ระเบิดลง “ครูเคท” ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ซัดครอบครัว “เก้า เกริกพล” วอนชาวเน็ตช่วยตามสามี เก้าสวน ผมไม่ไหวแล้ว! (คลิป)

กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนแรงรอบใหม่ ระหว่าง “ครูเคท” ภรรยาชาวต่างชาติ กับนักร้องหนุ่ม “เก้า เกริกพล เพชรรัตน์” หลังฝ่ายหญิงออกมาไลฟ์สดระบายความอัดอั้นทั้งน้ำตา ถึงขั้นขอร้องให้ชาวโซเชียลช่วยติดต่อสามีให้กลับมาทำหน้าที่พ่อ โดยในไลฟ์ ครูเคทร้องไห้อย่างหนัก ระบายความเครียดที่เกิดจากครอบครัวฝ่ายชาย พร้อมลั่นไม่อยากให้ครอบครัวเก้าเข้ามาแทรกแซงชีวิตคู่
นอกจากนี้ ครูเคท ยังตัดพ้อถึงพฤติกรรมสามีที่มักจะหนีปัญหาไปหาแม่ โดยใช้คำแรงระบุว่า เก้าเป็น “ลูกแม่จริงๆ” และมีความสุขกว่าเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่บ้าน พร้อมขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตให้ไปคอมเมนต์ในไลฟ์เก้า เพื่อให้ปลดบล็อกและติดต่อกลับมาหาตน
“ฉันเครียดมาก ครอบครัวเขา แม่เขา ฉันเครียดมากที่สุด ฉันรู้ครอบครัวเก้ากำลังฟัง ฉันไม่สนใจ ฉันแค่อยู่กับเก้า เวลามีปัญหา นี่คือครอบครัวเรา ไม่ต้องยุ่งกับเรา ไม่ต้องบอกอะไรกับเก้า ไม่ต้องชวนเก้าไปอยู่กับเขา เก้าต้องอยู่คนเดียว รับผิดชอบ มาช่วยฉันเลี้ยงลูก ฉันไม่ไหวแล้ว (ร้องไห้) คุณทิ้งฉันไว้ที่นี่กับลูก (ร้องไห้) เขาไม่คุยกับฉัน เก้าไม่ตอบกลับ บล็อกฉัน ทุกคนไปไลฟ์เก้า แล้วบอกให้เขาตอบฉัน ให้เขาโทรมาหาฉัน คอลไลน์ (ชาวเน็ตเข้าไปเมนต์ว่าอีกแล้วเหรอ) คุณไม่เข้าใจ ฉันเป็นคนมีปัญหา เขามีครอบครัวของตัวเองแล้ว แต่กลับไปอยู่กับแม่ตลอด จุ๊บแม่ กอดแม่ นอนกอดกับแม่ ลูกแม่จริงๆ ลูกแม่ที่สุดจริงๆ (ร้องไห้) ตอนนี้เขาไปอยู่กับแม่มีความสุขมาก
เขาอยากอยู่กับครอบครัวเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องดูแลใคร ที่นั่นเก้าไม่ต้องทำอะไร ทุกคนดูแลเก้าจริงๆ ฉันเหนื่อยมากๆ ที่เลือกผู้ชายแบบนี้ ฉันแค่รักเก้าจริงๆ (ร้องไห้) เจ็บมากๆ ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ ฉันพยายามมากๆ ที่จะรักตัวเอง แต่ฉันแค่รักเก้า คนไม่ชอบฉัน ฉันไม่สนใจเลย”
ขณะที่ “เก้า เกริกพล” ไลฟ์ยอมรับตรงๆ ผมไม่ไหวแล้ว ถ้าไม่ยอมปรับตัวเข้าหากัน สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือแยกกัน เพราะลูกน่าสงสารที่สุด
“เอาตรงๆ ผมไม่ไหวแล้ว ผมบอกเคทว่าไม่ไหวแล้ว ชอบเอาแม่ เอาหลานผมให้คนเข้าใจผิด มีคนทักแชตมาด่าผมเยอะมาก ผมก็ไม่เอาเรื่องอะไร ผมคุยอะไรกับเขาไม่ได้ ไม่ไหวก็ควรแยก ถ้าคุณไม่ยอมปรับตัวเข้าหาฉันเลย สิ่งที่ทำได้คือแยกกันคือสิ่งที่ดีที่สุด ลูกน่าสงสารที่สุด ลูกผมก็ไม่เอามาจากเขานะ ให้เขาได้เลี้ยงลูก ผมบอกเขาแล้วแยกกันสักพักไหม ผมรักเขา ผมรักลูกมาก ผมเลือกเขามาตลอด เข้าใจว่าเขามาจากต่างแดน ตัวคนเดียว บลาๆ แต่ผมพูดตรงๆ ว่าทุกคนยินดีต้อนรับเคท ยอมทุกอย่างตั้งแต่แรกจนถึงเวลานี้
ยอมรับผมเด็กอายุ 22 - 23 แต่ผมแบกรับทุกอย่าง (อ่านเมนต์ที่บอกว่าครูเคทเป็นซึมเศร้าหลังคลอด) ไม่ใช่ซึมเศร้าหลังคลอด (มีเสียงโผล่ในไลฟ์บอกว่าเก้าหนีมาหาแม่ก็ใช่ เพราะน้องไม่มีที่ไปไง) ทะเลาะกันก็คุยกันในครอบครัว ลูกผมก็อยากให้ได้รับอะไรที่เป็นคนไทยบ้าง เจอญาติพี่น้องบ้าง นี่ลูกไม่ได้รับสิ่งที่เด็กทั่วไปควรได้รับ”
อย่างไรก็ตาม ครูเคทกับเก้าเคยมีปัญหากันหนักในช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โดยครูเคทไลฟ์สดทะเลาะกัน ร่ำไห้อยากให้แยกบ้าน กลัวถูกพรากลูก พร้อมตัดพ้อไม่มีใครปกป้องในประเทศนี้ ขณะที่เก้าไลฟ์โต้ ยันถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย เอามีดแทงตัว ไม่ได้แจ้งตร.จับเมีย ย้ำไม่ใช่ลูกแหง่ ที่ผ่านมายอมทุกอย่างมาตลอด แต่สิ่งเดียวที่ยอมไม่ได้คือให้ตัดครอบครัว ต่อมาทั้งคู่เคลียร์ใจกันลงตัว เก้าตัดสินใจย้ายออกจากครอบครัวที่จังหวัดพัทลุง ไปอยู่กับครูเคทที่หัวหิน ซึ่งช่วงแรกครูเคทมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ใช้ชีวิตกันสามคนพ่อแม่ลูก เหมือนฝันที่เป็นจริง จนมาเกิดเหตุการณ์ดรามาหนักขึ้นอีกครั้ง
@gobeyond281 เกิดอะไรขึ้นคะ #เก้าเกริกพล #ครูเคท #เรื่องนี้ต้องดู #ประเด็นร้อน #ข่าวtiktok ♬ เสียงต้นฉบับ - ต่อให้จบจบ
@passakon751 #เก้าเกริกพล #ครูเคท #ข่าวtiktok #เทรนด์วันนี้ #ฟีดดดシ ♬ เสียงต้นฉบับ - ⛓🖤PASSAKON{400K}🩲