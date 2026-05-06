“จ๊ะ นงผณี” สานต่อความตั้งใจเดิม ถือศีลในวันเกิด แม้วันนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้ว

เคยออกมาเผยถึงแพลนปฏิบัติธรรมถือศีลในวันคล้ายวันเกิด เพื่ออุทิศผลบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ ในตอนที่คุณพ่อยังไม่จากไป หวังผลบุญช่วยให้คุณพ่ออาการดีขึ้น ส่วนคุณแม่สุขภาพแข็งแรง ถึงขั้นล็อกคิวเอาไว้ล่วงหน้า
แต่วันนี้แม้คุณพ่อไม่อยู่แล้ว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” นักร้องชื่อดัง ก็ยังคงความตั้งใจเดิมในวันเกิด เพื่อส่งบุญให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดี พร้อมขอส่งบุญนี้ให้คุณแม่แข็งแรงอีกด้วย ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดพร้อมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก
“06/05/69 วันเกิดปีนี้ ล็อกคิวเพื่อตั้งใจมาถือศีลให้พ่อหายป่วย .. แต่ตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้ว ขอส่งบุญนี้ ให้พ่อประดิษฐ มหาดไทย ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี และขอส่งบุญนี้ให้แม่จำเนียร มหาดไทย มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญ
ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะ เอาบุญมาฝากทุกคนน๊าา 🙏🏻🫂”