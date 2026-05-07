เฟิร์สอิมเพรสชั่น “เซิร์ฟ-จาว่า” ปล่อยเสน่ห์ล้นเวทีจนแฟนๆใจละลาย พร้อมเอนเนอร์จี้เต็มร้อย โชว์ครบทุกโมเมนต์ ในงาน “SURF JAVA 1st FAN MEETING IN THAILAND”

เฟิร์สอิมเพรสชั่นสร้างความประทับใจทำเอาแฟนๆ ตกหลุมรักแล้วรักอีกกันถ้วนหน้า สำหรับ 2นักแสดง หนุ่มน้องใหม่กระแสฮอตเกินต้าน “เซิร์ฟพชร ศิลปสุนทร” และ “จาว่า พบธรรม หรรษา”จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่สร้างความทรงจำแรก ปล่อยเสน่ห์ล้นเวที พร้อมเอนเนอร์จี้เต็มร้อยโชว์จัดเต็มครบทุกโมเมนต์ จนแฟนๆ ใจละลาย ในงาน “SURF JAVA 1st FAN MEETING IN THAILAND” ท่ามกลางแสงสีเสียงตระการตา และสเปเชียลโชว์สุดเซอร์ไพร์ส เรียกว่าสร้างความประทับใจและความทรงจำดีๆ ให้ทั้งแฟนๆ ชาวไทยและอินเตอร์แฟนที่ได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE”เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคที่ผ่านมา
เปิดเวทีด้วยบรรยากาศปาร์ตี้ชายหาดกับพาร์ทแรก The Beach Party Begins ด้วยเพลง “เสี้ยววินาที” และ “Spak” จาก “เซิร์ฟ-จาว่า” ก่อนจะพูดทักทายแฟนๆ ทั้งในฮอลล์ และที่ดูผ่านทาง Live Streaming ต้อนรับเข้าสู่งานเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์ ตามด้วยพาร์ทสอง Chill by the Sea ที่สองหนุ่มจัดเต็มกับเพลง เพราะๆ “เวลา, เพื่อนข้างๆ, See through” มาถึงพาร์ทสาม Full Moon Party กับเพลง “เจ็บเมื่อไหร่” (Call Me)ผ่านเสียงนุ่มลึกของ “เซิร์ฟ” ตามด้วยเพลง“Make you mine” ที่ “จาว่า” ปล่อยสุดพลัง และทั้งคู่ขอดวลกัน ต่อกับเพลงร็อกสุดเดือด“SECRET” ที่ “เซิร์ฟ” โชว์โซโลกีตาร์ที่ฝึกซ้อมมาอย่างดี จากนั้นพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” ที่วันนี้ขอรับบทเป็นคุณลุงชาวประมงให้เข้ากับบรรยากาศ ขึ้นเวทีชวนสองหนุ่ม “เซิร์ฟ-จาว่า” พูดคุย พร้อมเปิดตัวมาสคอตคู่ใจน้อง “Rexxa”ไดโนเสาร์ตัวสีเขียวที่สื่อถึง "จาว่า" ส่วนหนามด้านหลังที่มี ลักษณะคล้าย เซิร์ฟบอร์ดสื่อถึง"เซิร์ฟ" บวกกับความแสบซ่า น่ารักซุกซน ก็ทำเอาแฟนๆ เอ็นดูจนโดนตกไปตามๆ กัน ต่อด้วยการพูดคุยทำความรู้จักตัวตนและสายสัมพันธ์ของ “เซิร์ฟ-จาว่า” แบบแบบเอ็กซ์คลูชีฟ แล้วก็ไปต่อกับ 2 หนุ่ม โชว์แร็พไฟแล่บกับเพลง “Slow Motion, โคโยตี้” มาถึงพาร์ทสุดท้าย Sunrise Glow “เซิร์ฟ-จาว่า” ตอกย้ำความสัมพันธ์สุดมหัศจรรย์ที่จะจับมือกันเดินไปอย่างมั่นคงผ่านเพลง “เข้าแล้วห้ามออก”จากนั้น “เซิร์ฟ-จาว่า” กล่าวขอบคุณพร้อมน้ำตาด้วยความซาบซึ้งว่า “ก่อนอื่นขอบคุณ GMMTV ที่ให้โอกาสได้ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทำ ซึ่งเป็นความฝันของพวกเรา ขอบคุณพ่อแม่และครอบครัวขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนในงานนี้ และขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เข้าใจและรับฟัง ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆ และยืนยันว่า ถ้ามีแฟนๆ อยู่ตรงนี้พวกเราก็จะจับมือเดินไปด้วยกันตลอดทางอย่างแน่นอน และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่รักพวกเรา และซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกๆถ้าไม่มีพวกคุณทุกคน ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ ยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันไปนานๆ นะครับ” และทั้งคู่ก็ปิดท้ายส่งแฟนๆ ทุกคนกลับบ้านด้วยเพลง“มากกว่าที่รัก” เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ ทำเอาแฟนๆ อิ่มเอมใจเก็บเป็น ความทรงจำแรกร่วมกันตลอดไป
สามารถติดตามชมการแสดงย้อนหลังงาน“SURF JAVA 1st FAN MEETING IN THAILAND” ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 15 พฤษภาคม 2569เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 240 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และสามารถติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook &Instagram & X & Tiktok & YouTube & Weibo: GMMTV