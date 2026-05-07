“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ดีใจ “มายด์ ลภัสลัล” ท้องแล้ว ลั่นพร้อมเป็นป้า อยากมีลูกบ้างแต่ยังหาแฟนไม่ได้

“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” เตรียมควง “มาริโอ้” บินลัดฟ้าสู่จีน หวนคืนตำนานพี่โชนน้องน้ำ บอกขำๆ เวอร์ชั่นแก่ พร้อมเฮลั่นหลัง “มายด์ ลภัสลัล” ประกาศข่าวดีตั้งท้อง ยอมให้เรียกป้า ยอมรับอยากมีลูกแล้วแต่ติดที่ยังหาแฟนไม่ได้
หวนกลับมาร่วมงานกับ “มาริโอ้ เมาเร่อ” อีกครั้งกับบทบาท “น้องน้ำ” และ “พี่โชน” จากภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก สำหรับ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์”โดยรอบนี้จูงมือกันไปบุกประเทศจีน ซึ่งใบเฟิร์นเผยว่าไม่ได้ห่วงเรื่องซาแซงที่ตอนนี้กำลังมีกระแสของดาราจีนที่โดนอย่างหนักหน่วง เพราะตนคงไม่โดนแบบนั้น ก่อนยอมรับว่าเมื่อก่อนผู้จัดการส่วนตัวเคยโดนตบหน้าช่วงชุลมุนตอนที่ตนโดนรุม แต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
“ไปจีนค่ะ ไปทำงานกับพี่โอ้ค่ะ ก็เป็นอีเวนต์ที่ได้ไปคู่กัน หลังจากที่ไม่ได้ทำงานกับพี่โอ้มาสักพักใหญ่เลยค่ะ แต่ยังไม่แน่ใจรายละเอียดค่ะว่าทำอะไรบ้าง แต่รวมๆ ก็ไปกับทางแบรนด์ค่ะ มันก็เป็นภาพจำเนอะ เฟิร์นกับพี่โอ้ก็จะเป็นน้องน้ำกับพี่โชนของแฟนๆ อยู่แล้วค่ะ ก็คงเป็นประมาณนั้นแหละ แต่เวอร์ชั่นแก่ขึ้น (หัวเราะ) ส่วนเรื่องภาษาจีน ไม่เคยพูดได้สักทีเลยค่ะ แต่ก็ตั้งใจไปค่ะ เพราะแฟนๆ จีนก็สนับสนุนเรามานานหลายปีมากๆ ก็ดีใจค่ะ
สนามบินอาจจะไม่แตกค่ะ อาจจะไม่รู้เวลาบินเราเปล่า เพราะเรายังไม่แน่ใจเวลาบินตัวเองด้วยค่ะ เรื่องซาแซงที่โน่นไม่ได้ห่วง เพราะปกติทุกครั้งที่หนูไปคือโอเค น่ารัก อบอุ่นค่ะ แต่ว่าหน้างาน ทีมงานเขาก็เซฟดีอยู่แล้ว ไม่แน่ใจด้วยค่ะ อันนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ คือพื้นฐานเป็นแบบนั้นเลยค่ะ ไม่ค่อยเตรียมอะไร
แต่จริงๆ ก็เคยมีแหละค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้กังวลมาก เพราะว่ามันน้อยมากๆ ที่จะรุนแรง สำหรับของเฟิร์นที่ผ่านมาคือ 10 ครั้ง ที่รุนแรงมีการกระทบร่างกายครั้งสองครั้ง ก็เลยไม่ได้กังวลมาก แต่มีครั้งหนึ่งผู้จัดการโดนตบหน้าไปทีหนึ่งเพราะว่ากันให้ ก็เป็นหน้าที่เขานี่คะที่ต้องระวังให้เรา เราไม่ได้เป็นอะไร เราไม่เดือดร้อน เราไม่โดนเอง (หัวเราะ) ไม่หรอกค่ะเหมือนมันไม่ตั้งใจให้เกิด แล้วก็ไม่ได้กังวลไปก่อนล่วงหน้า และคิดว่าก็มีทีมการ์ดมีอะไรปกติ”
ดีใจ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” กำลังเป็นคุณแม่ป้ายแดง ส่วนตนก็พร้อมเป็นคุณป้า
“เป็นคุณป้า ใช่ ดีใจ เขาประกาศแล้ว จริงๆ น้องแอบมาที่บ้านช่วงตรุษจีน แล้วก็เอาส้มมาให้ แล้วเฟิร์นก็เปิดส้ม ก็เจอเป็นแผ่นอัลตร้าซาวด์หลาน สิ่งที่ป้าทำคือปิดลงไปใหม่ ตกใจ (หัวเราะ)คือเขาบอกว่ามาสวัสดีพี่สาวตรุษจีน เฟิร์นก็ว่าอะไรวะฉันแก่ขนาดต้องเอาส้มมาให้แล้วเหรอ เปิดไปก็เป็นภาพเบบี๋เขา น้ำตาซึม ปิดกลับเข้าไปก่อน ทำใจ ไม่รู้ทำไม ดีใจค่ะ ดีใจกับน้องมาก น้องพูดมาตลอดว่าถ้าแต่งแล้วน้องอยากมีเบบี๋เลย แล้วก็มีเลยจริงๆ ตอนแรกหนูนึกว่าแกล้งเปล่าเนี่ย มีเลยมาเลยค่ะ
เตรียมรับขวัญหลานแน่นอนค่ะ (เตรียมเป็นทองประมาณ 10 บาท?) เดี๋ยวช้อนซื้อตอนลงค่ะ ตอนนี้กำลังลงใช่ไหม จะให้หลานเรียกว่าอะไร มันก็น่าจะไม่พ้นป้านะคะ แม่มันให้เรียกป้าแน่นอน ไม่เป็นไร เป็นป้าได้ เพราะแม่เขาเรียกพี่ใบไง ก็ต้องเป็นป้าใบ รับได้ อยากมีหลาน เรื่องเพศป้าใบก็มีเพศในใจ แต่เขาไม่มีเลย เราก็ทายของเรา แน่นอนฉันมั่นอย่างนั้น ตอนนี้ถ้าพูดไปอายหลายคนเลยนะตรงนี้หนูว่าผู้ชายเดาล้วนๆ ดูไม่ออกเลย ยังเป็นหยุมๆ อยู่เลย”
บอกอยากมีลูกบ้างแล้ว เดี๋ยวไว้หาแฟนเอาข้างหน้า เรื่องฝากไข่ก็คงมีสักวันที่ได้ทำแน่
“อยากมีลูกบ้าง (แต่ต้องมีแฟนก่อน?) หาให้หน่อย มันไม่มี แต่ไม่เป็นไร สักวันหนึ่งได้ตามน้องมายด์ไปติดๆ ก็อยากมีลูกแล้ว แต่ตอนนี้เป็นป้าไปก่อน พูดจริงค่ะ อยากมีลูก แผนไม่มีเลยเหมือนเดิม ไม่มีแผนอะไร เรื่องมีลูกก็หน้างาน เรื่องแฟนก็หาเอาหน้างาน เดี๋ยวเดินไปหาเลย หน้างานแถวนี้ (หัวเราะ) เรื่องฝากไข่ก็เดี๋ยวฝาก ทุกคนเตือนด้วยนะ อย่าเพิ่งรับงานเพิ่ม เคยคิดจะฝากไข่ตอนอายุ 25 นี่มันเลยมา 30 กว่า เหนื่อยแล้ว หน้างานเอา เดินผ่านเมื่อไหร่ก็ฝาก”