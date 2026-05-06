ก.ล.ต. ชูแคมเปญ “ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ” ดึงประชาชนร่วมรู้ทันการหลอกลงทุน ในงาน MONEY EXPO 2026

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญชวนเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. ในงาน Money Expo 2026 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ภารกิจพิชิตมิจฉาชีพ The Mission Againt Investment Scams” ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแสและการขอรับคำปรึกษาในกรณีสงสัยว่าอาจถูกหลอกลงทุน
สำหรับการจัดบูธนิทรรศการ ก.ล.ต. จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน ได้แก่
1) การลงทุนและแหล่งระดมทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เช่น SRI fund
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลของสำนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) อีกด้วย เช่น Crowdfunding SME-PO และ SME-PP
2) การปกป้องตนเองจากการหลอกลงทุน เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงชวนให้ลงทุน กลโกงที่แอบอ้างสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยหลอกลงทุน
3) ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ผู้เยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแส เช่น สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 22 ในกรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรือการกระทำผิดอื่น ๆ ในตลาดทุน หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในตลาดทุน
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า “อีกหนึ่งกิจกรรมพลาดไม่ได้ คือ การสัมมนาในบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ในรูปแบบ fireside chat พร้อมร่วมรับฟังข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจกับแขกรับเชิญผู้มีประสบการณ์ในแวดวงตลาดทุน สินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุน ใน 4 หัวข้อ คือ 1) เริ่มต้นลงทุนยังไงให้เหมาะกับตัวเอง? 2) ลงทุนยุคดิจิทัล โอกาสและความเสี่ยง 3) คราวด์ฟันดิง ทางเลือกสำหรับธุรกิจตัวเล็กและผู้ลงทุน และ 4) ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัยมิจ? พิเศษสำหรับผู้ที่เข้ารับชมสดที่บูธ ก.ล.ต. และร่วมกิจกรรมเล่นเกมรู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน รู้ทันภัยกลโกง จะได้รับของที่ระลึกที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น สำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูล สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง facebook live เพจ สำนักงาน กลต.”
อย่าลืม! แวะมาพบกันได้ ในงาน Money Expo 2026 กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ บูธ J6 อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี