“ใครหายไปจาก Met Gala 2026?” โซเชียลจับตากระแส “บอยคอต” งานแฟชั่นใหญ่แห่งปี

งาน Met Gala ปีนี้ไม่ได้มีเพียงรายชื่อคนดังที่เดินพรมแดงเท่านั้นที่ถูกจับตา แต่รายชื่อ “คนที่ไม่มา” ก็กลายเป็นประเด็นร้อนเช่นกัน ท่ามกลางกระแสต่อต้านคนรวยและมหาเศรษฐีที่กำลังรุนแรงขึ้นในสหรัฐฯ ทำให้แฟน ๆ จำนวนมากตีความว่าการขาดหายของคนดังบางรายอาจเป็น “การส่งสารทางการเมือง” แม้หลายกรณียังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ตาม
หนึ่งในคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ “เซนเดยา” อดีตประธานร่วมของงาน Met Gala และแฟชั่นไอคอนที่มักสร้างลุคโดดเด่นทุกปี โดยสไตลิสต์คู่ใจ “ลอว์ โรช” ให้สัมภาษณ์กับ Elle ว่า เธอเพิ่งจบโปรโมตทั้งภาพยนตร์ “The Drama” และซีซัน 3 ของซีรีส์ “Euphoria” พร้อมกัน จึงไม่ได้มาร่วมงานในปีนี้ และเขาจะเดินงานเพียงลำพัง
ด้าน “เมอรีล สตรีป” ก็ไม่ปรากฏตัวเช่นกัน แม้เธอจะกลับมารับบท “มิแรนดา พรีสต์ลีย์” ในภาพยนตร์ “The Devil Wears Prada 2” ที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยตัวแทนของเธอเผยว่า งาน Met Gala “ไม่เคยเป็นสไตล์ของเธอ” และที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยเข้าร่วมงานนี้เลย
บนโลกออนไลน์ ครีเอเตอร์ชื่อดัง “เมเรดิธ ลินช์” ยังออกมาเตือนเหล่าเซเลบริตี้ผ่าน Instagram ว่า หากใครมางาน “Met Gala ที่ได้รับการสนับสนุนโดย เจฟฟ์ เบโซส์” พร้อมติดเข็ม “ICE Out” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองยอดนิยมบนพรมแดงช่วงนี้ เธอจะ “วิจารณ์พวกเขาไปตลอด” ขณะที่ “ทาราจิ พี. เฮนสัน” อดีตแขกร่วมงาน Met Gala เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ฉันงงมากว่าทำไมบางคนยังไปงานนี้” ซึ่งแฟน ๆ หลายคนตีความว่าเธอเองก็เลือกไม่ไปร่วมงานเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ “เบลลา ฮาดิด”, “อารีอานา กรานเด” และอดีตบรรณาธิการ Vogue อย่าง “ลอเรน ซานโต โดมิงโก” ที่ไม่ได้ปรากฏตัวบนพรมแดงปีนี้ แม้ “จีจี้ ฮาดิด” น้องสาวของเบลลาจะมาร่วมงานในชุดของแบรนด์ Miu Miu ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม “เบลก ไลฟ์ลี” ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าอาจไม่มาร่วมงาน หลังเพิ่งประกาศยุติคดีความกับ “จัสติน บัลโดนี” ผู้กำกับจากภาพยนตร์ “It Ends With Us” กลับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการกลับมาเดินพรมแดงอีกครั้งในรอบ 4 ปี ด้วยชุดวินเทจจากแบรนด์ Versace จนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของค่ำคืนดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ “เบลลา ฮาดิด” ก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาแสดงท่าทีทางอ้อมเกี่ยวกับ Met Gala 2026 โดยเธอได้กดถูกใจโพสต์ของครีเอเตอร์ “เมเรดิธ ลินช์” ที่วิจารณ์งาน Met Gala ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก “เจฟฟ์ เบโซส์” มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Amazon
ในคลิปดังกล่าว เมเรดิธ ลินช์ ระบุว่า หากคนดังคนไหนไปงาน Met Gala พร้อมติดเข็ม “ICE Out” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ แต่กลับไปร่วมงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยเจฟฟ์ เบโซส์ ก็ถือเป็นเรื่องย้อนแย้ง พร้อมวิจารณ์ว่าเบโซส์สนับสนุนกลุ่มการเมืองที่มีส่วนต่อการตัดงบด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การที่เบลลา ฮาดิดกดไลก์โพสต์ดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเธอกำลังแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับงานในปีนี้ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เธอเลือกไม่เข้าร่วม Met Gala ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกมาประกาศตรง ๆ ก็ตาม
นอกจากนี้ “ทาราจิ พี. เฮนสัน” ยังเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์เดียวกันว่า “ฉันสับสนมากว่าทำไมบางคนยังไปงานนี้อยู่ เรากำลังทำอะไรกันอยู่?” จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ใหญ่บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ Met Gala 2026
สาเหตุที่ “เจฟฟ์ เบโซส์” ถูกวิจารณ์หนักในปีนี้ มาจากการที่เขาและภรรยา “ลอเรน ซานเชซ เบโซส์” เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและประธานกิตติมศักดิ์ของงาน Met Gala 2026 พร้อมมีรายงานว่าบริจาคเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้งาน จนหลายฝ่ายมองว่า Met Gala กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “อำนาจมหาเศรษฐี” มากขึ้น ในช่วงที่ชาวอเมริกันจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพสูง ความเหลื่อมล้ำ และกระแสต่อต้านคนรวยกำลังรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้ เบโซส์และบริษัท Amazon ยังถูกวิจารณ์มานานเรื่องสภาพการทำงานของพนักงาน การหลีกเลี่ยงภาษี และความสัมพันธ์ทางการเมือง
โดยก่อนงาน Met Gala ยังมีการประท้วง “Ball Without Billionaires” หรือ “งานบอลไร้มหาเศรษฐี” จากกลุ่มแรงงาน Amazon และนักเคลื่อนไหว รวมถึงมีการนำขวดปัสสาวะปลอมไปวางใกล้งาน เพื่อเสียดสีข่าวลือเก่าเกี่ยวกับพนักงาน Amazon ไม่มีเวลาพักเข้าห้องน้ำ ทำให้คนจำนวนมากมองว่า Met Gala ปีนี้ถูกใช้เพื่อ “ฟอกภาพลักษณ์” ของเบโซส์ มากกว่าจะเป็นเพียงงานแฟชั่นธรรมดา