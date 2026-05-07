คัมแบ็คคู่หู “สกาย-นานิ” แท็กทีมลงสนามปราบปีศาจ ท้าพิสูจน์โชคชะตาครั้งสำคัญ ในซีรีส์ “WU อู” ทางช่อง GMM25

หลังจากที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วในผลงานซีรีส์เรื่อง “High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ล่าสุดสองหนุ่มเพื่อนซี้ “สกาย วงศ์รวี นทีธร” และ “นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องล่าสุด “WU อู” ซึ่งเป็นการโชว์ศักยภาพการแสดงที่เติบโตขึ้นของทั้งคู่ พร้อมจะพาทุกคนดิ่งลึกไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์อันเข้มข้นและการเดินทางที่ถูกถักทอด้วยโชคชะตาที่ไม่อาจเลี่ยง และความสัมพันธ์ที่ต้องจดจำ ยกก๊วนแก๊งนักแสดงวัยรุ่นกระแสฮอตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ มาร่วมผูกสองซะตาสัมพันธ์เพื่อหนึ่งภารกิจฟ้าดิน อาทิ ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เกรท สพล อัศวมั่นคง, พลัง ดร.พลัง โลกศิลป์, คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์, เวฟ คู เป่ย จง, สิงห์ สิงห์ เหลืองสุนทร, เคน กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์, ไททัน ชยุต กอสุราษฎร์, จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ, เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เต็มธนมงคล ฯลฯ บอกเลยว่าสนุกครบรสแน่นอน อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของผู้กำกับมากฝีมือ “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์” กับการเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่เกี่ยวพันกันในเส้นทางที่เต็มไปด้วยปริศนา การตัดสินใจครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของกันและกัน ห้ามพลาดความสนุกเริ่ม วันอังคารที่ 5 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่ VIU เวลา 21:30 น.
“พีท” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์) ชายหนุ่มผู้อับโชคซึ่งมีเศษวิญญาณปีศาจอยู่ในตัว ทำให้สัมผัสได้ถึงเหยาพลังงานประหลาดที่ออกมากลืนกินพลังชีวิตของผู้คน จึงได้พบกับ “นิรันดร์” (สกาย วงศ์รวี) ชายหนุ่มที่นำพาให้เขาเข้าไปในโลกแห่ง “อู” ทั้งสองได้กลายเป็นคู่หูจำเป็นและได้รวบรวมทีมเพื่อร่วมกันปราบเหยาและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นิรันดร์ พีท และทีมปราบปีศาจจะร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคได้ไหม และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณได้อย่างไร มาลุ้นไปพร้อมๆ กัน
