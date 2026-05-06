สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพระราชทานรางวัล “เทพทอง ครั้งที่ 24” เชิดชูบุคคลและองค์กรผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ และประธานจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 จัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่มีผลงานโดดเด่นด้านสื่อสารมวลชน การพัฒนาสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่สังคมไทย
ในการนี้ สมาคมฯ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569
สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วยบุคคลและองค์กรจากหลากหลายสาขา อาทิ ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ได้แก่ นายประสาน อิงคนันท์, พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกโข) และ นางศลิลนา นิธิปภานันท์
ขณะที่รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง มอบให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล จากรายการ “เพลินภาษานานาสาระ”, นายประจวบ ด้วงมาลา นักประพันธ์เพลง และ นายณัฐพล ต้นจำปา ผู้ดำเนินรายการ “เสียงจากหมู่บ้านและชุมชน”
ในส่วนของรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น มีผู้ได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, พลเอกบุญสิน พาดกลาง และ ผู้ช่วยศาสตารจารย์วิมลิณฬ์ โบวีไนเซอร์ แห่งฟินิกซ์คิวซี (สำนักงานใหญ่ประเทศไทย) ซึ่งได้รับการยกย่องจากบทบาทการดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับโล่เกียรติยศจากการสนับสนุนงานและการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ นางเอื้อมพร สิงหกาญจน์, นางสาวนภาภรณ์ คงดี และ นายพรเทพ กุลนรัตน์
ทั้งนี้ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทุกท่าน พร้อมขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนับสนุน และสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 24 ให้สำเร็จลุล่วงอย่างสง่างาม สมพระเกียรติ และทรงคุณค่ายิ่งต่อวงการสื่อสารมวลชนและสังคมไทยโดยรวม