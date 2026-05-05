“แพต ชญานิษฐ์” สยบข่าวเกาเหลา “น้องโมเน่” หลังโดนเมิน เพราะทำตัวเริ่ดกว่า!

“แพต ชญานิษฐ์” อึ้ง! เป็นดาราคนแรกที่ถูก “น้องโมเน่” เมินใส่ เผย “แม่เม” บอกน้องไม่ชอบคนเริ่ดกว่า สยบข่าวเกาเหลา ซื้อของเล่นไปง้อแล้ว ชมน่ารักทั้งบ้าน อยากไปไลฟ์ด้วยอีก สัญญาจะปรับปรุงตัว จะนั่งเฉยๆ ให้โมเม่โซโล่คนเดียว
กลายเป็นโมเมนต์สุดน่ารัก เมื่อสาว “แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” ไปร่วมไลฟ์กับซุป’ตาร์ตัวน้อย “น้องโมเน่”ถึงที่บ้าน แต่งานนี้กลับถูกเมินใส่เพราะทำตัวเริ่ดกว่า ล่าสุดได้เจอแพต ในงาน La Roche-Posay Mela B3 Dual Body Treatment Bright Unlocked เจ้าตัวก็ได้เล่าถึงโมเมนต์นั้นให้ฟัง พร้อมชมไม่ขาดปาก ว่าสองแฝด “โซล-โมเน่” น่ารักมาก
“แม่ หนูไม่กินเกาเหลากับเด็ก 2 ขวบ (หัวเราะ) คือแม่เม (พิชญ์นรี ตันติวิทย์) บอกหนูว่า... น้องไม่ชอบคนที่เริ่ดกว่า นี่ก็เลยยกมือไหว้เด็ก 2 ขวบไปว่าพี่ขอโทษลูก พี่ขอโทษจริงๆ แล้วก็รู้สึกแบบเอ็นดูมาก คือเราไปเจอตัวจริงแล้วเราก็รู้สึกว่า โห ถูกต้องมากๆ ที่คนทั้งประเทศรักน้อง เอ็นดูน้อง คือน้องน่ารักจริงๆ เห็นแล้วมันหมั่นเขี้ยว มันแบบหนุบหนับไปหมดเลย มันน่ารัก น่ารักมาก แล้วก็เห็นการเลี้ยงดูของแม่เมกับพ่อแซก (สิทธานต์ สรรเสริญ) แล้วก็น้องกับพี่ของแม่เมด้วยที่ดูแลน้อง คือน้องน่ารักมากจริงๆ รู้สึกว่า เออ สมควรแล้วที่น้องจะได้รักความรักเยอะมากขนาดนี้”
อึ้งเป็นคนแรกที่โดน “น้องโมเน่” เมิน
“เอาจริงๆ นะ หนูอึ้งเหมือนกัน เพราะแม่เมบอกว่า เธอรู้ไหม ว่าเธอเป็นคนแรก เป็นดาราคนแรกที่น้องอิกนอร์ (หัวเราะ) หนูแบบไม่จริงๆ สรุปจริง น้องอิกนอร์จริง ไม่เกาเหลากับเด็ก 2 ขวบ ก่อนไลฟ์ก็แนะนำตัว แต่ว่าน้องหันมามองงี้... (ทำท่าเลียนแบบน้องมองเมิน) แพตพยายามมาก ตอนแรกไม่กล้าเข้าเล่นมากเลย เพราะรู้ตัวว่าเป็นคนที่เล่นกับเด็กไม่เก่ง แต่ว่าเราเป็นแฟนคลับน้อง เราติดตามน้องตามโซเชียลมาประมาณหนึ่ง แล้วก็เอ็นดูน้องมากๆ รู้สึกว่าเราหมั่นเขี้ยวเขา เราหมั่นเขี้ยวเขามาก คือแบบเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากจริงๆ แล้วก็พยายามเข้าเล่นก่อนแป๊บหนึ่ง
