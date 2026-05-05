“วี - เก้า” สัมภาษณ์คู่ครั้งแรกในรอบ 6 ปี เผยวีรกรรมสุดฮาและเรื่องลับในรังรัก ยอมรับสุ่มได้ตัวซีเคร็ต แต่ก็รัก!

ความฮาบังเกิด “วี วิโอเลต - เก้า จิรายุ” ควงคู่ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนครั้งแรกในรอบ 6 ปี เปิดฉากเผากันยับ วีสุดแค้นฝ่ายชายไม่จ่ายค่าแท็กซี่ ก่อนแฉกลับว่ามีเสียงสองเรียกเบบี๋ที่บ้าน อีกฝ่ายโวยลั่นเวอร์! เม้าธ์ฮาความลับในรังรัก วีรับสุ่มได้ตัวซีเคร็ตแต่ก็รักกัน
ไม่น่าเชื่อว่าเปิดตัวเป็นแฟนกันมานานถึง 6 ปี แต่เพิ่งจะมีวันนี้ (5 พ.ค.) ที่ “วี วิโอเลต วอเทียร์” กับ “เก้า จิรายุ ละอองมณี” สัมภาษณ์ออกสื่อคู่กันครั้งแรก หลังทั้งคู่เล่นภาพยนตร์เรื่อง “เทอม4” ด้วยกัน มีพิธีบวงสรวงพร้อมแถลงในช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งทั้งวีและเก้าได้เผยถึงชีวิตรัก ความหวาน ความแค้น และไวรัลคัฟเวอร์ท่ากอดแบบ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” และ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”
วี : “อันนั้นไม่มีอะไรเลย ไลฟ์ติ๊กต๊อกคุยกับเพื่อนๆ”
เก้า : “ผมคิดว่าเขาวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนเฉยๆ”
วี : “ก็ขำๆ มีคนโพสต์รูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กัน เราก็แซวตรงนั้นเพราะมีแต่เพื่อนๆ ก็เลยไหนคัฟเวอร์”
เก้า : “ผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับ เขาบอกให้กอดเขา ผมก็กอดได้ประมาณนั้นแหละครับ”
วี : “หน้าตาไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่”
เก้า : “ปกติไม่ได้กอดแบบนั้น ผมจะไม่แตะตัวกัน บอกรักกันไกลๆ ตะโกนๆ 8 เมตรครับ (แบบนั้นไม่เคยมีมาก่อนเลย?) ไม่มีครับ เป็นการตัดต่อ ใช้เอไอ นี่ยืนใกล้สุดใน 10 ปีแล้วครับ รู้จักกันมา 8 ปี”
วี : “สาระเนอะ (หัวเราะ) สนุกดีค่ะ ก็เหนื่อยบ้างแต่สนุกดี ขนาดนี้แล้วก็ต้องปรับ (หัวเราะ)”
เก้า : “ทำใจซะ (หัวเราะ) ปกติเขาดีกว่าผมเยอะ”
วี : “จริงๆ เขานุ่มนวล โรแมนติก”
เก้า : “หวดเข้าไป เล่าไปว่าผมโรแมนติกยังไงบ้าง ลองพยายามนึกให้ผมหน่อยแล้วกัน ดอกไม้มี”
วี : “อย่างตอนถ่ายทำ ซีนไหนอารมณ์เราที่ต้องโฮลเยอะ เขาก็จะอยู่ข้างๆ ช่วยเราอยู่”
เก้า : “ง่ายเนอะ นี่โรแมนติกแล้วเนอะ (หัวเราะ)”
ชมเก้าน่ารักหลายอย่าง ทรงไม่ค่อยแคร์ แต่เอาใจใส่ เก๊กไปงั้น ก่อนเผาด้วยความแค้น
วี : “หลายๆ อย่าง จริงๆ ดูแลเอาใจใส่ ทรงไม่ค่อยแคร์แต่จริงๆ เก๊กไปงั้นค่ะ”
เก้า : “ดูแล ผมดูแล”
วี : “อยู่บ้านเรียกเบบี๋”
เก้า : “ไม่มีๆ อันนี้เวอร์แล้ว ไม่เคย (หัวเราะ) ผมเป็นคนไม่ค่อยใช้คำอะไรพวกนั้น ความโรแมนติกของผม ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกแท็กซี่ให้เขามากกว่า”
