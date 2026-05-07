ขุดคลิป “โน้ส อุดม” แฉอาจารย์ดังภาคเหนือ บี้ไข่แก้กรรม!

ในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงเรื่องที่ “โน้ส อุดม แต้พานิช” เคยเล่าไว้ใน เดี่ยวสเปเชียล เมื่อ 2 ปีที่แล้วถึงการไปแก้กรรมที่ภาคเหนือ แล้วคนขับรถถูกคุกคามทางเพศ ใช่อาจารย์คนดัง ที่เคยแก้กรรมให้ “เมฆ วินัย ไกรบุตร” หรือไม่
-โน้สอุดมเล่าว่าตนเองไปแก้กรรมที่ภาคเหนือ บอกจังหวัดไม่ได้ โดยจ้างคนขับรถหน้าตาดีชื่อแอ๊ด พาไปตำหนักล้านนา แห่งนั้นที่มีคนมามืดฟ้ามัวดิน
-โน้สไปปรับทุกข์กับอาจารย์ว่าที่บ้านมีผี คนบอกว่าผมโดนของ อาจารย์ก็ให้ไปทำบุญ 9 วัด พร้อมให้รายชื่อมา ต้องเป็นวัดตามนี้เท่านั้นเพราะจะเชื่อมโยงกับกรรมของตน เสร็จแล้วส่งรูปให้ผู้ช่วยเมื่อครบแล้วอาจารย์จะเอาภาพไปสื่อสารกับข้างบนแล้วจะถอดรหัสออกมาเป็น 5 รายชื่อ เสร็จกำลังจะออกจากห้อง อาจารย์เรียกให้แอ๊ดอยู่ก่อน แล้วพาปิดห้องเงียบ 35 นาที
-เสร็จแล้วแอ๊ดค่อยมาเล่าให้โน้สฟัง เมื่อเข้าไปในห้อง อาจารย์ปิดประตูใส่กลอน รูดม่าน แล้วเดินมาหายใจรดผม บอกว่าชีวิตมีปัญหาอะไรไหม เดี๋ยวกำลังจะมี อาจารย์จะให้ 5 รายชื่อแบบไม่ต้องไปทำบุญ แต่ให้แอ๊ดถอดเสื้อ ถามเกิดวันอะไร คล่ำๆไปแล้วก็มาขยำเป้า แล้วก็ถามราศี ลัคนาแล้วก็ทำแบบเดิมให้อาจารย์บี้ไปเรื่อยๆ
-เขาบอกรายชื่อมาไม่ชัด มาไม่ครบให้แอ๊ดถอดกางเกงแล้วไปนอนที่ตั่ง ทำแบบเดิม บี้ไข่ จนได้มา 5 รายชื่อ เหตุการณ์นั้นทำโน้ส โมโหมาก จะไปแฉคนขับรถถูกอาจารย์ดังคุกคามทางเพศ แต่เล่าติดตลกว่าหxxตนผิดอะไรทำไมถึงถูกเมิน อยากให้อาจารย์บี้เพื่อแลกกับชื่อเจ้ากรรมนายเวรโดยไม่ต้องไปทำบุญ 9 วัด
งานนี้โลกออนไลน์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก ต่างช็อกและแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นอาจารย์คนดังที่รู้จักไปทั้งประเทศ