MGI โดย "ณวัฒน์" เขย่าวงการ คว้าลิขสิทธิ์ Miss Universe 5 ประเทศอาเซียน

กลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการนางงาม เมื่อ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI โดย "นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการขยายอาณาจักรธุรกิจครั้งสำคัญระดับภูมิภาค
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำข้อตกลงเพื่อรับ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการบริหารจัดการและดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ Miss Universe (Miss Universe License) ใน 5 ประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ลาว
การได้รับลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ ครอบคลุมอำนาจการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ดังนี้
การจัดการประกวด วางแผนและดำเนินการจัดประกวด Miss Universe ในระดับประเทศของทั้ง 5 ชาติ
กิจกรรมต่อเนื่อง สิทธิในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวด
การพาณิชย์: สิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์และบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์
การแต่งตั้งตัวแทน สามารถแต่งตั้งพันธมิตรหรือผู้ดำเนินงานในแต่ละประเทศได้ ประเทศละ 1 ราย
มุมมองทางธุรกิจและผลกระทบ ทางบริษัทชี้แจงว่า รายการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินในปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะเป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ในการขยายงานและรายได้ในระดับภูมิภาคแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเชิงพาณิชย์และเงื่อนไขทางคู่สัญญาถือเป็นความลับทางธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยเพิ่มเติมได้ในขณะนี้
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เมื่อยักษ์ใหญ่ผู้สร้างแบรนด์ "มิสแกรนด์" หันมากุมบังเหียนบริหารลิขสิทธิ์เวทีคู่แข่งระดับโลกในตลาดอาเซียนด้วยตัวเอง