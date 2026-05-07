“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” เผยสาเหตุโมโหนักข่าว! โมเมนต์ใจฟูแฟนคลับ “จ้าวลู่ซือ” เตรียมควง “พี่โอ้” ลุยจีน อบอุ่นยังถูกเรียก “น้องน้ำ”

“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ปลื้มปริ่ม บุกป๊อปอัพสโตร์ “จ้าวลู่ซือ” เผยโมเมนต์ใจฟูฐานะแฟนคลับ พร้อมเล่าเหตุการณ์ระทึก คุณแม่ตกต้นมะม่วง ลั่นแอบโมโหนักข่าว ชอบถามจนทำให้ได้งานแปลก เตรียมบินไปจีนกับ “มาริโอ้ เมาเร่อ” อบอุ่นแม่จีนยังเรียก “น้องน้ำ” จนทุกวันนี้
ทำเอาแฟนคลับไทย-จีนถึงกับใจฟูไปตามๆ กัน หลังจากที่ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ปรากฎตัวในงานเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์ของซุปตาร์สาวแดนมังกร “จ้าวลู่ซือ” ณ ไอคอนสยาม โดยงานนี้ใบเฟิร์นยอมรับเต็มปากว่าเป็นเอฟซีทั้งครอบครัว เล่าวีรกรรมสุดฮา แม่ตกต้นมะม่วง จนต้องไปปีนเก็บเอง
“งานดีๆ น่ารักมากๆ ที่ไอคอนสยาม อยากให้ทุกคนได้มาดู เป็นของคุณลู่ซือด้วย มีของน่ารักกลับบ้านแน่นอน เราเข้าไปได้ของมาเพียบเลย เป็นของที่มีในบ้านก็จะน่ารัก วันนี้ถูกใจไปหมด ไม่เหมือนมาทำงาน สดชื่นมาก
ดีใจที่ได้มาเปิดงาน จริงๆ ถ้าไม่ได้ถูกเชิญมาในวันนี้ ก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วด้วยค่ะ ทางเฟิร์นกับครอบครัวเป็นแฟนคลับลู่ซือมาตลอดอยู่แล้ว ดีใจที่วันนี้ได้มาอุดหนุน มีความสุขค่ะ แถมเลี้ยวหมาพันธุ์เดียวกันได้ ถ้ามีโอกาสก็ดีใจค่ะ ต้องรอว่าจะว่างตรงกันไหม ตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะ
ในฐานะเจ้าภาพเห็นเขามาเมืองไทย เขาน่ารัก ใจฟูค่ะ รู้อยู่แล้วว่าเขาน่ารักมาตลอด ในทุกคลิปทุกโซเชียล พอมาถึงไทยก็ดีใจค่ะ ก็น่ารักทุกครั้งที่เขามาเลยนะคะ คนที่ได้เซอร์วิส (จับมือ-จูบแก้ม) สุดๆ ก็น่าอิจฉามากค่ะ แต่ก็ยินดีค่ะ ไม่แปลกใจเลยค่ะ คนรักเขาเยอะค่ะ
ถ้าได้เจอเขา ตอนนี้ที่คิดมีเรื่องอยากพูดกับเขาหมื่นแปดพันล้านอย่าง แต่เดี๋ยวเจอหน้าอาจเงียบไปเลยก็ได้ อยากชวนเอาหมาไปเล่นกันค่ะ แต่ยังไม่ได้คิดเรื่องรายละเอียดค่ะ คิดว่าถ้าเอาหมามาเล่นกันน่าจะน่ารักดี โอกาสร่วมงาน ถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆ ตัวเราไม่มีทางรู้ว่าจังหวะเวลาไหนถึงจะพอดีกัน แต่แค่ได้มาป๊อปอัพก็ดีใจแล้วค่ะ”
เตรียมบินไปทำงานที่เมืองจีนกับ “มาริโอ้ เมาเร่อ” อบอุ่นยังถูกเรียกน้องน้ำจากหนังสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก
