แคมป์ปิ้งนี้มีแต่ความรัก! “ซี-คีน” เนรมิตบรรยากาศสุดอบอุ่น พาแฟนๆ ทุกคนออกเดินทางสัมผัสโมเมนต์ดีต่อใจ!! ในงาน “SEA KEEN 1st FAN MEETIN IN THAILAND”

ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความประทับใจ สำหรับงานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต “ซี เดชชาติ ทาศิลป์” และ “คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์”ในงาน “SEA KEEN 1st FAN MEETING IN THAILAND” สร้างสรรค์โดย “GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่เนรมิตฮอลล์ให้กลายเป็นแคมป์ปิ้งสุดพิเศษ พาเหล่าแฟนๆ เข้าสู่บรรยากาศที่แสนเป็นกันเองบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานทุกนาที ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค โดยงานนี้ไม่ได้มีเพียงแฟนๆ ที่มาร่วมสร้างความทรงจำในฮอลล์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแฟนคลับจากทั่วโลกที่รับชมผ่านทาง Live Streaming บนแพลตฟอร์ม “TTM LIVE” ที่ถ่ายทอดโมเมนต์ความสุขแบบเรียลไทม์ให้ได้ฟินไปพร้อมกันทั่วโลก
เปิดฉากความตื่นเต้นกับ PART 1: Hit the Road! ที่สองหนุ่ม “ซี-คีน” ปรากฏตัวด้วยพลังเหลือล้น เปรียบเสมือนการสตาร์ททริปสุดพิเศษไปพร้อมกับแฟนๆ งานนี้ทั้งคู่เปิดตัวอย่างเท่บนมอเตอร์ไซค์คู่ใจในเพลง “รักกันมั้ย” ก่อนจะเร่งจังหวะความสนุกต่อเนื่องด้วยเพลงฮิต “Too Much So Much Very Much” และสร้างรอยยิ้มผ่านเพลงความหมายดีอย่าง “ให้รักมันโตในใจ”พร้อมทักทายแฟนคลับเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียว
ปรับอารมณ์เข้าสู่ความใกล้ชิดใน PART 2: คืนสนุกรอบกองไฟ พาร์ทที่บอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของ “ซี-คีน” ผ่านผลงานซีรีส์ที่ทั้งคู่แสดงร่วมกัน ด้วยโชว์ Medley เพลงประกอบซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นเพลง “สถานีที่ศูนย์, แค่ที่แกง, พี่อย่าแกง, ไหนว่าไม่ชอบ” และ “คิดว่าไม่ แต่ดันใช่” ซึ่งถ่ายทอดความสดใส ขี้เล่น และเคมีที่เข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากความซึ้งแล้ว ทั้งคู่ยังได้แอบมาสปอยล์อัปเดตผลงานใหม่ที่ทุกคนตั้งตารออย่างซีรีส์เรื่อง “WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา” ยิ่งทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันยกใหญ่ ก่อนจะสลับโหมดเข้าสู่ความสนุกสุดเหวี่ยงแบบม่วนจอยในเพลง “Rocket Festival” (สัญญาเดือนหก) ที่ปลุกพลังแฟนคลับให้ลุกขึ้นส่งเสียงเชียร์และโยกตามกันอย่างมันส์หยดทั่วทั้งฮอลล์
เมื่อเครื่องเริ่มร้อนก็เข้าสู่ PART 3: Spark the Night ช่วงเวลาที่ทั้งคู่ปลดปล่อยพลังจัดเต็มกับโชว์พิเศษที่เตรียมมาเพื่อเอาใจแฟนๆ กับเพลงหลากหลายแนวที่ทั้งร้องและเต้นอย่างสุดเหวี่ยง ผสมผสานเสน่ห์และความเท่ไว้อย่างลงตัวโดยหนุ่ม “ซี” มาในเพลง “ให้ฉันดูแลเธอ” โชว์ลีลาการเต้นสุดละมุนที่มัดใจแฟนๆ ได้อยู่หมัด ส่วนหนุ่ม “คีน” ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ออกมาโชว์สเต็ปเท้าไฟในเพลง “คนมันรัก” ที่สาดเสน่ห์จนแฟนๆ
ต้องตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่ทั้งคู่จะแท็กทีมกันออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์ในเพลง “Bad Boy No Do” เรียกเสียงกรี๊ดลั่นดาเมจความเท่เกินต้านสุดๆ
นอกจากนี้ยังเพิ่มสีสันความสนุกด้วยพิธีกรหนุ่มมากความสามารถ “เลโอ โซสเซย์” ที่มาร่วมพาย้อนวันวานพูดคุยถึงเรื่องราวความทรงจำ และความประทับใจที่มีให้กันของสองหนุ่ม ทำเอาแฟนๆ อมยิ้มไปกับสายใยที่แสนพิเศษ พร้อมเซอร์ไพรส์ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเมื่อ “น้องนุ่ง” ขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีในกิจกรรมตอบคำถามสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนๆ อย่างทั่วถึง ก่อนจะปลุกพลังความมันส์กันต่อในเพลงจังหวะสนุกๆ อย่าง “ยอมมะ”
บรรยากาศเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายใน PART 4: Under the Starlight ที่เปลี่ยนจากความสนุกเข้าสู่ความโรแมนติกสุดซึ้งผ่านเพลง “จริงๆ ชอบเธอ” ก่อนที่ทั้งคู่จะได้รับเซอร์ไพรส์ใหญ่กับโปรเจกต์พิเศษที่เหล่าแฟนคลับตั้งใจมอบให้ ทำเอาทั้ง “ซี-คีน” ถึงกับน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันใจในความรักและแรงซัพพอร์ตที่อบอุ่นเสมอมา โดยทั้งคู่เผยว่า “ขอบคุณ GMMTV ขอบคุณ พี่ถา (สถาพร พานิชรักษาพงศ์) ทีมงานทุกคน และที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ทุกคนมีความหมายกับเรามาก และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ทำให้เรามีความกล้าและมั่นใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปครับ” ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้ด้วยเพลงความหมายลึกซึ้งอย่าง “แสนล้านนาที” ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจ พร้อมมวลความสุขที่เต็มเปี่ยมและภาพความทรงจำที่จะตราตรึงใจไปอีกนาน
บอกเลยว่างานในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโชว์ศักยภาพด้านการร้องและการเต้นเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความรักระหว่าง "ซี-คีน" และแฟนๆ อย่างแท้จริง ถือเป็นการประเดิมแฟนมีตติ้งแรกที่ครบทุกรสชาติ ทั้งสนุกสนาน มันส์สะใจ และซึ้งตรึงใจ
สามารถรับชมการแสดง “SEA KEEN 1st FAN MEETIN IN THAILAND” ย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 240 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV