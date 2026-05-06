“บับเบิลส์” ลิงคู่ใจ “ไมเคิล แจ็กสัน” ได้มรดกจริงหรือ? เปิดประวัติ ชีวิต และความจริงเบื้องหลังข่าวลือ

จากสัตว์เลี้ยงของราชาเพลงป๊อป สู่สัญลักษณ์วัฒนธรรมป๊อประดับโลก “บับเบิลส์” กลายเป็นข่าวดังอีกครั้ง หลังมีข่าวลือเรื่องมรดกหลักล้าน แต่ข้อเท็จจริงกลับต่างออกไป
“บับเบิลส์” ลิงชิมแปนซีชื่อดังของ ไมเคิล แจ็กสัน ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิง โดยเขาถูกนำมาเลี้ยงในช่วงทศวรรษ 1980 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์สุดแปลกใหม่ของราชาเพลงป๊อปในยุครุ่งเรือง บับเบิลส์เคยร่วมเดินทาง ทัวร์คอนเสิร์ต และปรากฏตัวในสื่อระดับโลก สร้างความฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกัน
ในแง่ “ความสำเร็จ” บับเบิลส์ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดา แต่กลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรม ถูกพูดถึงในสื่อบันเทิง นิทรรศการ และสารคดีมากมาย เขาเป็นตัวแทนของยุคที่ชีวิตส่วนตัวของศิลปินระดับโลกถูกขยายจนกลายเป็นปรากฏการณ์ และยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการบันเทิง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือข่าวลือว่า “บับเบิลส์” ได้รับมรดกจำนวน 2 ล้านดอลลาร์จากไมเคิล แจ็กสัน หลังการเสียชีวิตในปี 2552 ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดไปทั่วโลก แต่ข้อเท็จจริงจาก Center for Great Apes ในรัฐ ฟลอริดา ยืนยันว่า ลิงตัวนี้ “ไม่ได้รับมรดกโดยตรง” และไม่มีชื่ออยู่ในพินัยกรรมของศิลปินแต่อย่างใด
แม้จะไม่มีบัญชีเงินล้าน แต่ชีวิตของบับเบิลส์ยังคงได้รับการดูแลอย่างมั่นคง ผ่านข้อตกลงระหว่างครอบครัวแจ็กสันและกองมรดกของศิลปิน โดยมีบริษัท MJJ Productions สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลทั้งหมด ทำให้เขายังคงมีชีวิตที่ปลอดภัย ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ อาหาร และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน บับเบิลส์มีอายุราว 40 ปี ใช้ชีวิตอย่างสงบในศูนย์ดูแลเฉพาะทาง ห่างไกลจากแสงแฟลชและเวทีโลก แม้ตำนาน “ลิงเศรษฐี” จะไม่เป็นความจริง แต่เรื่องราวของเขายังคงสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างชื่อเสียง เงินทอง และชีวิตจริงได้อย่างชัดเจน