เผยโฉมหน้าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 16 สุดปัง!! ชิน – ตั้ม - โดม ยกนิ้ว ชื่นชม!!

ปรบมือดังๆ กับคู่แชมป์เยาวชน จากเวทีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ประจำปี 2569 ที่ร่วมเดินทางตามหาฝันกันอย่างเข้มข้น เฟ้นหาสุดยอด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL โดยรอบชิงชนะเลิศ จัดขี้น ณ ชั้น 6 JJ HALL ศูนย์การค้า JJ MALL
กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศ “ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด ” พร้อมค้นหาต้นแบบกลุ่มใหม่มาเดินตามรอยรุ่นพี่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประทศ ห่างไกลยาเสพติด
สำหรับกิจกรรมของโครงการฯ มีการได้คัดเลือกน้องๆ เยาวชน 42 คนจากทั่วประเทศ เข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวที กับ 4 โจทย์เพลง(ป็อบ , ลูกทุ่ง , แดนซ์ , สากล) ใน 4 สัปดาห์ ซึ่งมีครูใหญ่ใจดี “หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ” คอยดูแลสนับสนุนอย่างดี และได้กูรูตัวท็อปที่ได้รับการยอมรับในด้านร้อง เต้น การแสดงออกฯลฯ ให้คำปรึกษาแนะนำสอนเทคนิคต่างๆ ให้น้องๆอย่างใกล้ชิด และคัดเลือกผู้มีความสามารถให้เหลือเพียง 17 คนที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยรอบชิงชนะเลิศ เยาวชนทั้ง 17 คน ต่างทุ่มเทฝึกซ้อมความเป็นต้นแบบเก่งและดี เพื่อเตรียมพร้อม ขึ้นโชว์ความสามารถร้อง เต้น แสดงออกแบบสุดพลัง!! ด้านหน้าเวทีให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน , หลิว มนัสสวี กฤตตานุกูล , ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน , ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และ โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม ร่วมชมและตัดสินความสามารถพร้อมส่งกำลังใจให้น้องๆ บนเวที
นอกจากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการได้เสด็จทอดพระเนตรการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ในรอบชิงชนะเลิศ และทรงคอนเสิร์ตร่วมกับผู้เข้ารอบทั้ง 17 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เยาวชนต้นแบบเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
ผลการตัดสินเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 16 ประจำปี 2569 ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 26 เอิร์น วริศรา แก้วคง จ.พัทลุง และ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ TI 39 ภู พชร สรธัญวงศ์จ.นครปฐม สองเยาวชนที่โชว์ความสามารถจนสามารถชนะใจคณะกรรมการ เรียกเสียงกรี๊ดจากกองเชียร์ดัง!สนั่นฮอลล์ โดยทั้งคู่จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบเก่งและดีให้กับน้องๆและเพื่อนๆ ทั่วประเทศต่อไป...