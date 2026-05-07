สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี” โดยได้รับเกียรติจาก นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์, นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา ดร.ธิดารักษ์ สัจจพงษ์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ
ในโอกาสครบรอบ 103 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อคนพิการ โดยได้พระราชทานชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ และทรงมีพระดำรัสให้จัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ ดอกแก้วกัลยาแก่คนพิการ เพื่อให้สามารถมีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมั่นคง ดอกแก้วกัลยาดอกไม้ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการและผู้มีรายได้น้อย และมีการจำหน่ายนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, การวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายหน้าพระฉายาลักษณ์, พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คนพิการและบุตรคนพิการ, การมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้มีอุปการคุณการจัดงาน, การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี การสาธิตการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคมไทย ภายใต้บรรยากาศแห่งความเคารพสักการะ และการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี ที่ทรงมีต่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตลอดพระชนม์ชีพ