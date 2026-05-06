“กวาง พจนีย์” ย้อนงานแต่งบ้านๆ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” ผ้าม่านยืมวัด ข้าวของยืมแม่บ้าน พร้อมวอนขอความเป็นส่วนตัว

เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง ทั้ง “กวาง พจนีย์” และ “น้องเอวา” ภรรยาและลูกสาว หลังสูญเสียเสาหลักของครอบครัว “แดนนี่ ศรีภิญโญ” จากภาวะไตวายเฉียบพลัน ล่าสุดกวาง ได้โพสต์ย้อนรำลึกความหลังเมื่อครั้งแต่งงานกับแดนนี่ ในบรรยากาศสุดเรียบง่าย แม้แต่ผ้าม่านก็ยืมวัด ข้าวของในงานก็ยืมแม่บ้าน รวมทั้งได้วอนขอคนที่อยากให้กำลังใจ อย่าขับรถเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว
“งานแต่งของเรา เป็นงานแต่ง บ้านๆ เรียบๆ ง่ายๆ
ไม่มีการ์ดเรียนเชิญ แค่บอกกล่าวพี่น้องๆ ที่รู้จัก
ผ้าม่านข้างหลังยืมวัด ข้าวของเครื่องใช้ยืมแม่บ้าน
ไม่มีโต๊ะจีนมีแต่โต๊ะไทยทำกับข้าวกันเอง
นั่งผูกข้อมืออย่างเรียบง่ายด้วยวิถีบ้านๆ
พวกเราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกันมานานแล้ว
ตั้งแต่วันแรกที่เราแต่งงาน
จนถึงวันสุดท้ายที่พี่แดนนี่จากไป”
นอกจากนี้กวางได้ขอความกรุณาจากทุกคน อย่ามาหาถึงบ้าน
“ขออภัยทุกๆ คนนะคะ ให้กำลังใจผ่านโซเซียล
ได้เลยนะคะ ลูกกวางไม่สะดวกพบปะพูดคุยเลยค่ะ
ถือว่าลูกกวางขอร้องนะคะ
บ้านเอวา ขอให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวก่อนนะคะ
อย่าขับรถเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
โปรดเข้าใจความรู้สึกของลูกกวางด้วยนะคะ
ถือว่าขอร้อง🙏😌”
นอกจากนี้กวางเผยว่าตนเองไม่สะดวกรับแขกและพบปะพูดคุย ไม่สะดวกรับฝากขายที่ให้ใครทั้งนั้น ขอพาใจตัวเองให้ปกติก่อน แข็งแรงเมื่อไหร่จะต้อนรับอย่างดี