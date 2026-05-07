“หนุ่ม คงกระพัน” ช็อก เคยพา “เมฆ วินัย” ไปหา อาจารย์ดังภาคเหนือถูกร้องกินบวบ!

ช็อกวงการสายมู “หนุ่ม คงกระพัน” ยอมรับเคยพา “เมฆ วินัย” หาอาจารย์ดังภาคเหนือ หลังถูกแฉล่วงละเมิดอ้างแก้กรรม ด้าน “พุทธ อภิวรรณ” วอนคนดังที่ตกเป็นเหยื่อกล้าออกมาพูดความจริง
สะเทือนวงการความเชื่อและสร้างความรู้สึกช็อกแก่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก หลังจากหนุ่มนักธุรกิจวัย 32 ปี แฉถูกอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือ อ้างตัวเป็นหมอดู และแก้กรรม ล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการแก้กรรม และ สะเดาะเคราะห์ โดยผู้เสียหายได้แจ้งความกับกองปราบเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ผู้สื่อข่าวชื่อดัง “พุทธ อภิวรรณ” ได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยผ่านรายการ PhuttaTalk ยอมรับตกใจไม่แพ้กัน เพราะในอดีตเคยมีความศรัทธาต่ออาจารย์รายนี้ พร้อมระบุว่ามีดารา-คนดังจำนวนมาก เคยเดินทางไปรักษาเรื่องแก้กรรม รวมถึงอดีตพระเอกผู้ล่วงลับ “เมฆ วินัย ไกรบุตร” และเพื่อนสนิทอย่าง “หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ”
โดยหนุ่ม คงกระพัน เปิดใจผ่านรายการว่าตนเคยพาเมฆ วินัยไปหาอาจารย์ท่านนี้จริงเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งขณะนั้นอาจารย์ยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าปัจจุบัน ซึ่งวิธีแก้กรรมเป็นเพียงการดูเจ้ากรรมนายเวร และแนะนำให้ไหว้พระขอขมาตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ยืนยันว่าตอนนั้นไม่มีพฤติกรรมล่อแหลม หรือเรียกรับเงินผิดปกติ ยอมรับรู้สึกช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเรื่องราวการล่วงละเมิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ พุทธ อภิวรรณ ยังได้ส่งข้อความทิ้งท้ายถึงกลุ่มดารา นักร้องลูกทุ่ง และนายแบบที่อาจเคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะเดียวกัน ให้กล้าออกมาพูดความจริง เพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อของการอ้างความเชื่อเพื่อล่วงละเมิดอีกต่อไป