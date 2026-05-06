“บอย ปกรณ์” ลำบากใจ ขอคนส่งรูปโป๊เก็บไว้ดูเอง อย่าส่งมา! ตื่นเต้นศาสตร์ใหม่ ละครพูดเวทีรัชดาลัยฯ ครั้งแรก

“บอย ปกรณ์” ตื่นเต้นก้าวสู่ศาสตร์ละครเวทีครั้งแรกในชีวิต ประกบคู่ “นุ่น ศิรพันธ์” พร้อมเล่าเรื่องสุดพีก เจอคนดีเอ็มขอดมรักแร้และมีผู้ชายส่งรูปโป๊มาให้ดู วอนเก็บไว้ดูเองอย่าส่งมา ผมลำบากใจ ภูมิใจ “วันใหม่” เจียดเงินค่าขนมซื้อขนมเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิด “ภัทร” สิ่งที่แม่ปลูกฝังถูกส่งต่อแล้ว
เป็นก้าวสำคัญในเส้นทางบันเทิงของพระเอกหนุ่ม “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์”ที่ล่าสุดได้เปิดใจในงานเปิดตลาดลิ้นติดโปรแฟร์ มหกรรมอาหาร Food ครองเมือง!! ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ถึงผลงานใหม่ๆ กับการเข้าสู่ศาสตร์ละครเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยบอยเผยว่าตนเป็นแฟนคลับละครเวทีของรัชดาลัยฯ อยู่แล้ว และเคยกระซิบบอก “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” ว่าหากมีบทที่เหมาะสมและเป็นละครพูด ก็อยากลองแคสดู จนในที่สุดจังหวะก็ลงตัวกับโปรเจกต์ Once Again
“ครั้งแรกเลยครับ เรียกว่าเป็นละครเวทีที่เป็นสเกลใหญ่ครั้งแรกครับ คือปกติเคยเล่นมาบ้าง แต่ว่าเป็นละครเวทีที่เป็นเวทีเล็กๆ ถ้าเป็นของรัชดาลัยสเกลใหญ่ขนาดนี้ก็ครั้งแรกครับ ผมเองก็เป็นคนที่ชอบดูละครเวทีอยู่แล้ว ของรัชดาลัยเราไปดูแทบทุกเรื่อง ดูบ่อยมาก ที่บ้านชอบดูกันทั้งครอบครัว ทุกครั้งที่ไปดูก็จะรู้สึกว่าอยากได้มีโอกาสลองเล่นอย่างนี้บ้าง แต่เราก็รู้ตัวว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องอาจจะร้องเพลงไม่ได้ ก็เคยคุยกับพี่บอยเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีละครพูดเมื่อไหร่ แล้วถ้าเกิดว่ามันมีบทที่มันใกล้เคียงกับตัวผมก็เรียกผมมาแคสได้นะ ก็เป็นจังหวะพอดีว่าปีนี้ทางพี่บอยทำเรื่อง Once Again ก็เลยมีการติดต่อมาครับ ผมก็ดีใจมากเลยครับ
ส่วนทำไมเขาเลือกเรา ผมยังไม่ได้คุยลึกขนาดนั้น แต่ก็มีคุยบ้างก็จะเป็นเรื่องของคาแรกเตอร์ที่มันก็ตรงกับเรื่องแหละ เพราะว่า Once Again เป็นเรื่องราวของความรักของคน 3 คู่ 3 รูปแบบ 3 วัย ที่เคยมาเช่าบ้านหลังหนึ่งอาศัยอยู่ แต่ว่าคนละช่วงเวลา แล้วทีนี้คือด้วยตัวคาแรกเตอร์และด้วยตัววัยของผมมันไปตรงกับตัวละครตัวหนึ่ง ก็เล่นคู่กับพี่นุ่น (ศิรพันธ์ วัฒนจินดา) ครับ
คือตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฝึกซ้อม อาทิตย์หน้านี้จะเริ่มซ้อมแล้ว ต้องซ้อมหนักเลยครับ เบื้องต้นผมก็มีถามจากพี่นุ่นบ้าง เพราะพี่นุ่นเขาเคยเล่นมาแล้ว หรือว่าถามจากคนที่เคยเล่นแล้วก็ถามจากผู้กำกับ ก็มีถามศาสตร์เรื่องการแสดงแหละ เพราะตัวผมเองอาจจะยังไม่ได้ไปเรียนรู้มาก แต่ก็พอรู้ว่าการเล่นละครซีรีส์ กับเล่นหนัง กับเล่นละครเวทีมันก็มีศาสตร์ที่ต่างกันในรายละเอียด ต้องอาศัยความเป๊ะมากๆ เหมือนกันด้วยครับผมว่าความยากที่สุดมันน่าจะเป็นการที่ทำยังไงให้ทุกรอบที่เราเล่นมันเป็นความสดใหม่ในทุกๆ ครั้ง”
ทั้งกังวลและท้าทาย อยากเล่นมาตลอด อยากซ้อมแล้ว