ไม่แน่ใจเลยค่ะ ปีนี้ยังไม่ถึงไหนเลยค่ะที่รับไว้ ดีใจและขอบคุณมาตลอด เป็นการต้อนรับที่อบอุ่น เขายังเรียกหนูน้องน้ำทุกวันนี้ ก็ขอบคุณมากๆ ไม่ลืมเลย อีกสองวันจะไปร่วมงานเอสเคทูที่จีนด้วย ความรักทำให้คนเราเติบโตอย่างสวยงามค่ะ ไปกับพี่โชนด้วยนะ ไม่พูดเล่น อันนี้น่าจะงานปิดค่ะ ไม่ได้ทำงานกับพี่โอ้มานานแล้วเหมือนกันค่ะ
ไม่รู้แฟนคลับเพิ่มขึ้นไหม ก็เรื่อยๆ ค่ะ บางคนถูกใจหนังรัก บางคนถูกใจหนังแมส ก็ดีใจที่ผลงานยังอยู่ในใจคน ทุกคนก็ยังติดตาม รอว่าเมื่อไหร่จะฉาย เมื่อไหร่จะมีภาพยนตร์”
จีนแสงและไฟสวย ทำให้สวยขึ้น
ต้องบอกว่าช่างหน้าไทย ช่างผมไทยเก่งมากค่ะ เราไม่เคยรู้เลยนะวาออกไปจะเป็นยังไง แต่มาเห็นทีหลัง แต่ที่จีนแสงสวยมาก ไฟสวยมาก ดีใจที่ไปอยู่ตรงนั้น ทำให้เราสวยขึ้น ซึ่งเราไม่ได้มีความรู้อะไร ไปถึงเขาก็นั่งให้ช่างแต่งแล้ว ทุกคนจะดูว่าเราแต่งตัวยังไง กาลเทศะที่เหมาะกับงาน”
รับแม่ตกต้นมะม่วงขาหัก สั่งให้ตนไปเก็บแทน แอบโมโห นักข่าวสัมภาษณ์จนทำให้ได้งานแปลก
“ปีนต้นมะม่วง แต่เฟิร์นไม่ได้ตกนะ คนตกคือแม่ค่ะ แม่ขาหักเลยค่ะ เราปีนเพราะแม่ขาหัก แม่มีสวนอยู่ที่นครนายก แล้วเขาไปก่อน แล้วเขาดันตกลงมา หนูถึงกับต้อง 1669 เพราะเขาไปคนเดียว หนูส้นเท้าแตกหมดเลย แต่ความรักสวนรักมะม่วงของแม่ไม่ลดละ เขาให้หนูไปปีนเก็บ เพราะเขาเสียดาย เขาไม่สามารถไปเก็บได้แล้ว เขาบอกว่าวันนี้เธอกับพ่อต้องมาเก็บมะม่วงให้ฉัน ก็แจกจ่ายอยู่ พอเก็บจริงๆ ก็มีความภูมิใจนะว่าลูกนี้สวยกว่าเฟิร์นเด็ด ลูกไหนไม่ค่อยสวยพ่อเด็ด
อาการคุณแม่ จนถึงวันนี้ยังใส่เฝือกอยูเลยค่ะ ต้องใส่เฝือกประมาณ 3 เดือน เขาก็ผู้ใหญ่เนอะ เขาก็เศร้า เขาอยากทำโน่นทำนี่ เขาขยับตัวลำบากแต่เขาได้ใกล้ชิดกับแฟนเขา มีการขี่หลังกันทุกวัน หวานตลอด หมั่นไส้มากค่ะ สั่งห้ามปีนตลอดค่ะ แต่เหมือนเขาไม่ค่อยฟังค่ะ เฟิร์นโตมากับการปีนต้นไม้ จริงๆ แล้วปิดบังไม่ได้ ถ้าพูดถนัดเดี๋ยวเขาจะมีหนังให้ปีนต้นไม้เอา เราต้องระวังตัวด้วยในส่วนนี้ เรียกว่าปีนได้ค่ะ ค่อนข้างคล่อง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะติดต่อให้เล่นหนังขึ้นต้นไม้ ไม่สะดวกค่ะ เวลาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ มันชอบมีติดต่อมา พวกเธอต้องระวังให้ฉันด้วย ถ้าปีนเก่ง เดี๋ยวเรื่องหน้ารับบทปีนต้นไม้ได้ไหมคะ อะไรแบบนี้ มันจะไม่ค่อยสะดวก แต่จริงๆ ลึกๆ โตบนต้นไม้นิดนึง แม่เลี้ยงให้ปีนต้นไม้ตลอด
สัมภาษณ์แล้วมีผล รู้สึกโมโหนักข่าวบ้างบางที (หัวเราะ) ที่ทำให้หนูได้งานแปลกๆ (แต่เราได้งาน?) แต่เราต้องไปอยู่บนต้นไม้นะ มีผลนะจริงๆ ฉะนั้นเราจะตอบอะไรเราต้องระวังนิดนึง ไม่งั้นเราต้องรับหนังแปลกๆ (เป็นคนไทยพูดไปเรื่อย?) อย่าเรียกว่าที่ผ่านมา ทุกวันนี้พูดไปเรื่อย”