SAM ชูโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ร่วมงาน Money Expo Bangkok 2026 พร้อมเปิดโอกาสลงทุนผ่านทรัพย์ NPA และมาตรการช่วยลูกหนี้ NPL

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 26 (Money Expo Bangkok 2026) ระหว่างวันที่ 7–10 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บูท หมายเลข M9 โดยนำเสนอแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชน ภายใต้บทบาทใหม่ SAM Social AMC หรือ “บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม” ให้ลูกหนี้สามารถเริ่มต้นใหม่และเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง รวมถึงโอกาสในการบริหารสินทรัพย์มือสองทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนด้วยโปรโมชันเด็ดอีกมากมาย
ทั้งนี้ ภายในบูทลูกค้าจะได้พบกับไฮไลต์สำคัญกับโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดา ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และติ่งหนี้ของหนี้ที่เคยมีหลักประกัน เกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย ให้สามารถปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้น กับมาตรการช่วยเหลือแบบผ่อนปรน 2 ทางเลือก ได้แก่ 1. มาตรการ “จ่าย ปิด จบ” ลดเงินต้นสูงสุด 50% และปิดบัญชีในทันที และ 2. มาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” ลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนได้นานสูงสุด 3 ปี เพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการเงินและวางแผนชีวิตทางการเงินใหม่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” SAM ยังมีโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียง 3-5% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้อีกโครงการหนึ่ง
นอกจากนี้ ในส่วนของลูกค้าที่กำลังมองหาทรัพย์มือสองเพื่อการอยู่อาศัยและทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โรงงาน/โกดัง และทรัพย์อื่น ๆ SAM ได้จัดโปรโมชันพิเศษสุดคุ้มเข้าร่วมงาน อาทิ “SAM Flash Day” แจก Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โปร “ฟรี! ค่าโอนคนละครึ่ง” ไม่เกิน 1% สำหรับทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท “ฟรี! โอนไม่อั้น” ไม่เกิน 2% สำหรับทรัพย์ที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป และ “บ้าน SAM ผ่อนได้” ที่ให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระโดยตรงกับ SAM ได้นานสูงสุดถึง 4 ปี พร้อมรับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ใน 2 ปี หรือ 24 เดือนแรก และผ่อนนานสูงสุดได้ถึง48 เดือน รวมถึงยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้า SAM ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) กับมาตรการ “ปรับหนี้มีสุข ผ่อนดีมีลด” ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีหลักประกันและทุกประเภทสินเชื่อ โดยมีระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้นานสูงสุดถึง 6 ปี
สำหรับลูกค้าที่สนใจโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้”ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แอด ID Line @samsocialamc และชื่อบัญชี "ปิดหนี้ไว ไปต่อได้" เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th/cleardebt และเว็บไซต์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด www.sam.or.th ส่วนโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้ที่เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือ แอด ID Line @debtclinicbysam ที่ให้บริหารรวมถึงลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL สำหรับผู้สนใจทรัพย์ NPA สามารถดูรายละเอียดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว โดยแอด ID Line @samline หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443
เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน