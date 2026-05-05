แตกตื่นทั้งไทม์ไลน์! “ณัฐ ศักดาทร” เซอร์ไพรส์เปิดตัวเล่น TikTok ครั้งแรก ปล่อยคลิปเปียโนเพลงฮิตในตำนาน “รักเธอคนเดียว” กระแสแรงจนกลายเป็นไวรัล

เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อศิลปินมากความสามารถอย่าง ณัฐ ศักดาทร ตัดสินใจก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์ม TikTok อย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อ Account : @natsakdatorn พร้อมปล่อยคลิปเล่นเปียโนถ่ายทอดบทเพลง “รักเธอคนเดียว” ที่หลายคนยกให้เป็นเพลงรักตลอดกาลของเจ้าตัว พร้อมแคปชั่นแทนความคิดถึง ไหนใครเคยบอกว่าชอบเพลงนี้ รักเธอคนเดียว ปีนี้จะกลับมาปล่อยเพลงใหม่แล้วครับ ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว มียอดไลก์และคอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามาแบบรัวๆ โดยแฟนๆ ต่างพากันแสดงความดีใจและตื่นเต้นกับการมาของดาว TikTok หน้าใหม่คนนี้ เห็นได้จากตัวอย่างคอมเมนต์ที่เรียกรอยยิ้มได้ไม่น้อย เช่น “กรี๊ดยินดีต้อนรับดาวติ๊กต๊อกหน้าใหม่!” “ผมใช้เพลงนี้จีบแฟนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ตอนนี้แต่งงานมีลูก 2 คนแล้วครับ” “เพลงรักในความทรงจำจริงๆ ฟังเมื่อไรก็ยังรู้สึกเหมือนเดิม” ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดพื้นที่ใหม่บนแพลตฟอร์มโซเชียล แต่ยังเป็นการตอกย้ำเสน่ห์และความสามารถของณัฐ ศักดาทร ที่ยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงเสมอ ที่สำคัญงานนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเพลงใหม่ที่เจ้าตัวเตรียมปล่อยเร็วๆ นี้ จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกบ้าง แต่ที่แน่ๆ แค่คลิปแรกก็ปังแบบเกินต้านกันเลยทีเดียว
