ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ศักยภาพสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขนทัพ 6 คณะ ร่วมแนะแนวในงาน Dek-D’s TCAS Fair 2026 ปั้นคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในงานมหกรรม Dek-D’s TCAS Fair 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของสถาบันในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศในยุคดิจิทัล สำหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ขนทัพ 6 คณะ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมนำเสนอหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน นำโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่ที่มาร่วมแบ่งปันเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ โดยมีไฮไลท์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ระบุถึงจุดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มี 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 7 ปี หลังเรียนจบจะได้ทั้งหมด 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทตามสาขาควบที่ทางนักศึกษาเลือกเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนทั้งกับอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง
อาจารย์ฉัตรพร เรืองทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกและแห่งเดียวซึ่งมีจุดเด่นที่ความเชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ องค์ประกอบร่างกาย สรีรวิทยา วิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ ความพิเศษของหลักสูตรนี้ คือ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ และหลักสูตรรังสีเทคนิค ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อผลิตนักรังสีเทคนิคที่สามารถสอนบุคคลอื่นได้ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้สูงสุด
ดร.จารุ เตชะเลิศไพศาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ชูหลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผสานการใช้นวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้มาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยได้จริงในอนาคต
อาจารย์อัฐ เข็มทอง อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ กล่าวถึงหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ ว่าเป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างเทคโนโลยีอาหาร โภชนาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับนวัตกรรม รวมถึงการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง
อาจารย์ไตรศักดิ์ แย้มสอาด อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่บูรณาการความรู้ระหว่างวิศวกรรมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางการแพทย์และวิศวกรรม อาทิ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์ มาร่วมพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถก้าวออกไปสู่อนาคตได้อย่างเชี่ยวชาญและมั่นใจ
อาจารย์ ดร.กฤษดา ทองทับ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี กล่าวว่า ในส่วนของหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี มีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น หลักสูตร 2.5 ปี จุดเด่นของหลักสูตรคือการใช้กระบวนการวิจัยในการสอน และถ่ายทอดความรู้ ฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ โดยจะมุ่งเน้นในคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมกับการเป็นจิตอาสา นอกจากองค์ความรู้ที่ได้แล้ว นักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้พร้อมกับการเป็นพยาบาลที่ดีของสังคม
ภายในงาน นอกจากการแนะนำหลักสูตรจาก 6 คณะแล้วยังมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การค้นหาตัวตนและการเจาะลึกเส้นทางอาชีพทางด้านสุขภาพโดยรุ่นพี่ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรง กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากล และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและปณิธานที่แน่วแน่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการเป็นรากฐานสำคัญเพื่อขับเคลื่อนสาธารณสุขไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสายวิทย์-สุขภาพ กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.cra.ac.th