วี : “ใช่ อย่างเมื่อเช้าเรียกแท็กซี่ให้วีมา”
เก้า : “อย่าพูดเยอะ (หัวเราะ)”
วี : “แล้วโกรธมาก ตอนนี้โกรธอยู่”
เก้า : “ผมก็ลืมไปว่าผมต้องมาด้วย ผมก็รีบตื่นมาเรียกให้เขาก่อน”
วี : “ไม่ค่ะ เธอเรียกข้ามคืน ตอนนี้โกรธมากอยู่ เพราะมันไม่จ่ายเงินให้เราด้วย (หัวเราะ)”
เก้า : “ผมไม่ได้พกบัตรไว้ เลยให้เขาออกไปก่อนเดี๋ยวผมไปเลี้ยงข้าว จริงๆ วันนี้ผมต้องมาด้วย”
วี : “แต่นัดคนละเวลา หยุดซนนิดนึง (จับมือไม่ให้เล่นไมค์นักข่าว)”
เก้า : “มันเบี้ยวครับ (มีความจริงจังไหมเรื่องไม่ดูแล?) ไม่มีๆ”
วี : “จริงๆ ดูแล แต่อะไรแบบนี้จะรู้สึกเป็นโกรธที่ตลก ชีก็ถามว่าสรุปโกรธหรือเปล่าเมื่อคืนก็ถามอยู่ จริงๆ ไม่โกรธ แต่ลึกๆ แค้น (หัวเราะ) มีเสียงสอง เสียงสาม พูดได้ว่านี่สัมภาษณ์แรกของทั้งคู่เลย ไม่เคยสัมภาษณ์คู่เลย”
เก้า : “(ให้ลองโชว์เสียงสอง?) ไม่มีๆ ผมทำได้เสียงเดียวก็แบบนี้แหละ (กุ๊กกิ๊กมีไหม?) ไม่มีจริงๆ พี่”
วี : “มี”
เก้า : “มีเหรอ ผมอาจไม่รู้ตัว ผมพูดเพราะแต่ไม่ได้มีเสียงสองอะไร”
วี : “มี”
เก้า : “งั้นคัฟเวอร์สิ ทำเสียงสองให้เห็นสภาพแบบนี้เลยนะ ผมพูดว่ายังไง”
วี : “เธอน่ารัก”
เก้า : “จริงเหรอ (หัวเราะ) มีด้วยเหรอวะ แต่งเรื่องแล้ว ไม่มีๆ ผมว่าไม่มีนะอาจจะเผลอ อย่างเวลาเรียกกินข้าวก็จะกินเลยเปล่า หิวเปล่า”
วี : “ไม่ขนาดนั้น วีก็จะแบบ เธอ กินข้าว”
เก้า : “ผมกริ่มๆ อาจมีเผลอพูดหลุดไปบ้าง”
วี : “ส่วนใหญ่จะแบบเธอสั่งข้าวให้หน่อยสิ เวลาอ้อนแปลว่าต้องการอะไรบางอย่าง”
เก้า : “นานๆ ที พูดแบบนี้ผมดูเหมือนให้เธอเลี้ยงเลยนะ”
วี : “ค่าแท็กซี่มึงก็ไม่ออกให้กู”
เก้า : “วันเดียวพูดจนตายเลยเปล่าเนี่ย (หัวเราะ)”
วี : “ไม่ได้จดเรื่องที่แค้นมากค่ะ แต่อันไหนทำดีปุ๊บ เราบอกว่าขอชดไว้เลยนะ วันนึงจะทวงบุญคุณ”
เก้า : “ไปรับหมามาเลี้ยง ไม่ถามผมสักคำ ผมยังไม่ว่าอะไรเลย (หัวเราะ)”
ลั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ คาดเดาไม่ได้
วี : “ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ คาดเดาไม่ค่อยได้”
เก้า : “ก็มีแผลทั้งคู่แหละพี่ มีแผล แต่อยู่ด้วยกันได้”
วี : “(ก้อยเห็นภาพเลียนแบบเขาว่าไง?) เขาก็ขำ ชีก็หัวเราะเลย พวกเราก็เป็นพวกเราเนอะ”
เก้า : “ถ้าผมเห็นภาพเขาก่อน ผมว่าทำได้ (ทำเลย?) ผมต้องยิ้มแบบพี่ทิมด้วยใช่ไหม”
วี : “คาแรกเตอร์แต่ละคนไม่เหมือนกัน”
เก้า : “(ถอดแว่นตา) ไม่เหมือนเหรอ ขอโทษครับพี่ ผมพยายามแล้ว”
บอกขำๆ สุ่มได้ตัวซีเคร็ต แต่ก็รัก เก้าบอกขาดได้แต่มีแล้วดีกว่าเสมอ
วี : “เจอแบบนี้ค่อนข้างบ่อย ชิน เป็นกล่องสุ่มตัวซีเคร็ตเลย เปลี่ยนทุกวัน บางอย่างก็เดาได้ บางอย่างก็เดาไม่ได้ อย่างในสัมภาษณ์จะรู้สึกว่าเลี้ยวไปที่ไหนก็ได้ ตอนนี้เลยน่ากลัวมาก (รักที่เขาเป็นแบบนี้?) รักค่ะ รัก”
