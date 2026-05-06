ดรามาดีไซเนอร์เบลเยียม ซัด "จีซู แบล็คพิ้งค์" ขโมยเสื้อ เจ้าตัวลั่นไม่ขอโทษ

เป็นประเด็นร้อนๆ สำหรับ "จีซู" สมาชิกวง Blackpink หลังถูกนักออกแบบแฟชั่นชาวเบลเยียมรายหนึ่งโพสต์โซเชี่ยลจั่วหัวว่าถูกนักร้องสาว "ขโมย" เสื้อผ้าของเขามาเป็นเวลาหกเดือนแล้ว
"เบนจามิน บอร์ทมันส์" ผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น Judassime อ้างในวิดีโออินสตาแกรมว่า สินค้าบางรายการที่ส่งไปเกาหลีใต้เพื่อใช้ในการถ่ายภาพอัลบั้มของจีซูยังไม่ถูกส่งคืนมาเป็นเวลานานแล้ว
บัญชีทางการของ Judassime โพสต์ข้อความพร้อมแท็กบัญชีโซเชียลมีเดียของจีซู โดยกล่าวว่า “โปรดคืนของของฉันด้วย” บอร์ทมันส์กล่าวว่า “จีซูขโมยของของผมไป” พร้อมเสริมว่า “ผ่านมาแล้วหกเดือนนับตั้งแต่ที่เราส่งของต่างๆ สำหรับงานปกอัลบั้มของจีซู” เขากล่าวต่อว่า “ของเหล่านั้นเป็นของสำคัญในคอลเลกชันของเรา และมีราคาสูงมาก นั่นเป็นเหตุผลที่เราส่งใบแจ้งหนี้และสัญญาเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย แต่ไม่มีใครตอบสนอง ผมหวังว่าจะมีใครสักคนคิดได้และคืนของของผม”
ขณะที่เรื่องราวบานปลาย บอร์ทมันส์ได้เปิดเผยในวิดีโอใหม่เมื่อวันที่ 6 ว่าเขาเพิ่งได้รับแจ้งว่าทุกอย่างกำลังได้รับการแก้ไข และจะมีคนถูกส่งไปยังเกาหลีใต้เพื่อรับสิ่งของคืนจากจีซู เขากล่าวว่า “นอกจากพวกเราแล้ว ยังมีคนอีก 10 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้” และเสริมว่า “เหตุการณ์นี้ใหญ่โตมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทบทวนทุกอย่าง ผมแค่ต้องการเอาสิ่งของคืน และตอนนี้ทุกอย่างกำลังได้รับการแก้ไขแล้ว”
บอร์ทมันส์กล่าวว่า “นักออกแบบรุ่นใหม่เช่นพวกเราทุ่มเทเวลาอย่างมหาศาลให้กับผลงานแต่ละชิ้น” และ “การถูกเพิกเฉยเป็นเวลาหกเดือนโดยไม่มีการตอบกลับใดๆ นั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างแท้จริง” เขากล่าวต่อว่า “ผมจะไม่ขอโทษ” พร้อมเสริมว่า “ถึงแม้ผมจะเอ่ยชื่อจริงของจีซู แต่ผมเชื่อว่าทีมงานทั้งหมดของเธอควรตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ดีกว่านี้ในอนาคต หากมีปัญหา ก็ควรแก้ไข การไม่ตอบสนองเป็นเวลาหกเดือนนั้นไม่สมเหตุสมผล”
บอร์ทมันส์ยังกล่าวอีกว่า “เนื่องจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจีซู ผมได้รับข้อความวิพากษ์วิจารณ์มากมายทางออนไลน์” โดยระบุว่า “ผมไม่เคยโจมตีจีซูเลย ปัญหาอยู่ที่การตอบสนองของทีมงานเธอ ผมเอ่ยชื่อเธอเพราะอีเมลและเอกสารทั้งหมดมีชื่อเธออยู่ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งตอบกลับ” เขากล่าวเสริมว่า “ผมไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีต่อจีซูเลย ผมชื่นชมอาชีพการงานของเธอและเคารพในคุณค่าที่เธอยึดมั่น”
เรื่องยังไม่จบเท่านั้นเพราะในโพสต์ของ "เบนจามิน" ยังมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ Violet Vargas ดีไซเนอร์เจ้าของเแบรนด์ Gutter Gutter ได้เผยในข่องคอมเมนต์ว่า เธอก็ได้ติดต่อจากทีมงานของจีซูเพื่อขอให้เธอส่งชุด Latax ของเธอไปให้จีซูยืมใส่ถ่ายงานเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเธอเองเชื่อว่าทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของนักร้องสาวแต่เป็นทีมงานของเธอนั่นเอง
“พวกเค้าขอให้ฉันส่งชุดลาเท็กซ์จากแอลเอไปเกาหลี เพื่อใช้ถ่ายปกนิตยสารกับจีซู ปกติฉันให้เช่านะ แต่พวกเค้าบอกว่า ไม่มีงบ แล้วก็พูดคุยอวดต่อว่าเธอโด่งดังขนาดไหน ฉันดีใจมากที่ไม่ได้ให้ยืม! ถ้ายืมไปคงเสียชุดลาเท็กซ์แบบพองได้ทั้งหมดที่ฉันสต็อกไว้แน่นอน”
“ฉันมีอีเมลจากทีมงานที่ติดต่อฉันมานะ ถ้าอยากดูฉันยินดีแชร์ให้ดูเลย! หลายครั้งที่มีคนยืมของไป มักจะเสียหาย หรือไม่คืนเลย ซึ่งน่าเสียดายที่เป็นเรื่องปกติในวงการนี้ฉันปฏิเสธที่จะให้ยืมอะไรโดยไม่มีค่าเช่า และสัญญาเลย ฉันยังขอข้อมูลการชำระเงินของพวกเค้าด้วย เผื่อของไม่คืนจะได้เรียกเก็บเงินจากใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนดังระดับ A-list หรือไม่ก็ตาม ไม่มีใครน่าไว้ใจทั้งนั้นค่ะ”