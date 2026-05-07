สมิติเวช ไชน่าทาวน์ เปิดตัวสถาบันจักษุครบวงจรยกระดับการดูแลรักษาดวงตา ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ร่วมกับ บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Open House ภายใต้แนวคิด “Beyond 20/20: Unveiling the Future of Eye Surgery” เพื่อตอกย้ำศักยภาพของ สถาบันจักษุ (Eye Institute) ที่ให้บริการดูแลรักษาดวงตาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปัญหาสายตาทั่วไป การแก้ไขสายตา ไปจนถึงโรคตาที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
สถาบันจักษุ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ครอบคลุมทุกมิติการรักษา มีความโดดเด่นในการดูแลรักษาดวงตาแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาทั่วไป การแก้ไขสายตา (Refractive Surgery) การรักษาโรคตาเฉพาะทาง ไปจนถึงโรคตาที่มีความซับซ้อนและต้องการการผ่าตัดขั้นสูง โดยมีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยในทุกระดับความซับซ้อนของโรค เทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับความปลอดภัยและผลลัพธ์การรักษา สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาให้มีความแม่นยำสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีจาก Alcon อาทิ Alcon Vision Suite ระบบผ่าตัดแบบเชื่อมต่อข้อมูลครบวงจร UNITY VCS เทคโนโลยีการผ่าตัดต้อกระจกขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดระยะเวลา ARGOS Biometer เครื่องวัดค่าดวงตาความแม่นยำสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การรักษาและการผ่าตัดเป็นไปอย่าง ปลอดภัยมากขึ้น รวดเร็วขึ้นฟื้นตัวไวขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นพ.ศรัณย์ อินทกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Anto Babyผู้บริหารจาก Alcon ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมการผ่าตัดดวงตา พร้อมการบรรยายพิเศษโดย นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจอประสาทตาและการผ่าตัดขั้นสูง ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกรณีศึกษาจริง และการสาธิต 3D Live Surgery ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นศักยภาพการรักษาอย่างใกล้ชิดประสบการณ์จริง สะท้อนมาตรฐานการดูแลแบบ Patient-Centric นอกจากการบรรยายและเวิร์กช็อป ผู้เข้าร่วมยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านการเยี่ยมชมสถาบันจักษุ 3D Live Surgery with Alcon Vision Suit และ Unity VCS การแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สะท้อนแนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบ Patient-Centric Care ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ก้าวสำคัญสู่อนาคตของการรักษาดวงตา ความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ และ Alcon ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาดวงตาในประเทศไทย พร้อมผลักดันสถาบันจักษุให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร และเชื่อถือได้ในระดับสากล