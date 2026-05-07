เปิดอาณาจักร “ไฮโซเก่ง” ทายาทธุรกิจเหล็กพันล้าน คู่กรณี “โทน บางแค” รวยตะโกนแถมใจบุญสุนทาน

กำลังเป็นที่สนใจในหน้าข่าวกับชื่อ “เก่ง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์” หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไฮโซเก่ง เธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีบทบาทโดดเด่นในแวดวงอุตสาหกรรมเหล็กและอสังหาริมทรัพย์ มักปรากฏตัวในฐานะนักสะสมของแบรนด์เนมและเป็นบุคคลต้นแบบในรายการด้านวิสัยทัศน์ธุรกิจ ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2569 เธอมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความที่ กองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับเซียนพระชื่อดัง “โทน บางแค” ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่ากว่าพันล้านบาท เกี่ยวกับการซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมและที่ดิน
ไฮโซเก่งเป็นทายาทและผู้บริหารของ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ยักษ์ใหญ่รายเดียวในประเทศไทยในด้านการผลิตเหล็กชนิดพิเศษเหนียวและทนทานต่อแผ่นดินไหวส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ทำกำไรในปี2567 ไปราว 679 ล้านบาท ในปี 2568 มีกำไร 960 ล้านบาท
ด้วยความเป็นคนใจบุญสุนทาน ไฮโซเก่งได้เปิดธุรกิจคือ Chi Villa & Spa Ayutthaya สถานที่พักผ่อนสุดไพรเวทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไฮโซเก่งได้เปลี่ยนความเศร้าจากการสูญเสียสุนัขตัวโปรด น้องชาลีมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง Chi Villa & Spa Ayutthaya ด้วยวิสัยทัศน์ ผู้มีมากกว่าต้องแบ่งปัน ไฮโซเก่งขึ้นชื่อเรื่องการบริหารงานด้วยหัวใจเธอจัดสรรพื้นที่และสร้างบ้านให้พนักงานของบริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล ได้อยู่อาศัยในราคาถูกและไม่มีดอกเบี้ย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร
ไฮโซเก่ง เคยเปิดใจเล่าชีวิตตัวเองว่า… “ตอนแรกคิดแค่อยากใช้พื้นที่นี้สร้างบ้านอยู่กับลูกชาย ชื่อน้องชาลี สุนัขพันธ์เฟรนบลูด็อก แต่อยู่มาวันหนึ่งช่วงก่อนโควิด ชาลีประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เราเป็นคนรักลูกรักสัตว์เลี้ยงมากๆ ถึงกับขอยอมแพ้ในชีวิต จนวันหนึ่งกลับมาคิดได้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคน คือการได้รักอย่างเต็มหัวใจและได้รับรักนั้นตอบแทน เลยทำให้เรามูฟออนต่อไปได้ ครั้งหนึ่งเคยคิดฆ่าตัวตาย แต่ถ้าเราตายไปก็เป็นภาระให้ที่บ้านอีก งั้นมาทำที่นี้ให้มันดีจริงๆ ไปเลยแล้วกัน ก็เลยเกิดเป็น ชิ วิลล่า แอนด์ สปา อยุธยาค่ะ ทำเลเราตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เลยโดนบังคับให้เป็นกรีนโซน ห้ามทำอุตสาหกรรม งั้นพื้นที่มันเหลือเยอะ
ท่านประธาน ไนยวน ชิ ประธานแห่ง M.C.S. บอกว่าธุรกิจเราจะต้องไม่ทำร้ายคน งั้นก็สร้างบ้านให้พนักงานอยู่เลย ทำขายให้เขาไปเลย ผ่อนบ้านในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาท ไม่มีดอกเบี้ย ตกประมาณเจ็ดพันบาทต่อเดือน ที่ดินยกให้ฟรี และเกิดเป็นชุมชน M.C.S. Family ของเราขึ้นมา แต่ถ้าใครผ่อนไม่ไหว ยังมีหอพักพนักงานให้อยู่ ค่าเช่าเราเก็บแค่เดือนละหนึ่งร้อยบาท พอเรามีความเป็นคนความเป็นมนุษย์มากขึ้น คำว่าใจนักเลงสำหรับเราคือต้องใส่ใจคนรอบข้าง เอื้ออาทร รู้จักแบ่งปัน ทุกวันนี้เจอหมาจรจัดเก็บมาเลี้ยงหมด สี่สิบห้าสิบตัวก็เลี้ยงค่ะ”
ไฮโซเก่ง บอกว่าเธอไม่ได้เป็นไฮโซ เป็นลูกหลวงพ่อโสธร ฉายาคือ เด็กหญิงมานะ ลูกหลวงพ่อโสธร เกิดที่บางปะกง
ด้วยความที่เป็นคนร่ำรวยมีฐานะทำให้มีเซียนพระแวะเวียนเข้ามาขายพระกับไฮโซเก่งมากมาย จนมีชื่อเสียงในวงการเซียนพระ จนมาเกิดเหตุการณ์ถูก “โทน บางแค” ต้มตุ๋น ขายพระ 180 ล้าน แต่พอเอาไปขายจริงกลับมีมูลค่าเพียง 40 ล้าน เธอยืนยันหนักแน่นตัวเองไม่ได้เป็นเซียนพระ และตอนนี้ชีวิตกำลังขาดสภาพคล่องจึงตัดสินใจนำพระที่มีมาปล่อย เรื่องก็เลยแดงขึ้นมา