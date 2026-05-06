กลัวบาป! “อาร์ เดอะสตาร์” เผยบทสนทนาสุดพีก ชวน “บี้ สุกฤษฎิ์” ออกจากวัด!

“อาร์ เดอะสตาร์” เตรียมคืนไมค์คู่ “เอ็ม อรรถพล” เปิดตัวคู่จิ้นเวอร์ชันลุง เผยซุ่มเรียนร้องเพลงอัปสกิลในรอบหลายปี พร้อมเปิดบทสนทนาสุดพีก ชวน “บี้ สุกฤษฎิ์” รวมตัว “เดอะสตาร์ 3” โอดไม่กล้าฉุดออกจากวัด กลัวบาป ชี้ค้นพบความสุขในเส้นทางธรรม โอกาสคืนวงการยาก แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ อยู่ที่ตัวอีกฝ่ายเอง
ถือเป็นข่าวดีให้แฟนคลับยุค 90 และแฟนรายการเดอะสตาร์ได้ใจชื้นกันเป็นแถว เมื่อ “อาร์ อาณัตพล ศิริชุมแสง” หรือ “อาร์ เดอะสตาร์” ออกมาอัปเดตงานในวงการที่รัดตัวสุดๆ ทั้งซิตคอม “สุภาพบุรุษสุดซอย” ภาพยนตร์เรื่อง “เขากะลา” และละครเย็นทางช่อง One31 ที่จ่อคิวออนแอร์ แถมเจ้าตัวยังแย้มโปรเจกต์ใหญ่ที่จะกลับมาเขย่าวงการเพลงอีกครั้งในรอบหลายปี เตรียมคืนไมค์ แท็กทีม “เอ็ม อรรถพล ประกอบของ” เปิดตัวคู่จิ้นเวอร์ชันลุง พร้อมเปิดบทสนทนาสุดพีก ชวน “บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว” รวมตัวเดอะสตาร์ 3
“งานตอนนี้ก็มีซิตคอม สุภาพบุรุษสุดซอย ครับ แล้วก็มีหนังเรื่อง เขากะลา แล้วก็ละครรอออนแอร์อีก 1 เรื่อง เป็นละครเย็นของช่องวัน (บางคนเอาเงินเก็บออกมาใช้ เรากระทบถึงขั้นนั้นไหม?) อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้น ถือว่ายังประคับประคองไปได้อยู่ เพราะเราก็ยังมีธุรกิจอาหารอื่นๆ ที่ทำอยู่ด้วย แต่ตอนนี้กำลังรีแบรนด์อยู่ครับ”
เรียนร้องเพลงอัปสกิล อยากทำเพลงคู่กับ “เอ็ม อรรถพล” ขอเป็นคู่จิ้นเวอร์ชันลุง
“มันสายไปไหม จริงๆ ผมจะทำกับพี่เอ็ม อรรถพล มาตั้งนานแล้ว ตอนนี้กำลังจะไปเรียนร้องเพลงกับรุ่นน้องเพื่ออัปสกิลตัวเอง เพื่อจะกลับมารันวงการเพลงต่ออีกครั้งเร็วๆ นี้ครับ ที่กลับไปเรียนเพราะอยากให้มีอะไรอัปขึ้นหน่อย แม้จะมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันมันต้องใช้สกิลที่มากขึ้นครับ
ออกซิงเกิ้ลตอนนี้เราไม่แน่ใจหรอก เพราะเด็กรุ่นใหม่เก่งเยอะมาก เราไม่ได้กะหวังว่าเพลงแรกจะต้องเปรี้ยงปร้าง เราทำไปเรื่อยๆ เพราะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีค่ายแล้ว เราโปรโมตเองได้ การทำเพลงกับพรรคพวกราคาก็ไม่ได้แพงมากครับ ถามว่าตอนนี้ไปถึงขั้นไหน แค่เริ่มเรียนร้องเพลง หา Reference แล้วครับ วางไว้ว่าจะกลับมาในแนวที่มีกลิ่นอายร็อก แต่ต้องมีอย่างอื่นมาจอยด้วย เช่น แรป อาร์แอนด์บี อาจจะเป็นแนวมีเดียม ร็อก (ดนตรีร็อกจังหวะปานกลาง ไม่หนักจนเกินไป และไม่ช้าจนเกินไป) จะออกเป็นดูโอ้คู่กับพี่เอ็ม เป็นคู่จิ้นเวอร์ชันลุงครับ เตรียมแฮชแท็กไว้ได้เลย rm mr น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับ”