“กังวล ผมว่าก็เป็นปกติอยู่แล้วของทุกๆ การทำงาน แต่ว่าก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ทำงานที่เรารู้สึกว่าอยากทำมานาน แล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทาย อีกอย่างหนึ่งก็คือดีใจที่ได้เล่นคู่กับพี่นุ่น ศิรพันธ์ เพราะว่าพี่นุ่นเขาก็เป็นสายการแสดงอยู่แล้ว เป็นคนที่ผมติดตามผลงานเขามาตลอด เขาเป็นคนเก่ง เราก็รู้สึกว่าดีใจที่จะได้ทำงานกับพี่นุ่น จะได้พาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งมากๆ แล้วเราก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรจากพี่นุ่นเยอะครับ แล้วก็ด้วยเรื่องของตัวบทด้วย ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนุกเลยแหละ แล้วก็น่าจะโดนใจคนดู บทมันมีดีเทลอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆ ครับ
ความจริงแล้วคืออยากมาตลอด แต่ก่อนพอไปดู เห็นคนที่เล่นละครเวทีได้นี่มันเก่งจริงๆ ว่ะ เราอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง แต่ว่า ณ ตอนนั้น คือด้วยหลายๆ อย่าง สังกัดด้วย และเราอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องร้องเพลงด้วย มันก็ต้องรอจังหวะแหละว่าเมื่อไหร่จะมีละครพูด แล้วเมื่อไหร่เราถึงมาเล่นได้ มีความกังวลบ้าง แต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติ แล้วก็ท้าทายมากกว่าที่เราจะได้ไปอยู่ในโปรดักชั่นที่มันดีๆ ที่เขามีความทุกๆ ฝ่ายมีความพร้อม มีความเตรียมตัวในการทำงานอย่างดี แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเข้าเซ็กชั่นซ้อมแล้ว อยากเข้าไปเรียนรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง”
ยังไม่โดน “บอย ถกลเกียรติ” ขู่ ดูแลสุขภาพให้ดี
“ยังครับ ความจริงเรื่องนี้ผู้กำกับไม่ใช่พี่บอย แต่ว่าพี่บอยเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ เป็นผู้อำนวยการสร้าง จะมีครูหนิงเป็นผู้กำกับครับ แต่ว่าพี่บอยเขาก็มาดูวันถ่ายทีเซอร์ พี่บอยเขาก็มาดูด้วยตัวเองครับ จะมีซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะมากครับเรื่องนี้ ผมว่าโทนของเรื่องนี้แต่ละคู่มันจะมีช่วงพาร์ตที่เป็นโทนของดรามา มันเป็นเรื่องราวมุมมองความรักของชีวิตในแต่ละคู่ในแต่ละวัยที่เราสามารถพบเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน แล้วผมว่าคนที่ได้ไปดู นอกจากความบันเทิง ความสนุกของการดูเนื้อหาของตัวละครเวทีแล้ว น่าจะได้ข้อคิดหรือว่าอะไรที่สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องราวความรักของแต่ละคู่ได้อย่างแน่นอนครับ
เดี๋ยวประมาณกลางเดือนนี้ผมก็จะเริ่มเข้าซ้อมละครเวทีแล้ว แล้วก็เป็นจังหวะพอดีว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเหมือนกัน ผมก็จะเปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมทำงานค่อนข้างหนัก ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ต้องดูแลสุขภาพให้ดีครับ”
แฮปปี้คนรอติดตามเพียบ
“ก็มีคนรอติดตามเยอะเหมือนกัน ด้วยความที่ว่ารัชดาลัยก็นานๆ ทีจะทำละครพูดด้วย และด้วยตัวเนื้อเรื่อง ตัวคอนเซปต์ของเนื้อหามันน่าสนใจด้วย อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้คิดว่าคนมาสนใจอะไรผมมาก แต่ว่าด้วยตัวแคสตัวผู้เล่นคนอื่นๆ ทั้งพี่นุ่น มีคู่ของยูโรกับต้นข้าว แล้วก็มีคู่ของเอมกับเพิร์ธ นักแสดงก็ค่อนข้างน่าสนใจ กระแสค่อนข้างดีครับ จะได้ชมรอบแรกน่าจะช่วง 15 มิถุนายนครับ”
