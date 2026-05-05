ฉลองทศวรรษสุดยิ่งใหญ่! “ภูเขา พารณ” คว้ามง The Knot 5 Action Adventure 2026 “น็อต แม็กซิม” ผนึกกำลัง Master ตัวพ่อตัวแม่ ปิดฉากซีซั่นครบรอบ 10 ปี อย่างสมศักดิ์ศรี

ปิดฉากลงอย่างตระการตาสำหรับเวทีประกวดเพื่อเฟ้นหา Influencer สายเที่ยวหน้าใหม่ “The Knot 5 Action Adventure 2026” ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี The Knot Thailand โดยหัวเรือใหญ่ผู้ถือลิขสิทธิ์ คุณกฤติน จิกิตศิลปิน หรือ “น็อต แม็กซิม” พร้อมด้วย คุณชาโย-พัคสวัฐ บรรลือทรัพย์ ผู้จัดการกองประกวด จัดงานรอบตัดสิน (Final Round) อย่างยิ่งใหญ่ ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
การเดินทางตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาภายใต้คอนเซปต์ SMART, STRONGER และ SOCIAL ได้เดินทางมาถึงบทสรุป โดยผู้ที่สามารถโชว์ศักยภาพและทัศนคติที่โดดเด่น จนคว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองได้สำเร็จ ได้แก่ ภูเขา-พารณ พุ่มแพร ซึ่งได้รับเสียงปรบมือและการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการและผู้ร่วมงาน
รวมพลตัวกลั่นวงการบันเทิงและคอนเทนต์ครีเอเตอร์
ภายในงานรอบตัดสินได้รับเกียรติจากเหล่า Master ระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมตัดสินและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ Influencer นำโดย แม่อ้วน รีเทิร์น (อนันต์ เสมาทอง) , พี่ป้อม วินิจ บุญชัยศรี (เมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดัง) และ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ พร้อมเสริมทัพความเข้มข้นด้วยทีม Coach ที่ดูแลผู้สมัครอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ดุจดิว ธีระวัฒน์ บุตรตะยา จากเพจกะเทยธรรม และ GURU ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ โทนี่ ต้น ทศพร ขุนวงษา จาก Tony Ton Channel นอกจากนี้ยังมีหนุ่มๆ The Knot รุ่นพี่ อาทิ เก่ง - เริงชัย ทบบิด , น้ำเหนือ-กิตติคุณ ปุณยวรสกุล , ก้อง ธเนศ คนเพียร และไชยา กรุง
คุณกฤติน จิกิตศิลปิน (น็อต แม็กซิม) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า
“10 ปีของ The Knot Thailand คือพิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ใช่แค่เวทีประกวด แต่เราเป็นพื้นที่สร้างโอกาส ซีซั่นที่ 5 นี้ ‘ภูเขา-พารณ’ และผู้เข้ารอบทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ น็อคมั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นบุคลากรคุณภาพที่จะยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล”
สำหรับรายชื่อผู้คว้ารางวัลมีดังนี้
ภูเขา-พารณ พุ่มแพร The Knot 5 Action Adventure 2026 ซึ่งได้รับเงินสด มูลค่า 50,000 บาท พร้อมทั้งรับรางวัลพิเศษ TRAVEL TRIP IN GUANGZHOU โดย คุณผิง สุภาวดี ทัพมาลัย มูลค่า 150,000 บาท และรางวัล The viral hits by sakiso
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ซัน-เสกสรร ธิติวรวุธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เจ้าเสือ-วัชรากร อัมภวัน และ เบิ้ล-บูรฉัตร สันติภาพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นิว-ชุติมัน จักรขจรชัย, เบิร์ด-สันติสุข จิระชัย และ ซานโตส-ธีระวัฒน์ วายนต์
ความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากพันธมิตรมากมาย อาทิ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทัยธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี , UTPA , SAKISO THAILAND , CROWN CLINIC อุทัยธานี , Aunya Villa Resort อุทัยธานี , TREE STONE บ้านไร่ อุทัยธานี , CHERISH MOON POOL VILLA UTHAITHANI , ยาดมสมุนไพร เฌอเอม , ปลายฟ้า รีสอร์ทบ้านไร่ , D.BRANNER ดีแบรนด์เนอร์ , ROSELYN , LE BEAUTY 88 , VIJITRASILP TROPHY CO.,LTD , CALYPSO BANGKOK , Sept D ครีมที่ลูกทำให้แม่ใช้ , ไวท์ไลน์ , RAN , CHER MALDIVES , CHER RESORT หัวหิน , ALL BLACK , IKEMEN , ME DESIGN , CHARM AWAN , AWESOME SPORT THAILAND , X - ROCK , ภูปางสวรรค์ SKTWALK BANRAI HERB GARDEN & CAFÉ , THE HOLIDAY RESORT , THE HUNTERZ DMC THAILAND , OPTIMUS EA , Galong การอง ฯ
