ฤกษ์ดี ! ทีมนักแสดง  “ นาคราช เดอะ มิวสิคัล ”  ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่เพชรภัทรนาคราช แม่ย่าอัญรินทร์ธสินีเทวีฯ ณ วัดหว้าเอน สักการะขอพรให้ผลงานละครเวทีเป็นที่ชื่นชม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินเครื่องแล้ว  สำหรับ ละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล”  โดยหัวเรือใหญ่  นายนภาดล กำปั่นทอง ประธานกลุ่มศิลปการแสดงภิวัฒน์  ผู้ดำเนินโครงการ  โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ฤกษ์ดีศรีมงคล  นำทัพนักแสดง ปีเตอร์แพน ทัศน์พล , บิว จักรพันธ์ , มาริลิน เคท การ์ดเนอร์, ชบา ณัฏฐามณี  ,หมอก้อง สรวิชญ์ ,สุริยา เยาวสังข์ , กวินธร แสงสาคร, พัชรพล สันติพร  และผู้กำกับการแสดง  อัตฐา เพิ่มพูล  พร้อมทีมงาน  เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี เข้ากราบสักการะบวงสรวงพ่อปู่เพชรภัทรนาคราช แม่ย่าอัญรินทร์ธสินีเทวีนาคาธิป ผู้ปกครองดินแดนภาคตะวันออก แห่งลุ่มน้ำบูรพา หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สายพลังศรัทธาองค์พญานาค เดินทางมากราบขอพรกันอย่างยาวนาน

โดยนักแสดงและทีมงานพร้อมใจตั้งจิตน้อมสักการะถวายชุดเครื่องบัลลังก์บายศรีพญานาค 9 เศียร เครื่องบูชา ณ  เบื้องหน้าองค์พ่อปู่เพชรภัทรฯ แม่ย่าอัญรินทร์ฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พุทธบูชาพระนาคปรก ศาลพระภูมิเจ้าที่ปู่มั่น ปู่คง ตามา ยายมี ศาลงูปู่ขาว ปู่ดำ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ฯ ขอพรให้ผลงานละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ราบรื่นและสำเร็จด้วยดี 
 
”นาคราช  เดอะ  มิวสิคัล”  เป็นเรื่องราวของนาคาธิปดีผู้ปกครองบาดาล ดินแดนแห่งลุ่มน้ำบูรพา ที่ต้องเผชิญโศกนาฏกรรมรัก และสงครามแห่งนาคภิภพ…จากตำนานส่งผ่านจิตวิญญาณสู่ละครเวที… จากความรักสู่ไฟแค้น… จากสันติ… สู่สงครามเกิดมหากาพย์ รักข้ามภพ  และพลังศรัทธาที่อยู่เหนือกาลเวลา เรื่องราวถูกส่งผ่านจากเหล่านักแสดงและทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยจิตวิญญาณ และพลังศรัทธา เพื่อให้ผลงานละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล”ประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชม  เป็นที่นิยม และสร้างความประทับใจให้ผู้ชมตลอดกาล 
 
“นาคราช เดอะ มิวสิคัล” เตรียมเปิดม่านการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569   ณ   โรงละครเอ็มเธียเตอร์  เปิดจองบัตรแล้ววันนี้  ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ โทร 02-262-3456

 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวได้ที่ FACEBOOK FANPAGE : The Parg Channel












ฤกษ์ดี ! ทีมนักแสดง  " นาคราช เดอะ มิวสิคัล "  ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่เพชรภัทรนาคราช แม่ย่าอัญรินทร์ธสินีเทวีฯ ณ วัดหว้าเอน สักการะขอพรให้ผลงานละครเวทีเป็นที่ชื่นชม