ขำๆ คนดีเอ็มขอดมรักแร้ บอกผู้ชายส่งรูปโป๊ ดูแค่ผ่านๆ
“คือมันมีคน DM อะไรแปลกๆ มาเยอะ บางอันก็ออกอากาศไม่ได้ แต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังพอจะออกอากาศได้นะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังมาก มันก็เป็นในทางขำๆ ได้ แต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไร แค่พิมพ์ว่าจะตอบอย่างนี้ดีไหมนะ แต่สุดท้ายผมไม่ได้ตอบอะไรไป แล้วผมก็บล็อกเขาไป ถามว่าเขาทักมาข้อความเดียวไหม อันเดียวแล้วเราก็บล็อกไปแล้ว แต่ผมว่าดาราทุกคนโดนหมดแหละ โดนมากโดนน้อย แต่หนักๆ ที่ออกอากาศไม่ได้ก็มีเยอะ อย่างที่ผมบอกว่าออกอากาศไม่ได้ มีแบบส่งรูปมาบ้างอะไรบ้าง เราก็ไม่รู้เหตุผลถึงการกระทำ เราก็ไม่ได้อยากไปรู้ด้วยว่าทำไมเขาทำแบบนั้น เราก็แค่ ปล่อยผ่านไป ถามว่าเราดูไหม (หัวเราะ) มันก็เป็นแค่บางช่วงที่มี คือบางทีแค่กดเข้าไปผ่านๆ ก็กดออกแล้ว ไม่ได้อยากจะไปพิจารณาอะไรทั้งนั้น เรื่องดีเอ็มเราก็มีดูบ้าง มีผู้ชายส่งรูปของเขามา เราก็จะเห็นผ่านๆ แล้วก็กดออก ส่วนเป็นหญิงหรือชายจำไม่ได้แล้วครับ แต่ส่วนใหญ่เป็นทางคุณผู้ชายมากกว่าครับ”
ฝากบอกให้เก็บไว้ดูเอง อย่าส่งมา ผมลำบากใจ ไม่มีใครอยากดู
“เก็บไว้ดูเองดีกว่าครับ อย่าส่งมาเลย ลำบากใจ (หัวเราะ) คือเอาจริงๆ ผมคิดว่ามันก็ไม่น่ามีใครอยากดู หมายถึงว่าในแง่ของไม่รู้จักกันด้วย แต่ไม่ได้แปลว่ารู้จักกันต้องอยากดูนะ แต่หมายถึงว่ามันก็ประหลาดนิดหนึ่งครับ”
ภูมิใจวันเกิด “ภัทร ฉัตรบริรักษ์” น้องวันใหม่ใช้เงินค่าขนมซื้อเค้กให้เอง สิ่งที่แม่ปลูกฝัง ถูกส่งต่อให้น้องแล้ว
“ก็เมื่อวานไปกินวันเกิดภัทรกัน ความจริงแล้วคือย้อนหลัง เพราะวันเกิดภัทรก็คือ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา พอดีว่าวันนั้นต่างคนอยู่กันไม่พร้อมหน้า ก็เลยขยับมากินเมื่อวาน ส่วนเรื่องเค้กก็คือวันใหม่เขาน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแหละคือเวลาวันเกิดเขาจะชอบแอบไปทำอะไรให้พี่ชาย อย่างวันเกิดผมปีที่แล้ว เขาก็เอาลอดช่องที่ค้างคืนแล้วไปปักเทียนมาให้ผม เขาก็ไม่รู้หาอะไรให้
ทีนี้ล่าสุดที่บ้านเพิ่งเปิดบัญชีที่เป็นบัญชีเขาจริงๆ ที่เขาสามารถสแกนผ่านมือถือได้ เพิ่งทำให้เขา เขาก็จะมีเงินเก็บจากค่าขนมของเขาบ้าง ทีนี้พอวันเกิด เขาก็แอบมากระซิบผมว่าเดี๋ยวจะแอบสั่งผ่านเดลิเวอรี่ สั่งเค้กให้เฮียภัทร แล้วก็จะเอาเงินค่าขนมในบัญชีจ่ายซื้อเซอร์ไพรส์เฮียภัทร สุดท้ายก็คือสั่งร้านแล้วก็ไปรับ ทีนี้มันไม่พอ ขาด 150 บาท วันใหม่เขาก็มาขอยืมพี่หน่อง (ธนา ฉัตรบริรักษ์) หน่อย เพราะว่าเงินในบัญชีไม่พอ มีแค่ 600เพราะว่าเราก็ไม่ให้วันใหม่เก็บเงินในบัญชีเยอะอยู่แล้ว ก็เป็นที่มาวันนั้นเขาก็อยากเซอร์ไพรส์เฮียภัทรครับ คือบ้านผมจะเป็นอย่างนี้ หมายถึงว่าใส่ใจซึ่งกันและกัน ห่วงใยซึ่งกันและกัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โตอะไร ก็สบายๆ วันเกิดก็ไปกินข้าวกันครอบครัวเล็กๆ
เอาจริงๆ ผมดีใจ อย่างเช่นวันที่วันใหม่มากระซิบบอกว่า เฮียบอย หนูอยากสั่งเดลิเวอรี่ให้เฮียภัทร สั่งเค้กนะ เดี๋ยวหนูจะเอาเงินค่าขนมหนูซื้อให้เฮียภัทรเอง แอบมาบอกเรา ในใจผมดีใจ มันเหมือนสิ่งที่แม่เคยปลูกฝังไว้ หรือว่าสิ่งที่บ้านเราเป็น มันก็ถูกส่งต่อมาให้น้องเราแล้ว น้องเขาได้รับรู้อะไรพวกนั้น ก็ดีใจที่เขาสามารถคิดได้ด้วยตัวเองแบบนั้นครับ”