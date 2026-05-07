ชุมทางฯ ไฟลุก! “3 สาวแซ่บ vs เอ็ม เทพบุตร” เปิดตัว “ไม่ตรงปก” พร้อมเปิดศึก 4 สาวลูกทุ่งเยาวชน ประชันไมค์เพลงซึ้งเวอร์ชั่นเด็ด!

วงการลูกทุ่งมีสะเทือน! เมื่อเวทีคอนเสิร์ตรายการ “ชุมทางดาวทอง” สัปดาห์นี้จัดหนัก จัดเต็มความบันเทิงแบบไม่มีพัก พบการรวมตัวของ 3 สาวลุคแซ่บจากสังกัด เซเว่นสตาร์ “ ดาด้า, มิลลี่, ปอร์เช่ เซเว่นสตาร์” ที่ควงไมค์ขึ้นเวทีโชว์เสน่ห์ความสดใสแบบเกินต้าน! แต่ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่น คือต้องมาปะทะกับนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ “เอ็ม เทพบุตร” จากสังกัด บิ๊กเลิฟมิวสิค ที่ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะงานนี้มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ กับการฟีเจอริ่งสุดพิเศษในเพลงใหม่ “ไม่ตรงปก” ที่ทั้งจังหวะติดหู เนื้อหาโดนใจ แถมเคมีศิลปินพุ่งแรงจนเวทีแทบลุกเป็นไฟ!บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โมเมนต์น่ารักๆ และความลงตัวของทั้ง 4 ศิลปิน ที่บอกเลยว่าใครได้ดูต้องยิ้มตามแบบไม่รู้ตัว เตรียมปักหมุดรอชมได้วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค.นี้ เวลาดี 13.10 น.
ความมันส์ยังไม่ทันจางหาย...วันศุกร์เวทีเดือดอีกระลอก! พบกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับมาตราฐานในซีซั่น..ลูกทุ่งเยาวชน ที่รวมตัวแทนสาวเสียงดีจาก 4 จังหวัด ที่ขนพลังเสียงและความสามารถมาประชันกันแบบดุเดือด เริ่มที่ “อ้อน สกาวใจ เทียนสว่าง” ตัวแทน จ.พระนครศรีอยุธยา มาพร้อมบทเพลงสุดเข้มข้น “ใครมีปืนเถื่อน” ต่อด้วย “ไอซ์ ภาวิตรา วุฒิสูง” ตัวแทน จ.พิษณุโลก ที่มาถ่ายทอดอารมณ์ลึกในเพลง “หม้ายขันหมาก” ด้าน “มีน ตรีฐกาญ แก้วพริ้ง” ตัวแทน จ.กาญจนบุรี ขอโชว์เสียงหวานซึ้งในเพลง “ส่งข่าวทิดมั่น” และปิดท้ายด้วย “เนย กุลกานต์ สมบูรณ์” ตัวแทน จ.ฉะเชิงเทรา ที่เลือกเพลง “ใครมีปืนเถื่อน” มาประชันพลังเสียงอีกครั้งในเวอร์ชันของตัวเอง
คิวนี้ทั้ง 4 สาว ต่างงัดไม้เด็ดมาเต็มพิกัด เพื่อคว้าคะแนนจากคณะกรรมการ และผ่านเข้าสู่รอบต่อไป บอกเลยว่างานนี้ไม่มีคำว่าออมมือ! มาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และเกาะขอบจอไปพร้อมกันว่า ใครจะเป็นผู้คว้าชัยในสัปดาห์นี้ ติดตามได้ในรายการ “ชุมทางดาวทอง” วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.นี้ เวลาดี 13.10 น.
พบกับรายการ “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35 หรือชมผ่านออนไลน์ที่เพจเฟสบุ๊ค Ch7HD ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.bugaboo.tv, Youtube Channel 7 Star Studio และเฟสบุ๊คแฟนเพจhttps://www.facebook.com/chumtangdaotong/ ใครไม่ดู…บอกเลยว่าพลาดของจริง!