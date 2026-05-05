สิ้นสุดการรอคอย Make It Right รักออกเดิน 2026 เปิดภาพฟิตติ้ง การรีเมคซีรีส์ในตำนาน เผยโฉมนักแสดงรุ่นใหม่ 13 คน 13 คาแรคเตอร์

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์รีเมคที่หลายคนรอคอย “Make It Right รักออกเดิน 2026” การกลับมาอีกครั้งในวาระครบรอบ 10 ปีของซีรีส์ระดับตำนาน Make It Right รักออกเดิน ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ฟินทั่วประเทศ
ครั้งนี้ได้ผู้กำกับคนเดิม ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ กลับมานั่งแท่นคุมงานอีกครั้ง พร้อมประเดิมถ่ายฟิตติ้งและเผยโฉมทีมนักแสดงหน้าใหม่แบบยกเซ็ตถึง 13 คน 13 คาแรคเตอร์ ที่เตรียมมาสร้างสีสันและเคมีใหม่ให้กับเรื่องราวสุดคลาสสิก นำแสดงโดย
พร้อมมี่ - ปุณยวีร์ สุวรรณวารี รับบท “ธีร์”
บุ้งกี๋ - สุรสีห์ มนุญพาณิชย์ รับบท “ฟิวส์”
เชน - ธณัชพงศ์ ทวีทรัพย์มณี รับบท “เฟรม”
พีม - กฤตภาส พนิตพงศธร รับบท “บุ๊ค”
พัตเตอร์ - ธีร์รัฐ เรืองไกรวัฒนโชค รับบท “ลูกโม่”
ยูจีน - พิตติพัทธ์ นันทชัยพร รับบท “หยก”
เช - ศิกรณ์ ธนวงศ์ รับบท “นาย”
แพทริค - พัชฏะ องค์วรวุฒิ รับบท “รถถัง”
มิลาน - ณเดชย์ ณวรรณติ๊บ รับบท “วิทย์”
ไบเบิ้ล - ฉัตรวสุ ชุติมาพงศ์รัตน์ รับบท “เมฆ”
เป็นหนึ่ง - เป็นหนึ่ง โปวอนุสรณ์ รับบท “เอส”
ไทเก้อ - พีรพัฒน์ อัตถากร รับบท “คอปเตอร์”
ภีม - ภรัณยู ไชยภูมิ รับบท “แชมป์”
โปรเจกต์นี้อยู่ภายใต้การผลิตของ Copy A Bangkok ที่ตั้งใจปั้นซีรีส์ให้ครบรส ดักทุกกลุ่มแฟน ไม่ว่าจะสายหล่อ เท่ ทะเล้น น่ารัก สุขุม อบอุ่น หรือสายหมาเด็ก ก็มีคาแรคเตอร์ให้เลือกจิ้นกันแบบจุใจ
การกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรีเมค แต่คือการตีความใหม่ให้เข้ากับยุค 2026 ทั้งโทนเรื่อง โปรดักชั่น และเคมีนักแสดงที่สดใหม่ พร้อมพาแฟนๆ รุ่นเก่าและรุ่นใหม่กลับไปสัมผัสเสน่ห์ของ “รักวัยเรียน” อีกครั้ง
เตรียมปักหมุดรอชมกันได้ทางช่อง 9 กด 30 เร็วๆ นี้ งานนี้บอกเลยว่า…กระแสมาแน่ตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์