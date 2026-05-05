“น้ำตาล” อยากโฉบไปกราบขอโทษ “มดดำ” ดรามาอินเตอร์แฟนห่วงเกินเหตุ ย้ำไม่ใช่คุกคามทางเพศ โตแล้ว ปกป้องตัวเองได้

“น้ำตาล ทิพนารี” ยกมือไหว้ขอโทษ “มดดำ” หลังอินเตอร์แฟนเดือด มองถูกคุกคามกลางรายการแฉ ย้ำความสัมพันธ์เหมือนแม่-ลูก ไม่ใช่การฮาราสเมนต์ รับตอนแรกไม่คิดว่าจะบานปลาย อยากให้ทุกฝ่ายสบายใจและเข้าใจกัน ขอบคุณแฟนๆ ที่รักและเป็นห่วง ยืนยันไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกคุกคามแน่นอน
เรียกว่าความต่างของวัฒนธรรมเป็นเหตุ สำหรับดรามาอินเตอร์แฟนของสาว “น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม” ที่ไม่พอใจ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” เป็นอย่างมาก หลังมีการแตะเนื้อต้องตัวน้ำตาลในรายการแฉ โดยมองว่าการที่มดดำจับขาและกอดน้ำตาล เป็นการคุกคามทางเพศ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาสาวน้ำตาล ถึงกับต้องออกมาชี้แจงผ่านไอจีกันเลยทีเดียว ล่าสุดได้เจอน้ำตาล ในงาน La Roche-Posay Mela B3 Dual Body Treatment Bright Unlocked เจ้าตัวก็ได้เปิดใจเคลียร์ถึงประเด็นนี้อีกครั้ง พร้อมย้ำว่าไม่ใช่การถูกคุกคามแน่นอน และตนก็โตพอที่จะรู้และปกป้องตัวเองได้แล้ว
“อยากขอโทษพี่มดดำอีกครั้งหนึ่งนะคะ (ยกมือไหว้) ก็คือต้องขอบคุณพี่มดดำที่เข้าใจแฟนๆ ที่เขาเป็นห่วง คือเราต้องบอกว่าเหมือนวัฒนธรรมแต่ละประเทศ แต่ละที่ในโลกไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความเข้าใจผิด คือแฟนๆ เป็นห่วงเรา เป็นห่วงน้ำตาล น้ำตาลก็รับรู้ พี่มดดำก็เอ็นดูเรา คือในฐานะคุณแม่ของเรานะคะ ทุกครั้งที่เจอพี่มดดำ เราก็รู้สึกว่าโอเค เราเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่พี่มดดำจะเอ็นดูน้ำตาล
หรือว่าใครที่เข้ารายการแฉของพี่มดดำ ถ้าพี่มดดำเอ็นดู เราก็รู้สึกว่าอุ่นใจ นึกออกไหม เหมือนว่าเป็นเด็กคุณแม่ คือเรารู้สึกว่าสบายใจแล้ว เวลาแม่พูดคุยด้วย สมมติว่าเราไปแล้วพี่เขาไม่พูดคุยด้วย เราก็รู้สึกเกร็ง ต้องขอบคุณแม่มดดำที่เอ็นดูน้ำตาลนะคะ (ยกมือไหว้) แล้วก็ขอโทษด้วยที่แฟนๆ บางกลุ่มอาจจะเป็นห่วงมากเกินไป ตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะ (ยกมือไหว้)”
ยอมรับตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
