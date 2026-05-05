ฤกษ์ดี ! ทีมนักแสดง  “ นาคราช เดอะ มิวสิคัล ”  ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อปู่เพชรภัทรนาคราช แม่ย่าอัญรินทร์ธสินีเทวีฯ ณ วัดหว้าเอน สักการะขอพรให้ผลงานละครเวทีเป็นที่ชื่นชม

เดินเครื่องแล้ว สำหรับ ละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” โดยหัวเรือใหญ่ นายนภาดล กำปั่นทอง ประธานกลุ่มศิลปการแสดงภิวัฒน์ ผู้ดำเนินโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฤกษ์ดีศรีมงคล นำทัพนักแสดง ปีเตอร์แพน ทัศน์พล , บิว จักรพันธ์ , มาริลิน เคท การ์ดเนอร์, ชบา ณัฏฐามณี ,หมอก้อง สรวิชญ์ ,สุริยา เยาวสังข์ , กวินธร แสงสาคร, พัชรพล สันติพร และผู้กำกับการแสดง อัตฐา เพิ่มพูล พร้อมทีมงาน เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี เข้ากราบสักการะบวงสรวงพ่อปู่เพชรภัทรนาคราช แม่ย่าอัญรินทร์ธสินีเทวีนาคาธิป ผู้ปกครองดินแดนภาคตะวันออก แห่งลุ่มน้ำบูรพา หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สายพลังศรัทธาองค์พญานาค เดินทางมากราบขอพรกันอย่างยาวนาน
โดยนักแสดงและทีมงานพร้อมใจตั้งจิตน้อมสักการะถวายชุดเครื่องบัลลังก์บายศรีพญานาค 9 เศียร เครื่องบูชา ณ เบื้องหน้าองค์พ่อปู่เพชรภัทรฯ แม่ย่าอัญรินทร์ฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธบูชาพระนาคปรก ศาลพระภูมิเจ้าที่ปู่มั่น ปู่คง ตามา ยายมี ศาลงูปู่ขาว ปู่ดำ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ฯ ขอพรให้ผลงานละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ราบรื่นและสำเร็จด้วยดี
”นาคราช เดอะ มิวสิคัล” เป็นเรื่องราวของนาคาธิปดีผู้ปกครองบาดาล ดินแดนแห่งลุ่มน้ำบูรพา ที่ต้องเผชิญโศกนาฏกรรมรัก และสงครามแห่งนาคภิภพ…จากตำนานส่งผ่านจิตวิญญาณสู่ละครเวที… จากความรักสู่ไฟแค้น… จากสันติ… สู่สงครามเกิดมหากาพย์ รักข้ามภพ และพลังศรัทธาที่อยู่เหนือกาลเวลา เรื่องราวถูกส่งผ่านจากเหล่านักแสดงและทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยจิตวิญญาณ และพลังศรัทธา เพื่อให้ผลงานละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล”ประสบความสำเร็จ เป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชม เป็นที่นิยม และสร้างความประทับใจให้ผู้ชมตลอดกาล
“นาคราช เดอะ มิวสิคัล” เตรียมเปิดม่านการแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ โทร 02-262-3456
