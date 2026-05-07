พูดให้โลกจำ! “มาลัย-น้ำผึ้ง-แพรชมพู” พรีเซนต์จึ้ง คว้าชัยรอบ H2H ควีน “โอปอล” ร่วมคัดเข้ม มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026

ดีกรีความร้อนแรงพุ่งปรี๊ดปรอทแตก! สำหรับการประกวด Miss World Thailand 2026 : The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G ที่เดินทางมาถึงรอบที่แฟนนางงามทั่วประเทศต่างเฝ้ารออย่าง Head to Head FAST TRACK TRUE FACE-OFF เพราะผู้ที่จะคว้ามงกุฎในปีนี้ นอกจากความสวยที่ต้องประจักษ์แล้ว ยังต้องมีอาวุธลับคือทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง พร้อมจะสะกดให้คนทั้งโลกหยุดฟังเธอ
โดยกติกาในรอบนี้ สาวงามทั้งหมดต้องขึ้นมาพรีเซนต์โครงการจิตกุศล หรือ Beauty With A Purpose ของตัวเองภายในเวลา 3 นาที ก่อนจะเข้าสู่ช่วงดีเบตกับคู่แบทเทิลอีก 1 นาที เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเข้าไปฟาดฟันกันต่อในรอบตอบ 10 คำถามวัดใจ ใครที่ไวกว่า และทำคะแนนได้มากที่สุดเพียง 3 คนสุดท้ายเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปชิงดำในรอบสุดท้าย และจะประกาศผลผู้ชนะในคืนวันตัดสินวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ที่ MCC Hall The Mall LIFESTORE งามวงศ์วาน
ความพิเศษของวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยทัพผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ อาทิ พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม จาก ทรู คอร์ปอเรชั่น, ดร.ธนกร ศรีสุขใส จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, พรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ, กรอบแก้ว ปันยารชุน, พันธจักร ว่องปรีชา, กิตติวัชร์ สายัณห์ (เพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉีก), ศรัณย์ ทิพย์รักษ์ และ อาจารย์ธง ฐิติพงษ์ ด้วงคง นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับการเปิดตัว “เจสซี่ กิระนา จัสมิน ซูว์เทอร์” ที่มาโชว์สกิลในบทบาทพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้อีกด้วย
สำหรับสาวงามที่ทำคะแนนได้โดนใจคณะกรรมการที่สุดวันนี้ 3 คนสุดท้ายได้แก่ MWT 12 มาลัย มาลัยกะ คาร, MWT15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล และ MWT18 แพรชมพู นิรดา นิลเศรษฐี ซึ่งใครจะเป็นผู้ชนะคว้าสิทธิ์เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายจะทราบพร้อมกันในรอบตัดสินคืนวันที่ 10 พฤษภาคมนี้
ร่วมติดตาม และให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวด มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกอีกครั้ง