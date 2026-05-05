รวมพลังความปัง! ‘Lisa–ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ’ ใส่ Robert Wun คนละลุค แต่เอาอยู่ทั้งพรมแดง ดันชื่อเสียงไทยพุ่งไกลระดับโลก ใน Met Gala 2026

Met Gala 2026 ลุกเป็นไฟตั้งแต่วินาทีแรก เมื่อ 2 สาวไทยอย่าง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” และ “ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ” ปรากฏตัวบนพรมแดงเดียวกันในผลงานของดีไซเนอร์ระดับโลก Robert Wun โมเมนต์นี้ไม่ใช่แค่การเดินพรมแดงธรรมดา แต่กลายเป็นภาพของ “การผนึกกำลัง” ที่ทั้งวงการแฟชั่นจับตามอง
ในปีนี้ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” กลับมาเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมก้าวขึ้นไปอีกระดับในฐานะหนึ่งใน Host Committee ของ Met Gala 2026
ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญที่สะท้อนอิทธิพลในระดับสากล ทั้งในด้านแฟชั่นและวัฒนธรรมร่วมสมัย การได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่การเข้าร่วมเพียงปีที่ 2 ยิ่งตอกย้ำสถานะ global icon ของเธอได้อย่างชัดเจน
ขณะที่ “ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ” กลับมาเหยียบพรมแดง Met Gala เป็นครั้งที่ 6 สร้างสถิติเป็นคนไทยที่เข้าร่วมงานนี้มากที่สุด พร้อมตอกย้ำบทบาทตัวจริงสายแฟชั่นระดับโลก และยังคงได้รับเชิญในฐานะแขกคนสำคัญของ Anna Wintour อย่างต่อเนื่อง
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเธอในฐานะหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการแฟชั่นสากล
Met Gala ซึ่งจัดขึ้น ณ The Metropolitan Museum of Art ในนครนิวยอร์ก ยังคงเป็นพรมแดงที่รวบตึงที่สุดของโลกแฟชั่น
รวมเหล่าซุปเปอร์สตาร์และแฟชั่นไอคอนจากทั่วโลก มาร่วมประชันลุคสุดล้ำตามธีม “Fashion Is Art” ที่เชื่อมโยงกับนิทรรศการ “Costume Art” ได้อย่างทรงพลัง
ปีนี้ “ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ” เสิร์ฟลุคสุดล้ำสะท้อนโลกอนาคต ผ่านการตีความเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ในชีวิตมนุษย์
โดยร่วมงานกับ Robert Wun ดีไซเนอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างสรรค์แฟชั่นเชิงศิลปะ
พร้อมเพิ่มกิมมิกโดดเด่นด้วย “มือหุ่นยนต์สีเงิน” ที่สามารถเคลื่อนไหวได้จริง
ซึ่งเป็นการคอลแลประหว่าง Robert Wun และ Casey Curran ศิลปินด้าน Mechanical Art ทำให้ลุคนี้ไม่ใช่แค่ชุด แต่กลายเป็น “งานศิลปะที่มีชีวิต” และสร้างเสียงฮือฮาทันทีหลังปรากฏตัว
ขณะเดียวกัน Robert Wun ยังตอกย้ำความฮอตในปีนี้ ด้วยการได้รับเลือกให้นำผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการ Met Gala 2026
และยังเป็นผู้ออกแบบลุคให้ “ลิซ่า” ในปีนี้อีกด้วย ส่งผลให้การที่ 2 สาวไทยเลือกดีไซเนอร์คนเดียวกัน กลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของค่ำคืน
แม้จะมาในคนละลุค คนละสไตล์ แต่ “ลิซ่า” ในฐานะ global superstar รุ่นใหม่และ “ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ” ในฐานะตัวแม่พรมแดง Met Gala ปีที่ 6 กลับสร้างพลังร่วมที่สะกดสายตาทั้งสื่อและผู้ชมทั่วโลกได้อย่างลงตัว
นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของแฟชั่นไทย ที่ไม่ได้แค่ “ไปถึง” เวทีโลก
แต่สามารถ “ยืนอยู่ในจุดที่ถูกพูดถึง” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
และเมื่อ 2 พลังจากไทยแลนด์มาบรรจบกันในคืนเดียวกัน ก็ไม่แปลกที่ Met Gala ปีนี้…โลกจะต้องหันมามองประเทศไทยอีกครั้ง