บันเทิงรอบโลก กระแสการคัมแบ็กของ I.O.I แรง!?สองไอดอลสาวโชว์ซีนจูบปาก

กระแสการคัมแบ็กของ I.O.I กลายเป็นที่พูดถึงอย่างรวดเร็ว หลังปล่อยทีเซอร์เพลง “Suddenly” ความยาวเพียง 17 วินาที แต่สร้างแรงฮือฮาบนโลกออนไลน์ เมื่อ Jeon Somi ปรากฏตัวแบบไม่ทันตั้งตัวและจูบริมฝีปากของ Kim Do-yeon ในฉากสั้น ๆ จนแฟนเพลงจำนวนมากตกใจและแชร์คลิปกันอย่างรวดเร็ว หลายคนถึงกับคิดว่าภาพดังกล่าวอาจเป็นคลิป AI หรือผลงานแฟนอาร์ตสายยูริ ก่อนจะยืนยันว่าเป็นทีเซอร์จริงสำหรับการกลับมาของวง โดยเพลงใหม่มีกำหนดปล่อยในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้
“เฮย์เดน พาเนตเทียร์” อดีตนักแสดงจากซีรีส์ฮิต Heroes ออกมาเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเองอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่าตนเป็นไบเซ็กชวล พร้อมเล่าว่าเธอใช้เวลาหลายปีกว่าจะกล้าพูดเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ นักแสดงวัย 36 ปีเผยผ่านหนังสือเล่มใหม่ของเธอว่า ตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิง เธอมักถูกกดดันให้ต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ และกังวลว่าการเปิดเผยตัวเองอาจถูกมองว่าเป็นเพียง “กระแส” ของคนดังหญิงในฮอลลีวูด อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดสามารถพูดออกมาได้อย่างมั่นใจว่า “ใช่ ฉันเป็นไบเซ็กชวล”
"คาเมรอน ดิแอซ" นักแสดงฮอลลีวูดวัย 53 ปี กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้ง หลังให้กำเนิดลูกคนที่สามกับสามี Benji Madden ท่ามกลางความยินดีจากแฟน ๆ ทั่วโลก โดยทั้งคู่ประกาศข่าวผ่านอินสตาแกรม พร้อมเปิดเผยชื่อลูกชายว่า “คาร์ดินัล แมดเดน” อย่างไรก็ตาม ทั้งสองยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของครอบครัวอย่างเข้มงวด และไม่เผยภาพของลูกต่อสาธารณะ คาเมรอนยังเคยพูดติดตลกว่าเธออยากมีอายุยืนถึง 107 ปี เพื่อจะได้อยู่ดูแลลูก ๆ ไปนานที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้เธอลดบทบาทในวงการบันเทิงเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับชีวิตครอบครัวเป็นหลัก
ผู้กำกับชื่อดัง "คริสโตเฟอร์ โนแลน" ถูกเปิดเผยว่าต้องการร่วมงานกับ "ทอม ฮอลแลนด์" อีกครั้ง หลังทั้งคู่เพิ่งทำงานร่วมกันครั้งแรกในภาพยนตร์ The Odyssey ซึ่งดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกของโฮเมอร์ โดย "แอน แฮทธาเวย์" ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ว่า โนแลนชื่นชมฮอลแลนด์อย่างมาก และมองว่าเป็นนักแสดงหนุ่มที่มีพรสวรรค์สูง ขณะเดียวกันภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวยังรวมทีมนักแสดงระดับแถวหน้าหลายคน ทั้ง "แมต เดมอน" และ "โรเบิร์ต แพทตินสัน" ทำให้โปรเจกต์นี้กลายเป็นหนึ่งในหนังที่ถูกจับตามองมากที่สุดของฮอลลีวูดในขณะนี้