สุดพีก เคยชวนบี้ สุกฤษฎิ์ คัมแบ็ก รวมเดอะสตาร์ 3 อีกฝ่ายบอกเลิกร้องเพลงแล้ว
“ผมเคยชวนบี้นะ แต่ผมว่ายาก เคยไลน์ไปหาบี้ครับ ตอนนั้นเห็นเดอะสตาร์ปี 8 เขามารวมตัวกัน เลยคิดว่าปี 3 ของเราก็น่าจะจัดบ้าง เพราะไม่ได้เจอกันนาน แฟนคลับน่าจะคิดถึง เลยไลน์ไปหาว่า น้องชาย พี่เห็นปี 8 เขารวมกัน เรารวมกันได้ไหม บี้พิมพ์กลับมาบอกว่า พี่ ผมเลิกร้องเพลงแล้วครับ (หัวเราะ) ผมก็บอกว่าไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ มาเจอกัน มากินข้าวกัน บี้ก็ตอบโอเค แต่ขอไปร้านแบบคล้ายๆ MK ได้ไหม เพราะเขากลัวน้องๆ จะให้เขาร้องเพลง ผมชวนก่อนที่จะออกเพลง(อู้บ่จ้าง)”
รับแฟนคลับอยากให้ฉุดออกจากวัด แต่กลัวบาป
“โห เยอะมากครับ ตอนผมไลฟ์สดขายหมูอยู่ แฟนคลับบี้ก็เข้ามาบอกว่า พี่อาร์ เมื่อกี้น้องชายพี่ไลฟ์สดด้วยนะ หลังจากนั้นแฟนคลับมาหาผมเยอะมาก บอกว่าให้ฉุดพี่บี้ออกจากวัดหน่อย แต่ผมกลัวบาป (หัวเราะ) เขาอยู่ในศีลในธรรมของเขาดีๆ ถ้าเราไปชักชวนอาจเป็นสิ่งเร้าที่ให้เขาออกมาเจอโลกภายนอกที่เขาไม่สงบเหมือนในวัดก็อาจจะไม่ดี ซึ่งมีแต่คนอยากให้ผมถ่ายคอนเทนต์กับบี้ น้องแกรนด์ (กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า) ไปหาแล้วใช่ไหม ถ้ามีโอกาสคงได้ไป ถ้าบี้ชวนก็คง ชวนนั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินจงกรม ถ้าพี่อาร์ชวนบี้ก็คงทำอย่างอื่น ถ้าไปหาเขาที่วัด ก็คงกินข้าว อัปเดตชีวิต แค่นี้ก่อน เพราะเราไม่ได้เจอนาน แต่คุยกันเรื่อยๆ ครับ”
เผยบี้กลับมายาก จะออกจากวัดได้ก็ต้องเป็นอีกฝ่ายตัดสินใจเอง
“ยากนะ แต่ผมว่าไม่แน่หรอก อะไรก็เกิดขึ้นได้ เขายังเริ่มร้องเพลงแล้วเลยเห็นไหม (เขาบอกว่ารอเงินหมดก่อน?) โทร.ไปยืมได้ไหม (คิดว่าอะไรจะพาบี้ออกจากวัดได้?) ตัวเขาเอง จริงๆ ตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่วัดทุกวันนะ เขาอยู่วัดแค่วันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ รอลุ้นกัน อยากเจอน้องอยู่แล้ว เคยมีรุ่นน้องผมอยากติดต่อบี้เป็นพรีเซนเตอร์ครับ ผมก็ถามไปว่ามีคนสนใจนะ บี้ถามกลับมาว่า เป็นโปรดักส์อะไรครับพี่ พอผมบอกว่าเป็นอาหารเสริม บี้ตอบว่า ไม่เอาดีกว่าครับ (หัวเราะ) ก็ดีครับ จะได้สงบ เขาคงเจอความสุขจริงๆ ของเขา ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็คงไม่อยู่ตรงนั้นครับ”