พอเริ่มเข้าในไลฟ์ เริ่มมีการเล่นกันแข่งเต้นกัน เดินแบบกัน แต่น้องเริ่มไม่ได้ละ พี่อย่ามาแรงกว่าหนู แล้วแม่เมก็เลยบอก แม่เมก็พยายามจะไกด์ตลอดว่าห้ามแรงกว่า ไม่ได้นะ น้องเขาตลกเขาเป็นเด็กตลกธรรมชาติมาก ส่วนน้องโซลคือขายไดโนเสาร์ ฝากเลี้ยงไดโนเสาร์ อธิบายไดโนเสาร์ เขารู้จักชื่อทุกตัวเลยนะ เขาฉลาดมากเลย เป็นเด็กน่ารักมาก”
รู้สึกผิดทำน้องร้องไห้ แต่ซื้อของเล่นไปง้อ ดีกันแล้ว
“ถามว่าคราวหน้ามีทริกหรือยัง มันต้องไม่ถามหนูคนเดียวสิ ต้องถามน้องเขาด้วย คือรู้สึกว่าเขากังวลเรา เราก็กังวลเขา กลัวเขาร้องไห้ นึกออกเปล่า มันจะมีตอนน้องเขาร้องไห้จริงๆ ด้วย (ร้องเพราะเรา?) ใช่ คือแพตไม่คิด อันนี้คือแพตขอโทษจริงๆ แล้วก็ขอโทษพ่อแม่น้อง ขอโทษน้อง ยกมือไหว้น้องงี้ด้วย ขอโทษจริงๆ คือแพตอยากจะเล่นด้วย แล้วก็คิดว่าตอนนั้นไวบ์เขาดูแบบน่าจะหายแล้ว แล้วก็เหมือนกำลังจะจบไลฟ์แล้วด้วย แพตก็เลยหมั่นเขี้ยว อยากอุ้ม แต่ร้องไห้เลย (หัวเราะ) แต่ว่าแพตไปง้อแล้ว ซื้อของเล่นไปให้ ก็ถือว่าเราเกี่ยวก้อยดีแล้ว เขารับของเล่น ยิ้ม หัวเราะ ธุจ้ากันเรียบร้อย”
สยบข่าวเกาเหลา “แพต-โมเน่”
“สยบข่าวเกาเหลา ไม่กินเกาเหลากับเด็ก 2 ขวบ ไม่จริงนะคะ ไม่จริง (ที่บอกว่าคนเริ่ดๆ อยู่ด้วยกันไม่ได้ เรารู้สึกยังไง?) You can't sit with us. You can't sit with me สรุปเขาไม่ให้นั่ง เขาให้ยืนตลอดเลย เฮ้ย (หัวเราะ)”
ชมน่ารักทั้งบ้าน อยากไปไลฟ์ด้วยอีก
“อยากเจออีก หมั่นเขี้ยว แบบน่ารักมาก แม่เมก็ Welcome หนูน่ารักมากๆ แบบทุกคนในบ้านแม่ต้อนรับดี น่ารักมาก ทุกคนน่ารักมากจริงๆ”
สัญญาจะปรับปรุงตัว ไม่ให้เริ่ดกว่า “โมเน่”
“พี่จะปรับปรุงตัว น้องโม่เน่ ฟังพี่นะลูก พี่สัญญาว่าพี่สัญญาว่าพี่จะปรับปรุงตัวเพื่อหนู พี่จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อหนู พี่จะพูดเสียงเบาๆ เพื่อหนู พี่จะไม่หัวเราะเสียงดังเพื่อหนู พี่จะไม่เต้น พี่จะไม่เดิน พี่จะนั่งเฉยๆ พี่จะให้โม่เน่ Solo คนเดียว”
เผยเป็นคนชอบเด็ก แต่ไม่กล้าเล่นด้วย
“แพตชอบดูเด็กมาก แต่เป็นคนไม่กล้าเล่นกับเด็กมาก เลยกลายเป็นว่า มันก็มีจังหวะที่เราก็ผิดที่เราเข้ากับเด็กแบบผิดจังหวะ เราไม่ได้ไปอ่านเขาก่อนด้วย แต่เขาก็น่ารักมากจริงๆ น้องน่ารักมากๆ ที่สุดค่ะ”