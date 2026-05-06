เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้! “ออฟ” ทุ่ม 6 หลักพาลูกทีมชนะเดอะเฟซฯ “กัน” ชมป่าปี๊เก่ง ถ้าเป็นตัวเองคงทำไม่ได้

“ออฟ จุมพล” แฮปปี้พาลูกทีมชนะ The Face Men Thailand ซีซั่น 4 เผยควัก 6 หลัก จัดเต็มทุกโชว์เพราะไม่ชอบเสียหน้า แต่ได้กลับมาแบบติดลบ ด้าน “กัน อรรถพันธ์” ชมป่าปี๊เก่งจริง ส่วนตัวเองคงทำไม่ได้ เพราะอธิบายคนไม่เป็น
จบลงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการ The Face Men Thailand ซีซั่น 4 ที่ปีนี้ “ปอม กมลภพ แก้วเดียว” ลูกทีมของ “เมนเทอร์ออฟ” หรือ “ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร” เป็นผู้คว้าชัยชนะไปครอบครอง ล่าสุดได้เจอออฟ ที่มาร่วมงาน La Roche-Posay Mela B3 Dual Body Treatment Bright Unlocked กับคู่จิ้นสุดเลิฟ “กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” เจ้าตัวก็ได้รีแคปถึงความสำเร็จในครั้งนี้ให้สื่อมวลชนฟัง ว่าเป็นอะไรที่ทุ่มเทมาก
ออฟ : “ผมดูเก่งไหม”
กัน : “ป่าปี๊เก่งจริงๆ เพราะว่าเวลาเราเจอกัน เขาก็จะมาคุยเรื่อง The Face อยู่ตลอดเวลา ว่าจะเอายังไงดี จะส่งใครไปเรียนอะไรเพิ่มดีเขาพยายามที่จะทำให้ทีมของเขาเก่ง”
ออฟ : “แล้วเหมือนลูกทีมผม เขาไปเล่าให้กันฟัง ว่าไม่กล้าคุยกับผม”
กัน : “เราก็จะรู้จักคนในทีม แล้วก็จะไปกินข้าว ไปแฮงก์เอาต์ด้วยกันบ้าง บางทีเขาก็จะมาเล่าว่า บางทีเขาจะไม่กล้าคุยกับป่าปี๊ เพราะป่าปี๊ดูเหมือนเป็นพ่อ เขาก็จะไม่ค่อยกล้าคุย”
จบรายการแล้ว ไม่ต้องเครียดจนผมหงอกขึ้น
ออฟ : “ไม่มีแล้ว เอ้ยมีนิดหน่อย เพราะว่ามันคาบเกี่ยว ไม่ต้องโชว์หรอก แต่ก็ดีขึ้นแล้วครับ ความเครียดมันหายไปแล้ว มันก็มีแต่ความสบายใจแล้วก็ดีใจ เอางี้ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมยังนั่งดูคลิปวนๆ อยู่เลย มันดีใจ แต่คนที่ดีใจกว่าผมรู้ไหมใคร มาสเตอร์เมนเทอร์แจ็ค (ผู้จัดการส่วนตัว) นี่ คนนี้เลย ตัวดี เบื้องหลังทั้งหมด คนนี้มีส่วนร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์”
เข้าใจหัวอกผู้จัดการแล้ว ว่ามันเป็นยังไง
ออฟ : “ใช่ คือลูกเรามันไม่ดีขนาดไหน แต่มันดีที่สุดในสายตาเรา อันนี้คือเรื่องจริงที่แบบรู้สึกได้เลยว่า โอ๋ มันดื้อเหรอ แต่ว่ามันดีกว่าคนอื่น มันดีกว่าทีมโน้น ยังไงมันก็ต้องดีกว่าทีมโน้น มันคือลูกฉัน ลูกกูดีที่สุด”
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์
ออฟ : “เป็นไปตามแผนประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ครับ จากการเลือกเด็ก เพราะว่าตอนแรกเราก็วางแผนเลือกเด็กไว้ก่อนเลย ว่าเราอยากได้ใคร แบบไหนบ้าง เราไม่ได้อยากได้แบบเดียวกันทั้งหมดเลยเราอยากได้แบบคนนี้หนึ่ง คนนี้หนึ่ง ฉีกไป เพราะว่าแต่ละแคมเปญ แต่ละมาสเตอร์คลาส เขาใช้ความสามารถที่ไม่เหมือนกัน เราก็เลยรู้สึกว่าเราหว่านเลย หว่านให้ครอบคลุมมากที่สุดครับ”
ระหว่างทางมีผิดพลาดบ้าง แต่ก็ควบคุมได้
ออฟ : “มีบ้างครับ เราก็ควบคุมโดยคิดอะไรให้มากกว่าเดิม เหมือนเราวางแผนครั้งนี้ เราได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เราต้องทำให้ได้มากกว่านั้น เราต้องวางแผนเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ครับ เผื่อความผิดพลาดไว้ด้วย ถ้าสมมติว่ามันผิดพลาดปุ๊บ เรามีวิธีแก้ไขยังไง เราก็คิดให้น้องเบ็ดเสร็จไปเลยทีเดียว”
ลงทุนกับ Final Walk ไป 6 หลัก แต่ได้กลับมาแบบติดลบ
ออฟ : “คุ้มไหมพี่แจ็ค”
แจ็ค : “ติดลบ”
ออฟ : “ทำงาน 3 เดือน เป็นหนี้ (หัวเราะ) คือแบบโอ้โห กูลงทุนเพื่อ... แต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราลงทุน มันได้ต่อหน้าน้องๆ ทุกคน 5 คนเราให้หมดนะหลังจากนี้ก็พยายามเอาไปใช้ให้ดีๆ นะ ผมอยากให้น้องๆ ได้อะไรจริงๆ”
ลั่นยอมจ่ายหนัก เพราะเสียหน้าไม่ได้
ออฟ : “เสียหน้าไม่ได้ครับ เราชอบแฟชั่น แล้วรายการมันเกี่ยวกับแฟชั่น ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราไม่ได้เท่าคนอื่น มันทำไปทำไม เสียเวลา (เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้?) ใช่ๆ ไม่ชอบ ไม่ชอบเสียหน้า แล้วไอ้เพื่อนๆ ที่ไปในรายการเนี่ย ผมจ่ายเองนะครับ ผมพูดไว้ก่อนเลย”
กัน : “(กันไปรอบไฟนอลได้ค่าตัวไหม?) ไม่ แต่เอาจริงๆ เราตั้งใจอยากจะไปดูป่าปี๊อยู่แล้ววันสุดท้าย”
ออฟ : “เฮ้ย ผมก็เต็มที่นะ เพราะเอาจริงๆ เพื่อนผมก็ไปเยอะวันนั้น เพื่อนผมไปประมาณ 20 คนอย่างนี้ แล้วผมไปแล้วผมอยากให้เพื่อนผมภูมิใจในตัวผม ใครสนิทกูชวนหมด เพราะตั้งใจทำ”
ขอบคุณคำสบประมาท ทำให้เป็นแรงผลักดัน
ออฟ : “อุ้ย ต้องขอบคุณเขา เพราะว่าเขาเป็นเป็นแรงทำให้เราแบบ อ๋อ ไม่รู้จักเหรอ เดี๋ยวให้รู้จัก แค่รู้สึกว่าเรานำคำพูดเหล่านั้นมา Push up ตัวเอง ทำให้ตัวเองแบบมีไฟอยู่ ดีกว่าที่จะไปจม แล้วเขาจะรู้จักเราได้ไหม อะไรอย่างนี้เราก็ไม่สนุก เราอยากสนุก”
ซีซั่นต่อไปขอดูก่อน ขอเก็บโมเมนต์ของการเป็นแชมป์ไว้นานๆ
ออฟ : “ขอเก็บโมเมนต์นี้ไว้นานๆ ก่อน อย่าเพิ่งมา แป๊บนึง ขอดูไทม์ไลน์ดี ๆ ก่อน ผมบอกไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าซ้อนกับละคร หรือซ้อนกับอะไรอยู่นะ ไม่อยากรับเลยครับ เพราะว่าเราต้องให้เวลาจริงๆ เยอะมากๆ ครับ คือ 3 เดือนที่ผ่านมา งานอื่นๆ ที่บวกๆ มาในแต่ละเดือน คือไม่รับเลยครับ มันสูบพลังงานสุดๆ มันสูบไปหมดเลย”
การเป็น “ป่าปี๊” กับการเป็น “เมนเทอร์ออฟ” ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน เพราะจริงๆ แล้วเป็นคนแบบนี้
กัน : “ไม่ เอาจริงๆ ทุกคนอาจจะรู้อาจไม่รู้ ที่จริงเขาเป็นคนแบบนี้ เขาเป็นคนที่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้ เพราะเวลาเรามีคอนเสิร์ตหรือมีอะไร ส่วนมากกันก็จะบอกเลยว่ามันจะมาจากไม่กี่คนว่าเป็นพี่เต (ตะวัน), เป็นป่าปี๊, กันกับพี่นิว (ฐิติภูมิ) ก็จะเป็นคนที่คอย เออ โอเค ดี ตาม ส่วนเขาก็จะเป็นคนที่ทำแบบนี้ได้ ตอนเราเจอกัน เราก็จะได้ได้ฟังทั้งพี่แจ็คได้ฟังทั้งป่าปี๊เล่าว่าวีกนี้มันเป็นยังไง เหนื่อยขนาดไหน”
ออฟ : “วีกไหนชนะนะ โอ้โห กูพูดวนอยู่นั่นแหละ ดีๆ ดูสิ อาทิตย์นี้ดี อาทิตย์ต่อไปแพ้นะ ไม่ต้องดู อาทิตย์นี้ไม่สนุก ไม่ต้องดู (หัวเราะ)”
รู้สึกอเมซิ่งมาก ที่ไม่ค่อยโดนด่า แถมยังมีคนชื่นชอบ
ออฟ : “อุ้ย อันนี้อเมซิ่งมากครับ ที่ไม่ค่อยโดนด่าเลย ดีใจนะครับ ที่ทำแล้วรู้สึกว่าอย่ามาด่ากันเลย มันโอเค มันเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเรา แล้วรู้จักแล้วชื่นชมด้วย อันนี้ก็กำไรมากๆ เลย ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการแล้วก็แชร์ไปให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆ”
คงไม่มีโอกาสได้เห็น “เมนเทอร์กัน” เพราะเป็นคนอธิบายไม่เป็น
ออฟ : “มึงเหนื่อยแน่ กูบอกเลย”
กัน : “เอาจริงๆ กันเป็นคนอธิบายคนไม่เป็น ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปทำยังไง กันเป็นคนไม่แรงครับ”
ออฟ : “คือถ้าไม่มีไมค์ เคยดูคลิปที่เขาไปทะเลไหมครับ (คลิปที่กันวีนม่อน ธนัชชัย) มึงไม่ต้องห้ามกู กูจะทำ (หัวเราะ)”
กัน : “ไม่ จะบอกก่อนว่าเอาจริงๆ ว่าเป็นคนน่ารัก”