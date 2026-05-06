รุ่นใหญ่ยังไม่รอด “ดาร์เรล ชีตส์” ดาราเรียลลิตี้วัย 67 จบชีวิตตัวเอง ตำรวจสอบปมถูกบูลลีออนไลน์หนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ดาร์เรล ชีตส์” ดาวดังจากรายการ “Storage Wars” เสียชีวิตในวัย 67 ปี โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันสาเหตุเป็นการจบชีวิตตัวเอง ขณะตำรวจยังสอบสวนปมถูกบูลลีออนไลน์
ตำรวจสหรัฐฯ ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของ “ดาร์เรล ชีตส์” ดาวดังจากรายการ “Storage Wars” หลังครอบครัวและเพื่อนร่วมรายการเผยว่า เจ้าตัวถูกคุกคามและกลั่นแกล้งทางออนไลน์อย่างหนักก่อนเสียชีวิต ขณะที่ผลชันสูตรยืนยันเป็นการฆ่าตัวตาย

“ดาร์เรล ชีตส์” ดาราเรียลลิตี้ชื่อดังจากรายการ “Storage Wars” เสียชีวิตในวัย 67 ปี โดยสำนักงานชันสูตรศพโมฮาวี เคาน์ตี รัฐแอริโซนา ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการยิงตัวเองที่ศีรษะ ขณะที่ตำรวจเมืองเลกฮาวาซูยังเดินหน้าสอบสวนเพิ่มเติม หลังมีข้อกล่าวหาว่าเขาถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องก่อนเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า โทรศัพท์มือถือของดาร์เรลถูกส่งเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางไซเบอร์ โดยตำรวจระบุว่า การตรวจสอบดังกล่าวเป็น “ขั้นตอนสำคัญ” ของคดี และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลวิเคราะห์อย่างละเอียด

รายการ “Storage Wars” ออกอากาศทางช่อง A&E ตั้งแต่ปี 2010 เป็นเรียลลิตี้แข่งขันประมูลตู้เก็บของร้าง และสร้างชื่อให้ “ดาร์เรล ชีตส์” กลายเป็นขวัญใจผู้ชมตลอด 13 ซีซัน
ก่อนหน้านี้ “เรเน เนโซดา” เพื่อนร่วมรายการ “Storage Wars” ได้ออกมาเผยผ่าน Instagram ว่า ดาร์เรลถูกชายคนหนึ่งคุกคามและบูลลีทางออนไลน์อย่างหนักในช่วงก่อนเสียชีวิต พร้อมอ้างว่า ดาร์เรลเคยโพสต์หลายครั้งเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และหวังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ดาร์เรล ชีตส์ เป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของรายการ “Storage Wars” ทางช่อง A&E ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2023 โดยเขาเป็นที่รู้จักจากบุคลิกตรงไปตรงมาและฉายา “The Gambler” หรือ “นักเสี่ยงโชค” ซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนรายการตลอด 13 ซีซันที่ผ่านมา

หลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกไป คนใกล้ชิดและอดีตเพื่อนร่วมรายการจำนวนมากต่างออกมาแสดงความอาลัย โดย “แบรนดอน ชีตส์” ลูกชายของเขา ซึ่งเคยร่วมรายการด้วย ได้โพสต์ข้อความสุดสะเทือนใจว่า “หัวใจของผมแตกสลาย ผมรักพ่อนะ และจะพยายามใช้ชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและชื่อเสียงของครอบครัวเราไว้” พร้อมขอเวลาให้ครอบครัวได้ทำใจ และจดจำแต่สิ่งดี ๆ ที่พ่อของเขาเคยทำไว้ตลอดชีวิต

“ดาร์เรล ชีตส์” หรือฉายา “The Gambler” เป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของ “Storage Wars” มีบุคลิกดุดัน ตรงไปตรงมา และเป็นที่จดจำจากการประมูลของมูลค่าสูงในรายการ


