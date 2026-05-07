กรมการท่องเที่ยว เปิดฉาก "มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน CBT EXPO THAILAND" รวมพลังชุมชนทั่วไทย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวงานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน CBT EXPO THAILAND ภายใต้โครงการมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2569 (CBT Green World Challenge 2026) อย่างเป็นทางการ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6–8 พฤษภาคม 2569 โดยมี นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด
งานมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน CBT EXPO THAILAND จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "THAI (crea) TIVE ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในทุกความเป็นไทย" สะท้อนให้เห็นว่าความครีเอทีฟของคนไทยไม่เพียงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาด แต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำมาเป็นมาตรฐานในการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ
นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "การจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการท่องเที่ยวใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยต้องการให้ทุกชุมชนได้มีโอกาสนำเสนออัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตนเองในพื้นที่ที่สร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมกันนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
ภายในงานรวบรวมบูธชุมชนท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 40 บูธ พร้อมนำเสนอสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การเสวนาของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงชุมชนกับภาครัฐ และภาคเอกชน การร่วมทำกิจกรรม Workshop ของชุมชน ตลอดจนการจับรางวัลผู้โชคดีลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศทุกวัน
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือ "The Infinity Coaster for Local Benefit" จานรองแก้วที่ผ่านกระบวนการ Upcycling จากขยะพลาสติกย่อยสลายยาก นำมาแปรรูปและตกแต่งลวดลายเอกลักษณ์ชุมชนทั้ง 4 ภาค โดยศิลปินชื่อดัง DecideKit สะท้อนปณิธานของงานในการสร้างความยั่งยืนผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับจานรองแก้วพิเศษชุดนี้เป็นของที่ระลึก จำนวน 250 ชุดต่อวัน
มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน CBT EXPO THAILAND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00 –17.30 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 0-2141-3249 หรือ Facebook : กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism