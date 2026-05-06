แมน การิน แนะเคล็ดไม่ลับ ไหว้ท้าวเวสสุวรรณยังไง!! ให้ประสบความสำเร็จ

ยังคงเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ความเชื่อที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขอพรกับ "ท้าวเวสสุวรรณ" เทพแห่งยักษ์ผู้ขึ้นชื่อเรื่องการปกป้องคุ้มครองและประทานโชคลาภ ล่าสุด แมน การิน ออกมาแชร์ "เคล็ดไม่ลับ" แบบเข้าใจง่าย ชี้ชัดสาเหตุที่หลายคนไหว้มานานแต่ยังไม่สมหวัง อาจเป็นเพราะ "ไหว้ไม่ถูกปาง ไม่ตรงองค์"
แมน การิน อธิบายว่า ท้าวเวสสุวรรณมีหลายปางและหลายลักษณะ ซึ่งแต่ละปางมีพลังในการให้พรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การจะขอพรให้สำเร็จจึงต้องเริ่มจากการ “เลือกให้ตรง” กับสิ่งที่ต้องการ
-ท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์ เน้นคุ้มครองใครที่ดวงตก มีคนปองร้ายอยู่หรือ ต้องคุมบริวารเยอะๆ ต้องปางนี้
-ท้าวเวสสุวรรณหน้าเทพ เน้นเงินทองใครทำธุรกิจสายเซลล์ หรืออยากมีเมตตามหานิยม ให้คนรักดูแลคุณต้องหน้านี้
-ท้าวเวสสุวรรณหน้าพรหม เน้นความสำเร็จสูงสุด ใครที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆ อยากสอบแข่งขันเลื่อนขั้น ต่างๆต้องหน้านี้
นอกจากปางแล้ว “สีขององค์ท้าวเวสสุวรรณ” ก็มีความหมายสำคัญไม่แพ้กัน เพราะท้าวเวสสุวรรณแต่ละสีให้พรบารมีที่แตกต่างกัน ถ้าแยกไม่ออกว่าหน้าไหนเป็นอย่างไร ให้แยกที่สีตัวท่าน
-ท้าวเวสสุวรรณสีแดง เน้นอำนาจ ปราบสิ่งชั่วร้าย ขจัดคุณไสย
-ท้าวเวสสุวรรณสีเขียว เน้นทรัพย์ค้าขายเก็บเงินอยู่อุดมสมบูรณ์
-ท้าวเวสสุวรรณสีทอง เน้นมั่งคั่ง ลาภลอย ดึงดูดโชคดึงดูดรากก้อนใหญ่
-ท้าวเวสสุวรรณสีดำ เน้นแก้ดวงค่ะจัดอาถรรพ์ กันสิ่งลี้ลับ จัดดวงชะตาใหม่
-ท้าวเวสสุวรรณสีขาว-เงิน เน้นเมตตาและปัญญางานราบรื่น คนรักใครเอ็นดู
-ท้าวเวสสุวรรณสีม่วงเน้นเรื่องลาภยศ ผู้ใหญ่ค้ำชูช่วยเหลือ ใครเจอ ใครเจอองค์ท้าวเวสสุวรรณที่ไหน มาแชร์กันบ้างนะครับ
อย่างไรก็ตาม แมน การิน ยังเน้นย้ำว่า การขอพรให้ได้ผล ไม่ใช่เพียงการเลือกองค์ให้ถูกเท่านั้น แต่ต้อง “ตั้งจิตให้ชัด” ระบุสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน ไม่ขอแบบกว้างหรือหลายเรื่องปะปนกัน พร้อมทั้งต้องมีความสม่ำเสมอและลงมือทำควบคู่ไปด้วย เพราะสุดท้ายแล้ว ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้ง “แรงศรัทธา” และ “การลงมือทำ” เดินไปพร้อมกัน