“ทำงานอยู่ด้วย แล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะเป้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ แล้วเห็นพี่มดดำไปไปออกอีกรายการหนึ่ง แล้วเห็นถึงความไม่สบายใจของพี่มดดำ เราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆ ฝ่ายสบายใจ แล้วก็รวมถึงตัวเองด้วย เพราะอย่างบางคนก็อาจจะ น้องคนนี้คือใคร บางคนไม่รู้จักน้ำตาลจริงๆ แล้วพอเห็นข่าวนี้ เขาก็รู้สึกว่าพี่มดดำเขาเอ็นดูเด็กคนนี้นะ เราก็เลยขอโอกาสพื้นที่ตรงนี้ อยากจะบอกแฟนๆ ทุกคนแล้วกัน ว่าพี่มดดำเขาเอ็นดูน้ำตาล แล้วก็รักน้ำตาลในฐานะลูกหลานคนหนึ่งในวงการบันเทิง เหมือนพี่ๆ ทุกคนเลย จริงๆ ก็ไม่ต่างกับพี่ป๋อมแป๋ม - แม่ก๊อตจิ - พี่เจนนี่ แก๊งเทยเที่ยวไทย ทุกคนเอ็นดูน้ำตาลแบบเดียวกับที่พี่มดดำเอ็นดู”
ขำๆ ขอโทษที่แฟนๆ เอารูปตอนหอแต๋วแตกมาดีเฟนด์ให้
“ขอโทษพี่มดดำอีกครั้งหนึ่ง เอาจริงๆ คุณแม่ก็สวยนะ นึกออกไหม คุณแม่มีหลากหลายบทบาท ไม่ต้องเขินไปนะคะ ก็สวยค่ะพี่มดดำ (หัวเราะ) ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ตอนนี้น้ำตาลเชื่อว่าแฟนๆ ทุกคนเข้าใจเจตนาของพี่มดดำแล้ว ว่าพี่มดดำไม่มีทางคิดอะไรที่ไม่ดีกับน้ำตาล ไม่มีทางเกินไปมากกว่าคำว่าลูกสาว ให้รู้ไว้เลยว่าพี่มดดำเอ็นดู ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับเรามากๆ”
ตั้งแต่มีประเด็นยังไม่ได้เจอ “มดดำ” อยากจะไปกราบขอโทษที่ตึก
“ยังไม่ได้เจอแม่เลย คืออยากจะโฉบไปที่ตึกเนี่ย จะกราบขอโทษคุณแม่ (หัวเราะ) เดี๋ยวก็จะมีไปโปรโมตซีรีส์ ก็ต้องไปเจอคุณแม่อยู่แล้ว (ต่อไปนี้ไปรายการไหนต้องมีการระวังตัวมากขึ้นไหม?) น้ำตาลเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่น้ำตาลก็เข้าใจแล้วกัน สมมติว่าบางทีบางคนเนาะ ทำงานอยู่เฉยๆ อาจจะไม่ได้อยากถูกแบบตำหนิติเตียนอะไร คือเขาเข้าใจแฟนๆ แล้วแหละ แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เก็ต น้ำตาลก็อยากบอกทุกคนว่าทำงานกับน้ำตาลเนี่ย อยากให้ทำงานเหมือนเดิม เพราะน้ำตาลเป็นคนเอ็นจอย สนุกๆ ได้กับทุกอย่าง
แล้วก็อยากให้แฟนๆ รู้ไว้เลยว่า ณ วันนี้น้ำตาลอายุเท่านี้แล้ว น้ำตาลไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองโดนฮาราสเมนต์แน่นอน ถ้าน้ำตาลโดนฮาราสเมนต์ น้ำตาลจะลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองแน่นอน โตมาขนาดนี้ น้ำตาลรู้ว่าอะไรคือการฮาราสเมนต์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้เรียกว่าการฮาราสเมนต์แน่นอนค่ะ”
ขอบคุณแฟนๆ ที่รักและเป็นห่วง
“ขอบคุณทุกครั้งที่เป็นห่วงแล้วก็รักน้ำตาลมากๆ แต่ว่าให้เราเข้าใจในบริบท คืออย่างน้อยน้ำตาลบอกไปแล้วว่ารักน้ำตาลเป็นห่วงน้ำตาลได้ แต่ให้พูดจากันอย่างมี Empathy ละกันค่ะ”