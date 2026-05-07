82MAJOR คัมแบ็กจู่โจมหัวใจแฟนไทย! ปักหมุดสาดความร้อนแรงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ดีเดย์ความสนุก 4 ก.ค. นี้

หลังจากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจไว้อย่างถล่มทลาย ในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุด 6 หนุ่มสุดฮอตวง 82MAJOR
นำทีมโดย “นัมซองโม” (Nam Seongmo), “พัคซอกจุน” (Park Seokjoon), “ยุนเยชาน” (Yoon Yechan), “โชซองอิล” (Cho Seongil), “ฮวังซองบิน” (Hwang Seongbin)
และ “คิมโดกยุน” (Kim Dogyun)
เตรียมกลับมาจู่โจมหัวใจเหล่า 82DE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) อีกครั้งแบบดุดันยิ่งกว่าเดิม กับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย “82MAJOR CONCERT in BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค
โดยครั้งนี้ผู้จัดมือโปรอย่าง ไอมี่ไทยแลนด์ (iMe Thailand) ยังคงจัดหนักจัดเต็มทุ่มสุดตัวเพื่อแฟนคลับชาวไทย ขนโปรดักชันแสง สี เสียง ระดับอินเตอร์มาไว้บนเวที พร้อมคอนเซปต์สุดแข็งแกร่งที่เปรียบเสมือนเสือที่พร้อมปลดปล่อยพลังและเสน่ห์เฉพาะตัวออกมาสะกดทุกสายตา รับรองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเดือดในครั้งนี้จะทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ และใจละลายไปพร้อมกันทั้งฮอลล์
ความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้ 82DE ไทยจะได้สัมผัสกับโชว์สดๆ จากมินิอัลบั้มที่ 5 [FEELM] เป็นครั้งแรกในประเทศไทย หลังการคัมแบ็กที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ความร้อนแรงเกินต้านของทั้ง 6 หนุ่ม นอกจากโชว์ที่เตรียมมาแบบอันลิมิตแล้ว 82MAJOR ยังเตรียมเสิร์ฟสิทธิพิเศษ (Benefits) แบบจุกๆ ให้แฟนๆ ได้คุ้มค่าทุกโมเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจถ่ายภาพหมู่กับ 82MAJOR, ถ่ายภาพคู่ 1:1, หรือกิจกรรม Fansign สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้ว เตรียมวอร์มนิ้วให้พร้อม! แล้วมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเหล่าเสือไปพร้อมกัน โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com บัตรราคา 1:82MAJOR PACKAGE 5,500 / 1:1 SELFIE PACKAGE 5,500 / FANSIGN PACKAGE 5,500 / 2,800 / 1,800 THB (บัตรนั่งทุกที่นั่ง) ความพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรราคา 5,500 บาททุกแพคเกจ ยังสามารถเลือกซื้อสิทธิ์ Add-on กิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ : 1:82MAJOR / 1:1 Selfie / Fansign ในราคาสุดคุ้ม สิทธิ์ละ 2,000 บาท ซึ่งจะเปิดจำหน่ายสิทธิ์ Add-on ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com นอกจากนี้สำหรับบัตรทุกที่นั่งทุกราคาบัตรจะได้รับสิทธิ์เข้าชมรอบ Soundcheck, รับโปสเตอร์ และบัตรแข็งที่ระลึกไปครองทันทีอีกด้วย
สิทธิพิเศษ:
- บัตร 5,500 เลือกแพคเกจได้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ถ่ายภาพกับ 82MAJOR(1:6 เมมเบอร์) / ถ่ายภาพแบบ 1:1 กับสมาชิกที่เลือก (1:1 เมมเบอร์) / เข้าร่วมกิจกรรม Fansign กับ 82MAJOR
- บัตรราคา 5,500 และ 2,800 รับสิทธิ์เข้าชมรอบ SOUNDCHECK + และเข้าร่วมกิจกรรม HIBYE
- บัตร 1,800 รับสิทธิ์ เข้าชม SOUNDCHECK ทุกที่นั่ง
- ทุกที่นั่งทุกราคาบัตรรับโปสเตอร์ และบัตรแข็งที่ระลึก
เตรียมคำรามให้สุดเสียง แล้วมาพิสูจน์ความร้อนแรงของเหล่าเสือที่จะทำให้อะดรีนาลีนของคุณพุ่งพล่าน! วอร์มนิ้วให้พร้อมแล้วคว้าบัตรมาให้ได้ งานนี้ไม่มีใครรอดจากความฟินแน่นอน แล้วมาเจอกัน 4 กรกฎาคมนี้! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th