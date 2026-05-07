ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด “ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ : The Mission Against Investment Scams”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดบูธ ก.ล.ต. ภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 (MONEY EXPO 2026 Bangkok) โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เกียรติร่วมเปิดและเยี่ยมชม ภายหลังพิธีเปิดงาน MONEY EXPO 2026 Bangkok ซึ่งมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
ในปีนี้ ก.ล.ต. จัดบูธภายใต้แนวคิด “ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ : The Mission Against Investment Scams” มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงการลงทุน พร้อมแนะนำช่องทางแจ้งเบาะแสหลอกลงทุน “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน โทร. 1207 กด 22” และเปิดพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งยังมีการจัดแสดงข้อมูลภายในบูธและกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนในยุคดิจิทัล กิจกรรมเสวนา Fireside Chat และกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยการลงทุน โดยผู้เข้าเยี่ยมชมบูธสามารถพูดคุยและรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1–2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7–10 พฤษภาคม 2569