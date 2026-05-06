ปล่อยตัวอย่างใหม่ “The Odyssey” เผยโฉมไซคลอปส์ตาเดียว “โรเบิร์ต แพตตินสัน” รับบทร้าย ปะทะ “แมตต์ เดมอน”

Universal Pictures ปล่อยตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์ “The Odyssey” ผลงานมหากาพย์เรื่องล่าสุดของ “คริสโตเฟอร์ โนแลน” ออกมาอย่างเป็นทางการ โดยครั้งนี้เผยให้เห็นฉากสำคัญจากมหากาพย์กรีกของโฮเมอร์ รวมถึงการปรากฏตัวครั้งแรกของ “ไซคลอปส์” ยักษ์ตาเดียวในตำนาน ที่ต้องเผชิญหน้ากับ “โอดิสเซียส” รับบทโดย “แมตต์ เดมอน”
ตัวอย่างดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกในรายการ “The Late Show With Stephen Colbert” พร้อมเผยฉากต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกัน “โรเบิร์ต แพตตินสัน” ก็เผยลุควายร้ายในบท “แอนตินูส” ชายผู้พยายามยึดบัลลังก์แห่งอิธากา ระหว่างที่โอดิสเซียสหายตัวไป
นอกจากแมตต์ เดมอน ภาพยนตร์ยังขนนักแสดงระดับแถวหน้าจำนวนมากมาร่วมแสดง ไม่ว่าจะเป็น “แอนน์ แฮทธาเวย์” ในบท “เพเนโลพี” ภรรยาของโอดิสเซียส, “ทอม ฮอลแลนด์” รับบท “เทเลมาคัส” ลูกชายของเขา, “เซนเดยา” รับบทเทพีแห่งปัญญา “อาธีนา” และ “ชาร์ลิซ เธอรอน” รับบท “เซอร์ซี” เทพีแม่มดแห่งมนตร์ดำ
นักแสดงสมทบยังรวมถึง “ลูพิตา ยองโก”, “จอน เบิร์นธัล”, “เบนนี แซฟดี”, “เอลเลียต เพจ” และอีกหลายสิบชีวิตที่ร่วมถ่ายทอดตัวละครจากบทกวีระดับตำนานเรื่องนี้
“The Odyssey” ถือเป็นผลงานกำกับเรื่องที่ 13 ของคริสโตเฟอร์ โนแลน โดยเขาเขียนบทเองจากมหากาพย์กรีกโบราณ และอำนวยการสร้างร่วมกับ “เอ็มมา โธมัส” ภายใต้บริษัท Syncopy
ก่อนหน้านี้ ผลงานล่าสุดของโนแลนอย่าง “Oppenheimer” ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 958.8 ล้านดอลลาร์ และเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 13 สาขา คว้ามาได้ 7 รางวัล รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม และนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของ “คิลเลียน เมอร์ฟี”
รายงานยังระบุว่า “The Odyssey” จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นภาพยนตร์เล่าเรื่องเรื่องแรกที่ถ่ายทำทั้งหมดด้วยกล้อง IMAX และมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 ชนกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “Spider-Man: Brand New Day” ของ Disney และ Sony โดยตรง