลปินค่าย ‘ดูมันดิ’
ส่งท้ายด้วยความอบอุ่นที่ทั้ง 39 คน มาร่วมร้องเพลง ‘กันและกัน’ แถมส่งความรักให้กับแฟน ๆ ด้วยเพลงใหม่ ‘จุ๊บเธอ (JuBu Jub)’ ที่มี DMD Mascots ทั้ง 10 คาแรคเตอร์ ขึ้นมาเล่นซุกซนสร้างสีสันบนเวที พร้อมกับศิลปินที่แจกของขวัญให้กับแฟน ๆ ไปทั่วฮอลล์ ปิดท้ายด้วยเพลงประจำชาติค่าย ‘ดูมันดิ’ อย่าง ‘หากเธอเคยรักใคร’ รวมถึงเพลง ‘ปลอบ’ ‘นี่คือรักใช่ไหม’ ‘ศูนย์รวมความน่ารัก’, ‘Perfect Match’ ‘My Duo No.1’ และ ‘รักเธอเต็มฟีด’ ที่จัดมาเป็นเมดเล่ย์ทั้งฟังเพลงและชมความน่ารักของทั้ง 39 ศิลปินกันแบบยาว ๆ
นอกจากความสำเร็จที่ศิลปินค่าย ‘ดูมันดิ’ ได้ร่วมมอบความสุข ความสนุก ผ่านโชว์ที่ทุ่มเทและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้แฟน ๆ ทุกคนที่มาร่วมงาน ‘DMD LAND 3 : THE FINAL LAND “LAND OF FUSION” CONCERT’ ทั้ง 2 วัน เต็มไปด้วยความประทับใจแล้ว ยังทำให้คอนเสิร์ตที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 2 วัน มาแรงในออนไลน์ บนแอปพลิเคชัน X ที่มีการถูกพูดถึงสูงกว่า 20 ล้านครั้ง ตอกย้ำได้ถึงผลตอบรับที่ดีจากเสียงของแฟน ๆ เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่าย ‘ดูมันดิ’ ทุ่มสุดตัวและเทหมดใจเพื่อให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับแฟน ๆ