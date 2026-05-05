BlackPink ร่วมงาน Met Gala ครบทีมปีแรก “ลิซ่า” รับหน้าที่เชิญแขกร่วมงาน

นับได้ว่าเป็นปีแรกทีเดียวที่ 4 สาว BlackPink มาร่วมงานกาล่าระดับโลกอย่าง Met Gala แบบพร้อมหน้าพร้อมตาครบเป็นปีแรก โดยปีนี้ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ยังรับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านร่วมเชิญแขกอีกด้วย
ในปีที่ผ่านๆมา เหล่าสมาชิก BlackPink ทั้ง เจนนี่, โรเซ่ และ ลิซ่า ต่างแวะเวียนไปร่วมงาน Met Gala กันอย่างต่อเนื่อง โดยไร้แววของ จีซู ที่ติดภารกิจทำการแสดงอยู่ที่เกาหลี
และปีนี้จึงทำชาว Blinks สมกับที่ตั้งตารอคอยมาหลายปี ที่จะได้เห็นสมาชิกวงทั้ง 4 คนเดินพรมเข้างาน Met Gala กันแบบครบครัน โดยปีนี้มาในธีม “Costume Art” โดยสาวๆแต่ละคนก็พยายามแต่งตัวให้กับธีม
จีซู มาในชุดเลื่อมสีชมพูประดับดอกไม้สั่งตัดพิเศษของ Dior แบรนด์คู่บุญของเจ้าตัว และยังได้รับเสียงชื่นชมยกให้เป็น 1 ใน 13 ชุดที่ดีที่สุดของ Met Gala 2026 จากนิตยสาร Elle USA เป็นศิลปินเค-ป็อปคนเดียวที่เข้ามาติดในการจัดอันดับครั้งนี้
เจนนี่ มาในชุดเลื่อมสีฟ้าของ Chanel แบรนด์คู่บุญของเจ้าตัวเช่นกัน เป็นชุดที่ใช้เวลา 540 ชม. ในการสร้างสรรค์งานละเอียด งานนี้มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์ โดยมองว่าเธอยังคงสไตล์น้อยอต่มาก เรียบหรูเช่นเคย ขณะที่บางส่วนมองว่าลุคของเธอน่าเบื่อ ขาดออร่า พร้อมวิจารณ์ไปถึงการแต่งหน้าที่ทำให้เธอขาดความโดดเด่น
โรเซ่ มาพร้อมกับลุคจาก Saint Laurent แบรนด์ประจำตัว ซึ่งเป็นเดรสเกาะอกสีดำผ่าข้าง มีกิมมิคเป็นนกพิราบประดับเพชร ที่มีแรงบันดาลใจจากภาพวาด “The Birds” มาพร้อมเครื่องประดับจาก Tiffany&Co ที่เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่เช่นกัน ลุคของ โรเซ่ ก็ถูกพูดถึงไม่น้อยว่าน่าเบื่อ ขาดลูกเล่น
ส่วน ลิซ่า นับได้ว่าโดดเด่นกว่าเพื่อน และกล้าที่จะสนุก เจ้าตัวมาในชุดสั่งทำพิเศษของ Robert Wun ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 โดยดัดแปลงหุ่นท่อนแขนที่จำลองแบบ 3D มาจากแขนของ ลิซ่า
ในปีนี้ ลิซ่า ยังเป็น Host Committee ผู้รับหน้าที่เป็นคนคัดเลือกและเชิญแขก VIP ทั้งคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ ดีไซเนอร์ นักร้อง นักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆระดับโลกมาร่วมงานด้วย
นอกจากนั้นปีนี้บรรดาดีว่าตัวแม่ตัวท็อปยังมากันเพียบทั้ง
บียอนเซ่ ที่ปรากฏตัวในงาน Met Gala เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี และเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่หายไป เธอจึงสวมชุดที่อลังการมาก เป็ฯชุดที่ออกแบบโดย โอลิวิเยร์ รูสเตง ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส ได้นำธีมของงานมาผสมผสานกับชุดราตรีที่มีลวดลายโครงกระดูกประดับประดา และเพิ่มผ้าคลุมไหล่ขนนกขนาดใหญ่เข้าไปด้วย งานนี้เจ้าตัวมาเดินพรมพร้อมกับสามีแร็ปเปอร์ เจย์-ซี และลูกสาว บลู ไอวี่ ซึ่งอายุเพียง 14 ปี นับเป็นหนึ่งในแขกที่อายุน้อยที่สุดในงานกาล่าครั้งนี้ โดยปกติแล้วงานกาล่าจะอนุญาตเฉพาะแขกที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
ตามด้วย รีฮานนา สวมชุดราตรีสั่งตัดพิเศษจาก Maison Margiela โดย Glenn Martens ที่ประดับประดาด้วยอัญมณีและลูกปัดนับพันชิ้น ส่วน A$AP Rocky ซึ่งเป็นประธานร่วมของงานกาล่าเมื่อปีที่แล้ว มาถึงงานในชุดสั่งตัดพิเศษจาก Chanel โดยเขาสวมโค้ทสีชมพูที่มีปกผ้าซาตินสีดำ
มาดอนน่า มาร่วมงาน Met Gala ลุคแม่มดแห่งท้องทะเล โดดเด่นด้วยเครื่องประดับศีรษะรูปเรือใบสูงใหญ่ ผ้าคลุมหน้าสีเทาพลิ้วไหว และเหล่านางแบบที่คอยช่วยประคองเธอเดินบนพรมแดง
เคที เพอร์รี มาในชุดหน้ากากกระจกอันเป็นเอกลักษณ์และดูแปลกตา เธอปิดบังใบหน้าของตนเองไว้ แต่ไม่ต้องห่วง หน้ากากนี้สามารถเปิดออกได้!
นางแบบชื่อดัง ไฮดี คลุม ได้นำความชื่นชอบในชุดฮาโลวีนสุดอลังการของเธอมาใช้ในงาน Met Gala โดยเธอแต่งกายเป็นหนึ่งในรูปปั้นหินอ่อนมากมายที่ประดับประดาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์
คิม คาร์เดเชียน มาในชุดดั่งซูเปอร์ฮีโร่จากคู่ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Whitaker Malem เป็นผู้ตัดเย็บชุดเดรสสีส้มตัวนี้
ชุดเดรส Schiaparelli ของ ไคลี เจนเนอร์ ดูเหมือนจะหลุดลงมา แต่ส่วนบนที่เป็นสีเนื้อซึ่งออกแบบมาอย่างชาญฉลาดช่วยพยุงชุดโดยรวมไว้ได้
ทางด้านนางแบบสาว เคนดัล เจนเนอร์ ปรากฏตัวในชุดที่เข้าชุดกับชุดของ ไคลี น้องสาว ซึ่งคราวนี้เป็นผลงานของ Zac Posen จาก GAP แรงบันดาลใจจาก Winged Victory of Samothrace เทพีกรีกแห่งชัยชนะที่ชื่อว่า Nike
ปีนี้นับได้ว่าคึกคักไม่น้อยที่มีเหล่าศิลปินมากหน้าหลายตามาร่วมงาน รวมถึงนักกีฬาชื่อดังที่โดดเด่นในปีนี้ก็มาร่วมงานด้วยทั้ง นาโอมิ โอซาก้า แชมป์เทนนิสแกรนด์สแลม มาในชุดของ Robert Wun เช่นเดียวกับ ลิซ่า นอกจากนั่นยังมี ไอลีน กู นักสเก็ตน้ำแข็งมาในชุดฟองสบู่ที่พ่นฟองได้ด้วย