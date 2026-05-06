รุ่นใหญ่ยังไม่รอด “ดาร์เรล ชีตส์” ดาราเรียลลิตี้วัย 67 จบชีวิตตัวเอง ตำรวจสอบปมถูกบูลลีออนไลน์หนัก

ตำรวจสหรัฐฯ ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของ “ดาร์เรล ชีตส์” ดาวดังจากรายการ “Storage Wars” หลังครอบครัวและเพื่อนร่วมรายการเผยว่า เจ้าตัวถูกคุกคามและกลั่นแกล้งทางออนไลน์อย่างหนักก่อนเสียชีวิต ขณะที่ผลชันสูตรยืนยันเป็นการฆ่าตัวตาย
“ดาร์เรล ชีตส์” ดาราเรียลลิตี้ชื่อดังจากรายการ “Storage Wars” เสียชีวิตในวัย 67 ปี โดยสำนักงานชันสูตรศพโมฮาวี เคาน์ตี รัฐแอริโซนา ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการยิงตัวเองที่ศีรษะ ขณะที่ตำรวจเมืองเลกฮาวาซูยังเดินหน้าสอบสวนเพิ่มเติม หลังมีข้อกล่าวหาว่าเขาถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องก่อนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า โทรศัพท์มือถือของดาร์เรลถูกส่งเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางไซเบอร์ โดยตำรวจระบุว่า การตรวจสอบดังกล่าวเป็น “ขั้นตอนสำคัญ” ของคดี และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลวิเคราะห์อย่างละเอียด
ก่อนหน้านี้ “เรเน เนโซดา” เพื่อนร่วมรายการ “Storage Wars” ได้ออกมาเผยผ่าน Instagram ว่า ดาร์เรลถูกชายคนหนึ่งคุกคามและบูลลีทางออนไลน์อย่างหนักในช่วงก่อนเสียชีวิต พร้อมอ้างว่า ดาร์เรลเคยโพสต์หลายครั้งเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และหวังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ดาร์เรล ชีตส์ เป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของรายการ “Storage Wars” ทางช่อง A&E ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2023 โดยเขาเป็นที่รู้จักจากบุคลิกตรงไปตรงมาและฉายา “The Gambler” หรือ “นักเสี่ยงโชค” ซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนรายการตลอด 13 ซีซันที่ผ่านมา
หลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกไป คนใกล้ชิดและอดีตเพื่อนร่วมรายการจำนวนมากต่างออกมาแสดงความอาลัย โดย “แบรนดอน ชีตส์” ลูกชายของเขา ซึ่งเคยร่วมรายการด้วย ได้โพสต์ข้อความสุดสะเทือนใจว่า “หัวใจของผมแตกสลาย ผมรักพ่อนะ และจะพยายามใช้ชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและชื่อเสียงของครอบครัวเราไว้” พร้อมขอเวลาให้ครอบครัวได้ทำใจ และจดจำแต่สิ่งดี ๆ ที่พ่อของเขาเคยทำไว้ตลอดชีวิต