อ.ต.ก. เดินหน้าผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก ร่วมงาน Thai Festival Tokyo 2026 ยกระดับสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง

กรุงเทพมหานคร – องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หรือ The Marketing Organization for Farmers (MOF) ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง (High-Value Tropical Agricultural Products) ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ในการนี้ อ.ต.ก. เตรียมเข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรไทย ภายในงาน Thai Festival Tokyo 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญในการนำเสนอศักยภาพสินค้าเกษตรไทยสู่สายตานานาชาติ โดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืน โดย อ.ต.ก. ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร การส่งเสริมการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และการเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภายในงาน อ.ต.ก. จะนำเสนอสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน กล้วยหอมทอง และมะขาม ซึ่งล้วนเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรภายใต้แบรนด์ “OR TOR KOR SELECT” โดยเน้นจุดแข็งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรอง เช่น GAP, GMP และ HACCP
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงกับผู้นำเข้าและพันธมิตรทางการค้าจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การขยายช่องทางการตลาด เพิ่มมูลค่าทางการค้า และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับภาคเกษตรของไทย
อ.ต.ก. มุ่งมั่นในการเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรไทยจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด “From Thai Farms to Global Markets” พร้อมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล