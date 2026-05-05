เปิด LEGO® Certified Store ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมครีเอทอีเว้นท์แห่งจินตนาการ “LEGO Star Wars The Most Wanted” ต่อเนื่อง 10 วันเต็ม!! ระหว่างวันที่ 4 -13 พฤษภาคม 2569 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

เลโก้ กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และ สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ LEGO® Certified Store รูปแบบใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพมหานคร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ค้าปลีกและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภค
ชาวไทย โดยร้านโฉมใหม่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่ผสานโลกแห่งจินตนาการ เทคโนโลยี และอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทาง อาทิ นายแดนนี แอนนัน เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย, คราวน์ คริสเตนเซนส์, เซดริค รูสส์ ผู้บริหาร เดอะ เลโก้ กรุ๊ป, พอล รัทเกอร์ ลาเจเวค ผู้บริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และ มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารสยามพารากอน รวมถึงเหล่าศิลปินและคนดังที่มาร่วมสร้างสีสันและเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ นำโดย ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และน้องเกล,
บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ LEGO® Certified Store ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
LEGO® Certified Store ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน บนพื้นที่กว่า 167 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ร้านรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากสาขาชั้นนำทั่วโลก ภายในร้าน
ถูกสร้างสรรค์ให้เป็นมากกว่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่เป็น “Playground แห่งจินตนาการ” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมทุกเพศ
ทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟ เรียนรู้ และสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านกิจกรรมและโซนต่าง ๆ
ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน
เซดริค รูสส์ ผู้จัดการทั่วไป กำกับดูแลประเทศอินเดียและกลุ่มตลาดเอเชียแปซิฟิก The LEGO Group กล่าวว่า “การเปิดตัว LEGO® Certified Store ณ สยามพารากอนในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ The LEGO Group ในประเทศไทย ร้านรูปแบบใหม่นี้ได้รับการออกแบบที่ผสานประสบการณ์แบรนด์ที่สมจริง ลึกซึ้งและเปิดโอกาสให้กับผู้มาเยือนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง DKSH และสยามพารากอน ในการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ไม่เพียงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังสะท้อนและเชิดชูวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวและแฟน ๆ ทุกช่วงวัย ได้ร่วมสร้างสรรค์ จินตนาการ พร้อมเชื่อมโยงผู้คนผ่านพลังแห่งการเล่น LEGO®”
หนึ่งในเอกลักษณ์โดดเด่นของร้านคือการออกแบบด้านหน้าร้านที่สะดุดตาด้วย “LEGO Brick” ขนาดใหญ่สีแดง ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่ภายในร้านยังได้ผสานแรงบันดาลใจจาก “วัดพระแก้ว” พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทย มาถ่ายทอดผ่านงานออกแบบอย่างประณีต สะท้อนความงดงามทางวัฒนธรรมและรากเหง้าของความเป็นไทยได้อย่างร่วมสมัย ไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาด คือผลงาน LEGO Art Installation ที่ถ่ายทอดภาพวัดพระแก้วอย่างวิจิตร ใช้เวลาในการสร้างสรรค์กว่า 360 ชั่วโมง ประกอบด้วยตัวต่อ LEGO มากถึง 155,918 ชิ้น และมีน้ำหนักรวมถึง 137 กิโลกรัม นับเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนทั้งความประณีตทางงานออกแบบและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยได้อย่างน่าประทับใจ
นอกเหนือจากการเปิดตัวร้านโฉมใหม่ LEGO ยังได้เนรมิตประสบการณ์ระดับจักรวาลผ่านอีเว้นท์ สุดยิ่งใหญ่ “LEGO STAR WARS The Most Wanted” ชวนเหล่าเลโก้แฟน และแฟนพันธุ์แท้ STAR WARS ร่วมออกเดินทางผจญภัย ตามล่าค้นหาความลับของกาแล็กซีผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ต่อเนื่องตลอด 10 วันเต็ม!! ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2569 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
พื้นที่บริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ถูกเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นอาณาจักร Star Wars เต็มรูปแบบ และเต็มไปด้วยความสนุกเหนือจินตนาการพร้อมแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ที่ยกขบวนมาเพื่อมอบความสุข และพาทุกคนออกเดินทางตามล่าค้นหาความลับของจักรวาลแห่ง LEGO Star Wars นำขบวนโดย ชมพู่-อารยา
เอ ฮาร์เก็ต และน้องเกล, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน พร้อมเสริมทัพด้วยครอบครัวคนดัง อาทิ โอซาแวง และน้องคาย่า, แอน อลิชา และน้องริชา-น้องลิษา, มิค บรมวุฒิ และครอบครัว, เผือก พงศธร และครอบครัว, ปลา อัจฉรา บุรารักษ์ และน้องพิตต้า, บี-ปิติภัทร สารสิน และครอบครัว ที่มาร่วมเปิดเวทีเฉลิมฉลองอีเว้นท์แห่งปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี คราวน์ คริสเตนเซนส์, เซดริค รูสส์ ผู้บริหาร เดอะ เลโก้ กรุ๊ป, พอล รัทเกอร์ ลาเจเวค ผู้บริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารสยามพารากอน และปรีชา อาชามงคล ผู้บริหาร เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับ
นอกจากนี้เตรียมพบกับไฮไลท์สุดพิเศษที่เหล่าเลโก้แฟน และแฟนพันธุ์แท้ LEGO Star Wars ห้ามพลาด!!
• LEGO Brick Zone พื้นที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการผ่านการต่อ LEGO ในรูปแบบเฉพาะตัว
• LEGO STAR WARS Photo Zone จุดถ่ายภาพเสมือนจริงในกาแล็กซี่ Star Wars พร้อมจัดแสดงคอลเลกชันหายาก
• LEGO Photo Station มุมถ่ายภาพสำหรับแฟนพันธุ์แท้ LEGO Star Wars เพื่อเก็บความทรงจำ
สุดพิเศษ
• “Star Wars: The Most Wanted – The Search Continues”: Meet & Greet ยกบรรยากาศกาแล็กซี่ ของ Star Wars มาสู่สยามพารากอน โดยมาพร้อม Imperial คาแรกเตอร์ที่จะเดินสำรวจพื้นที่ และพบกับเหล่า Imperial troopers บริเวณงาน ระหว่างวันที่ 5–10 พฤษภาคม 2569 โดยมีรอบการแสดงเวลา 13:00 น., 14:00 น., 16:00 น., 18:00 น. และ 19:00 น.
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว LEGO® Certified Store สาขาสยามพารากอน พร้อมมอบความคุ้มค่าโปรโมชั่นและของแถม สุดพิเศษสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2569
1. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก LEGO โดยจะได้สิทธิ์สะสม LEGO Membership Points x 2
2. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้และเป็นสามาชิกที่มียอดการซื้อครบ 25,000 บาท สามารถสะสม LEGO Membership Points x 5
3. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ ครบ 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ LEGO® Store and LEGO® Opening Store พิเศษสำหรับที่สยามพารากอน เท่านั้น (จำกัด 1 ชุดต่อท่านเท่านั้น)
4. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ LEGO® Store (จำกัด 1 ชุดต่อท่านเท่านั้น)
5. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ LEGO® Truck (จำกัด 1 ชุดต่อท่านเท่านั้น)
5. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป จะได้รับ LEGO® Bag Charm Silicone (จำกัด 1 ชุดต่อท่านเท่านั้น) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับแฟนพันธุ์แท้ LEGO Star Wars ห้ามพลาด งานใหญ่พร้อมโปรพิเศษเพียบ!! ตั้งแต่วันที่ 4-13 พฤษภาคม 2569 ณ แฟชั่น ฮออล์ ชั้น 1 เมื่อซื้อ LEGO Star Wars รับของแถม
• ครบ 1,800 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ The Razor Crest Mini-Build
• ครบ 2,500 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ LEGO Grogu Coin
• ครบ 6,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ The Darksaber
• ครบ 15,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ The Darksaber + Luke Skywalker’s Lightsaber (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)
สำหรับ Top Spender ช็อปสูงสุด (ขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด) รับ Death Star™ 1 ชุด เมื่อซื้อ LEGO ภายในงาน (ทุกธีม) รับเพิ่ม
• ครบ 2,500 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ LEGO Socks
• ครบ 3,500 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ LEGO Umbrella
• ครบ 5,000 บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลด รับ Classic Animation Scenes
On-top พิเศษ (ซื้อ LEGO อะไรก็ได้ในงาน)
• ครบ 4,000 บาท รับส่วนลดเพิ่ม 3% + LEGO Points x2
• ครบ 8,000 บาท รับส่วนลดเพิ่ม 5% + LEGO Points x3
• ครบ 25,000 บาท รับส่วนลดเพิ่ม 10% + LEGO Points x5
*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เติมทุกมิติของจินตนาการได้แล้ววันนี้ที่ LEGO® Certified Store ชั้น 3 สยามพารากอน และร่วมสนุกกับอีเว้นท์ LEGO Star Wars ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2569 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-610-8000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : SiamParagon และ BricksThailand
