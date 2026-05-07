“ต่อ ธนภพ” สารภาพ เติมเงินเกมเกิน 6 หลักยังเอาไม่อยู่!

“ต่อ ธนภพ” สารภาพมุ่งมั่นเล่นเกมออนไลน์ เงินเติมเกม 6 หลักยังเอาไม่อยู่! เผยเจอเพื่อนในเกมรวยและหล่อมาก ก่อนฟิตซ้อมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ GDH ที่จะได้รวมพลชาวฮอร์โมนอีกครั้ง
ออกมายอมรับเลยว่าช่วงนี้ชีวิตโฟกัสไปกับการเล่นเเกม สำหรับพระเอกหนุ่ม “ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร” ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงานเดินพรมแดง ภาพยนตร์แอ็กชั่น-โรแมนติกจาก Netflix เรื่อง “เลือดรัก นักฆ่า” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ยอมรับว่าการเติมเงินในเกมแค่ 6 หลักถือว่าเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำ
“ผมก็อยู่บ้านเล่นเกมกับเพื่อนๆ ทั้งในไทยและเทศ หมายถึงว่าช่วงนี้โฟกัสด้านนี้เยอะ ถามว่าจะมุ่งไปทาง E-Sport เลยไหม ไม่ครับ มุ่งทำสิ่งที่อยากทำจริงๆ มากกว่า ทุกวันนี้มันได้มองตัวเองเยอะ ให้เวลาตัวเองเป็นหลัก ไม่รู้ทำไมเราถึงพักผ่อนเวลาทำงานด้วยตอนนี้ ถามว่าถึงขั้นติดไหม ผมว่าไม่แพ้เพื่อนๆ ในวงการบันเทิง ไม่ค่อยรู้สึกเสียค่าเติมเกมไปเยอะนะ คุ้มอยู่ แต่พี่ครับ แม่ผมดู (ยิ้ม) 6 หลักไหมเหรอ เอาไม่อยู่หรอก ผมรู้สึกว่ามันคือการสนองนี้ดส์ในแบบที่ถ้าช่วงเวลาที่เราอยาก Escape นอกจากที่เราเข้าไปนั่งไล่อ่านสิ่งที่แฟนคลับแชร์ให้เรา เป็นกำลังใจถ้าเราอยากออกจากตรงนั้นอีก มันอาจจะเป็นโลกของเกมแล้วที่เราได้สัมผัส
คือก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นเลย เพราะว่าเวลา 24 ชั่วโมงหมดแล้ว ไม่เหลือให้เกมแล้ว แต่ว่าตอนนี้เหลือ ไม่ได้บาลานซ์งานกับเกมเลยครับ เพราะเพื่อนผมอวยผม เพื่อนในเกมอวย ทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ แต่ว่าอวยเราก็โอเค เขาพร้อมปรับเวลาตามเราครับ มันเป็นคอมมูนิตี้ใหม่แหละ ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลย เช่นการที่เรามีเพื่อนที่เราลุยอะไรต่างๆ ด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้ เฮ้ย! มันก็มันส์ดีนะ ผมรู้สึกว่าเพื่อนผมแต่ละคนดูหล่อและรวยมากทุกคนเลย สมมติถามว่า Bro, where are you? ก็จะเซลฟี่รถที่ตัวเองขับว่า I'm driving เพื่อนในวงการที่เล่นด้วยกันมีสองคนครับ เป็นเพื่อนในกอง”
ตื่นเต้นเตรียมเข้าไปซ้อมคอนเสิร์ต “GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต”
“ผมใกล้จะเริ่มไปซ้อมตามทุกคนแล้วครับ พอดีผมถ่ายหนังอยู่ แต่ก็อยากชวนนะ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังซื้อบัตรทันไหม แต่ว่าขอบคุณ ผมได้ยินว่ากระแสตอบรับคอนเสิร์ต GDH อันนี้ดีมาก ก็ดีใจ ขอบคุณทุกคนมากที่เรามาร่วมทำบุญกันครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก แล้วก็ดีใจ 13 คนนี้เราจะกลับมาเจอกัน นักแสดงฮอร์โมนซีซั่น 1 ครบแน่นอน แม้แต่กันต์ ชุณหวัตร เพื่อนผม เขาจะบินกลับมาเพื่อร่วมคอนเสิร์ต ถ้าให้ตัดผมเหมือนในตอนนั้น โกนทีคือพักกองนะ แต่เรายินดีครับถ้าเกิดสมมติว่ามันได้ ยินดีที่จะกลับไป พี่ครับ เลือดรัก นักฆ่า ผมยังตัดได้ การตัดไม่ใช่ปัญหา แต่เรามีภาระอยู่ มันไม่ใช่ฟีลเงินมาผ้าหลุดอย่างงั้น (หัวเราะ) ใจๆ ครับ เน้นใจ
คอนเสิร์ตนี้เหมือนได้ย้อนวันวานฮอร์โมนเลย แต่ผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ต GDH ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การย้อนฮอร์โมนครับ มันคือย้อนคนในยุคพวกเราที่โตมากับภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ ผมมีโชว์ฮอร์โมน แล้วผมก็จะมีการโชว์ที่ไม่สามารถสปอยได้ แต่มันก็มีหลุดออกมาบ้างใน TikTok แต่คนยังไม่เก็ตว่ามันคืออะไรเพราะว่าพี่ผู้กำกับเขาห้ามผมพูด”