เก้า : “พูดเต็มปากเต็มคำ (หัวเราะ) รักมาก (นักข่าวถามว่าขาดไม่ได้ใช่ไหม)”
วี : “ตอบ”
เก้า : “โห เข้าทางเลย เตรียมตัวนะ ขาดได้แต่ว่ามีแล้วดีกว่าเสมอ ทำไมไม่รู้สึกว่ามันซึ้ง ผมเคยเห็นพี่โอม ค็อกเทลเขาพูดคำนี้ โห เท่ พอผมพูดทำไมดูเงียบๆ วะ ไปๆ ต่อเลยครับ จะยังไงกันดี”
ชมวีปากตรงกับใจ สบายใจแล้วที่เจอคนแบบนี้
เก้า : “จุดนี้แล้ว มันเหมือนเรารู้จักกันเยอะมากแล้ว เรารู้ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ในแบบเขา เขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เป็นคนมีความจริงใจ ไม่ต้องมานั่งเดา เอ๊ะ ยังไง เขารู้สึกยังไงอยู่ เป็นคนปากค่อนข้างตรงกับใจ ทำให้ชีวิตผมสบายใจเพราะมันยากนะ ที่จะเจอคนแบบนี้ (แม่ของลูก?) ยังไม่มีลูก อนาคตไม่รู้ เดี๋ยวรอดู”
อัปเดตเรือนหอ เข้าอยู่แล้วแต่ยังเป็นบ้านเปล่าๆ ยังออกแบบกันอยู่ แต่มีกรงหมาเพิ่ม
เก้า : “มีกรงหมาเพิ่มมา”
วี : “ยังออกแบบอยู่เลย ตอนนี้เข้าไปอยู่แล้วในบ้านเปล่าๆ มีม่าน มีโซฟานิดหน่อย”
เก้า : “มีเตียงเป็นท็อปอัปเฉยๆ ไม่ใช่ของจริง แต่โคมไฟเยอะมากเลย ก่อนนอนผมต้องมานั่งไล่ติดทีละอัน บ้านเหมือนร้านขายของเล่น ปิดทีเดียวแล้วขึ้นไปนอนเร็ว แต่ผมใช้เวลาติดโคมไฟทุกอันให้ครบประมาณครึ่งชม. อันนี้เล่าให้ฟัง เพราะถามว่าที่บ้านมีอะไรบ้าง โคมไฟเยอะมาก แต่ก็ชอบนะ เพราะสวยทุกอันเลย”
วี : “ชอบโคมไฟ ค่อยๆ อยู่ไปแล้วค่อยออกแบบให้เข้ากับเราดีกว่า”
แฉวีไม่ชอบเรียกเรือนหอว่ารังรัก แต่ตอนนี้เรียกตลอด
เก้า : “ตอนนี้บอกไม่ชอบนะ แต่...”
วี : “หยุด (หัวเราะ)”
เก้า : “เวลานัดเพื่อนมา เจอที่รังรักนะ (หัวเราะ)”
วี : “ไม่จริง”
เก้า : “วันนี้กลับรังรักไหม”
วี : “อันนี้แต่งเรื่อง เหมือนเราไม่ได้มาด้วยกัน เฟกนิวส์กันไปมา ก็ไม่ได้ตีกันค่ะ เขาตามวีทุกอย่าง”
เก้า : “เรื่องบ้านผมค่อนข้างเป็นคนยังไงก็ได้”
วี : “เคยไปเดินซื้อของด้วยกัน ดูทรงแล้วเขาไม่มีความสุข คือเดินแล้วไม่มีความสุขเลย ไม่ชอบเลยสักอย่าง แต่พอเราเดินกันเสร็จแล้ว อิสระแล้ว หน้าตามีความสุขนะ เราก็เลยรู้ว่าเขาไม่อยากทำแบบนี้ เราก็เลยทำเอง จ่ายเงินก็พอ ช่วยเราจ่ายเงิน”
เก้า : “ผมอยู่ยังไงก็ได้ไง ที่นี่ ที่บ้านหลังนี้”
วี : “(ปกติตามใจ?) โอเค แต่กำลังสงสัยว่าวันนี้นานเหมือนกันเนอะ”
เก้า : “อดทนไป นิดเดียวๆ”
ฝากหนังเรื่องเทอม4
วี : “เข้าสาระกันบ้างดีกว่า จริงๆ เทอม 4 เป็นหนังแฟรนไชส์สยองขวัญที่ใครเป็นคอหนังผีน่าจะชอบกันอยู่แล้ว ครั้งนี้มาเป็น 4 เรื่องสั้น เราเป็นหนึ่งในสี่เรื่องสั้น คือเรื่องสะพานขาว”
เก้า : “เป็นตัวแทนภาคอีสาน เราถ่ายที่จริงด้วยนะ”
วี : “บอกเลยว่าน่ากลัวมากแน่นอน ใครเป็นคอหนังผีจะรู้สึกบีบคั้นและอึดอัดแน่นอนในตอนของเรา”
เก้า : “อยากให้ไปลองชมกันนะครับ”
วี : “วันที่ 28 พ.ค. ค่ะ”