สุดยอด “น้องปีใหม่” คว้าเหรียญทองแข่งหุ่นยนต์ระดับโลก แม่แอฟลั่นเจอกันสนามหน้าที่ประเทศจีน

ปรบมือให้รัวๆ เลยทีเดียว สำหรับ “น้องปีใหม่” ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” หลังจากที่น้องปีใหม่ร่วมกับเพื่อนๆ ลงแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ในรายการ Junior Botball Challenge Global ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติสำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี ที่เน้นทักษะ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) จัดขึ้นโดย TEEMS Global โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในหลายประเทศรวมถึงไทย ก่อนจะไปสู่รอบ Global Final (Grand Finale) ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนในเดือนสิงหาคม 2026 โดยงานนี้ทีมน้องปีใหม่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ ทำแม่แอฟที่ตามไปเชียร์ปลื้มอกปลื้มใจ โพสต์ถึงลูกสาวคนเก่ง ระบุว่า
“ทีม Da Minions ปีใหม่ จาติม พริ้ม ได้เหรียญทอง ใน Junior Botball Challenge Global เก่งมากค่ะ พยายามกันต่อไปนะคะ ขอบคุณคุณครูจาก @codegenius_official ที่เต็มที่กับเด็กๆ นะคะ เจอกันสนามหน้า ประเทศจีนค่ะ”